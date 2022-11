Ruokaviraston tutkimus valmistui: Kyyjärvellä kaadetusta hirvestä löytyi TSE-tauti

Kyyjärvellä huonokuntoisena lopetetulla hirvellä on Ruokaviraston tutkimuksissa varmistunut TSE-tauti. Ruokaviraston mukaan (siirryt toiseen palveluun) laboratoriotutkimuksissa hirven aivonäytteessä todettiin TSE-tauti.

Hirvissä tavattu TSE:n tautimuoto ei tiettävästi tartu eläimestä toiseen. Taudin ei tiedetä koskaan myöskään tarttuneen ihmisiin.

Näytteenottoa tehostetaan varmuuden vuoksi Kyyjärven ympäristöstä hirvijahdissa kaadetuista hirvistä.

Riistapäällikkö Olli Kursula Suomen riistakeskuksesta sanoo, että aikuisten hirvien päät on tärkeää lähettää Ruokavirastoon.

– Tavoitteena on saada tutkittavaksi sata päätä. Tässä vaiheessa jahtikautta se tarkoittanee, että kaikkien loppukauden aikana ammuttavien aikuisten hirvien päät tulisi saada näytteeksi, sanoo Kursula.

Kyseessä on kolmas Suomesta löytynyt TSE-tapaus hirvellä. Ruokaviraston tutkimusten mukaan Kyyjärven tapauksessa näyttäisi olevan kyse sisäsyntyisestä, vanhoissa hirvissä tavatusta tautimuodosta.

Vastaavaa tautia todettiin vanhoilla hirvillä Laukaassa syksyllä kaksi vuotta sitten ja Kuhmossa alkuvuonna 2018.

Viime viikonloppuna alkaneessa seurannassa Ruokavirastoon on toimitettu jo yli 20 päätä tutkittavaksi.

Suomessa TSE-tautien esiintymistä luonnonvaraisissa hirvieläimissä ja poroissa on tutkittu jo vuodesta 2003 alkaen. Tähän mennessä Suomessa on tutkittu yhteensä kaikkiaan noin 6 000 hirvieläintä ja niistä vain kolmesta hirvestä on saatu positiivinen tulos. Myös Ruotsista ja Norjasta on löytynyt vastaavanlaisia yksittäisiä TSE-tapauksia vanhoista hirvistä.

