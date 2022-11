Kun Jukka Hildén päätti erota 19 vuoden parisuhteesta, ystävätkin vihjailivat, että hänessä oli jotain vikaa: ”Jos eroat, epäonnistut”

”Olen varmaan välillä vähän ärsyttävä, sellainen piikittelijä. Mutta aika vähän me riidellään”, kertoo Duudsoneiden Jukka Hildén nykyisestä parisuhteestaan Sean Ricksille Yle Perjantaissa.

– Yhteiskunnassa on sellainen leima, että jos eroat, epäonnistut, sanoo Duudsoneista tuttu Jukka Hildén.

Hildén on vieraana Ylen Perjantai-ohjelman jaksossa Rakkaus ja rehellisyys, jossa hän kertoo muun muassa avioerostaan pitkäaikaisesta kumppanistaan ja vanhempien lastensa äidistä. Eroon päädyttiin yhteisestä päätöksestä, mutta Hildénin aloitteesta. Tämä kirvoitti Hildénin suuntaan arvostelua monelta taholta.

– Minulle tuli painetta ystäviltä, medialta ja sukulaisilta. He kysyivät miksi, mikä sinussa on vikana, nyt sinä pilaat elämäsi ja urasi. Jouduin lopettamaan osan ystävyyssuhteista siinä.

– Miksi ei kysytty, miten sinulla menee ja miksi päädyit tuollaiseen ratkaisuun? Sen sijaan tultiin suoraan korjaamaan, että sinussa on tällainen vika ja sinun pitäisi varmaan levätä, kun töistä on stressiä, Hildén kertoo juontaja Sean Ricksille.

Päätös erosta oli kypsynyt Hildénin päässä kahdesta kolmeen vuotta. Pari yritti keskustella ja kävi parisuhdeterapiassa. Hildénin mukaan he olivat kasvaneet pitkään eri suuntiin. Näkemykset siitä, minkälaista elämää he haluaisivat elää tulevaisuudessa, olivat toisistaan aivan äärilaidoilla.

– Minä näin itseni elämässä kansainvälistä elämää ja viihdeteollisuutta ja kaikkea mitä se vaatii elämältä, Hildén kertoo.

– Ero tuntui ihan hirveältä. Olin kuitenkin ollut 19 vuotta yhdessä lapsuuden rakkauden kanssa. Alussa oli unelmoitu, miten elämä sujuu ja millaisia mummoja ja pappoja me sitten joskus olemme, ja siellä on niin paljon elettyä ihanaa elämää. Sitähän kukaan ei ota pois.

“Lapsille pitää kertoa suoraselkäisesti avioerosta”

Hildén painottaa, että on oikein lähteä eri teille, jos yhteistä säveltä ei löydy edes ammattilaisten kanssa. Hänen mukaansa yhteiskunnassa avioerosta koetaan edelleen niin suurta häpeää, ettei siitä juuri puhuta. Vertaistuki jää puuttumaan. Sen vuoksi hän haluaa puhua avioerosta suoraan.

Myös lapsille avioero on vaikea asia. Hildén kiittää entistä puolisoaan siitä, että erosta kerrottiin lapsille viisaasti. Voimakkailta reaktioilta ei kuitenkaan voitu välttyä.

– Poikani on mahallaan sängyllä ja hakkaa ja potkii sitä sänkyä tunnin ja sanoo, että perukaa päätös, perukaa päätös. Olihan se hirveää ja riipivää. Silti lapsille pitää kertoa suoraselkäisesti, sillä lapset ymmärtävät enemmän, kuin me tiedämme. Lapset näkevät niitä välivaiheita, kun kaikki ei ole kunnossa.

Illan Perjantain toisena vieraana nähdään psykoterapeutti Maaret Kallio. Hän vetoaa tutkimuksiin todetessaan, että läheinen parisuhde vaatii tunneyhteyttä ja rehellisyyttä. Kuva: Roope Kariniemi / Yle

– Parempi on tehdä päätös suuntaan tai toiseen, että pysyt yhdessä täysillä tai sitten eroat, mutta välitilassa nuhjumisesta kärsivät ihan kaikki, sinä ja sinun puolisosi ja kaikki ketkä siinä ympärillä ovatkaan, Hildén linjaa.

Hildén ja ex-puoliso Outi ovat edelleen hyviä ystäviä. Heillä on kaksi yhteistä lasta. Nykyään Hildén on naimisissa yhdysvaltalaisen tanssijan ja somevaikuttajan Chachin kanssa, ja myös heille on syntynyt kaksi lasta.

– Olen äärimmäisen rakastunut ja onnellinen, Hildén myhäilee.

Tämän illan Perjantaissa vieraana on myös kouluttajapsykoterapeutti, tietokirjailija Maaret Kallio. Hänen kanssaan keskustellaan muun muassa siitä, miten epärehellisyyteen ja pettämiseen pitäisi suhtautua parisuhteessa.

– Sen vaatiminen, että pettämistä ymmärtäisi ainakaan alkuvaiheessa, on aika paljon vaadittu. Eroa ei pidä mitenkään demonisoida, se on joskus viisas päätös, Kallio sanoo.

Katso Perjantain jakso Rakkaus ja rehellisyys Yle TV1:llä tänään perjantaina 18.11. klo 21.05 tai Areenassa:

Mikä on rakastavan suhteen salaisuus ja missä menee rehellisyyden raja? Miksi petämme kumppaniamme ja miten siitä pääsee yli? Vieraina psykoterapeutti Maaret Kallio ja Duudsoni Jukka Hildén. Perjantai-dokkari: Pettäjät.

Lisää aiheesta:

Perjantai-dokkari: Pettäjät