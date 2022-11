Toista kertaa Grammy-ehdokkaana oleva tuottaja MDS: ”Otetaan Ruotsi kiinni ja voitetaan ne myös musajutussa eikä aina vaan lätkässä”

Tuottaja MDS eli Santeri Kauppinen vastaa videopuheluun Los Angelesista. Kello on siellä yli puolenyön, ja hän on ollut tekemässä musiikkia studiolla aamusta lähtien.

Suomalaistuottajalle riittää nyt kysyntää Yhdysvalloissa, ja hän viettääkin siellä tällä hetkellä suurimman osan ajastaan. Jouluksi hän sentään ehtii näkemään perhettään Suomeen.

– Aamusta yöhön vedetään töitä. Sunnuntait on silloin tällöin vapaita. Kun rauta on kuuma, niin taotaan niin paljon kuin lähtee.

MDS sai tällä viikolla Grammy-palkintoehdokkuuden työstä nigerialaisartisti Burna Boyn albumilla Love Damini.

Ehdokkuus koskee kappaletta Last last, josta palkintoehdokkuuden saivat myös suomalaistuottajat Ruuben eli Robert Laukkanen, Danitello eli Daniel Okas sekä Off & Out -nimellä musiikkia tekevät veljekset Mikael ja Samuel Haataja.

Kauppinen on ollut Grammy-ehdokkaana jo kerran aiemmin artisti 6lackin levystä vuonna 2017.

– Ehdokkuus on kiva kunnianosoitus. Kun ensimmäinen ehdokkuus tuli, niin vähän nuorempana pojuna ei edes ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Nyt oli pientä odotusta, että näin voi taas tapahtua. En odota voittoa, sillä pelkkä ehdokkuus on hieno juttu.

– Painotun aika paljon rumpujen, estetiikan ja yksittäisten melodioiden puolelle, kuvaa MDS kädenjälkeään musiikkituottajana. Kuva: Tuukka Koski

Lontoon kautta Losiin

Juuri 30 vuotta täyttänyt Kauppinen on tehnyt uraa musiikin parissa jo kymmenen vuoden ajan. Rakkaus musiikin tekemiseen oli löytynyt jo teini-ikäisenä tietokoneen musiikkiohjelmilla kikkaillessa.

Vuosien varrella hän on työskennellyt useiden suomiräppäreiden kuten JVG:n, Cledosin, Mikael Gabrielin ja Gettomasan kanssa.

Kauppinen päätti jo uransa alkumetreillä, että hän haluaa lähteä kansainvälisille markkinoille. Se reitti kulki Lontoon kautta. Kymmenisen vuotta sitten hän etsi Facebookin kautta lontoolaisia räppäreitä, josko jonkun kanssa voisi tehdä musiikkia yhdessä.

Oikeat tyypit löytyivät, ja Kauppinen päätyi tekemään musiikkia kuukausiksi Lontooseen. Yksi räppäreistä sai levytyssopimuksen Yhdysvaltohin ja Kauppinen pääsi sisään samalla ovenavauksella.

Ensimmäinen kosketus Los Angelesin musiikkipiireihin yhdeksän vuotta sitten on jäänyt Kauppisen mieleen ikimuistoisena. Hän pääsi näkemään läheltä julkkiksia ja keskustelemaan musamogulien kanssa. Samalla hän tapasi managerinsa ja solmi suhteita, jotka ovat pysyneet tähän päivään asti.

– Vanhemmat ihmiset voivat sanoa, miten asiat pitäisi tehdä. Virheiden kautta on tullut itse opittua. Kovapäisenä vaan ongelmia kohti ja sitten tullaan kotiin oppineena miehenä, sanoo juuri 30 vuotta täyttänyt MDS eli Santeri Kauppinen. Kuva: Raine Laaksonen / YleX

Kauppisen mukaan musiikkipiirit ovat Losissa samankaltaiset kuin Suomessa. Piirit ovat pienet ja kaikki tuntevat toisensa. Kun pääsee jotenkin sisään, suhdeverkko alkaa laajentua hämähäkinverkon lailla.

– Jengillä on vähän hienommat kellot ja korut, mutta muuten touhu on sama kuin Suomessa.

Los Angelesissa tuotetaan suurten kansainvälisten artistien musiikkia, joten piireihin pääsemisessä tarvitaan myös tuuria. Kauppisen mukaan tärkeintä on kuitenkin osaaminen, joka on vaatinut vuosien työn.

– Ei tänne mitään jäkäläkorvia oteta. Tietoa ja taitoa musiikin suhteen pitää olla. Jos sulla on talentia, kannat itteesi aidosti, etkä esitä mitään, niin kyllä jengi sen huomaa ja se energia välittyy.

Vuosien työ tuottaa tulosta

MDS:n tuotantojälki on tähän meneessä kuulunut esimerkiksi G-Eazyn Bone Marrow -singlellä ja Megan Thee Stallionin ja Normanin kappaleella Diamonds, joka oli Birds of Prey -elokuvan soundtrackillä.

Ensimmäinen Grammy-ehdokkuus tuli 6lackin Yhdysvalloissa platinaa myyneeltä albumilta Free 6lack.

Uusin ehdokkuus tuli nigerialaisen Burna Boyn Last last -kappaleen myötä. Se on striimannut Spotifyssa lähes 160 miljoonaa kertaa.

MDS on tehnyt musiikkia Afrikan tämän hetken suurimmalle poptähdelle Burna Boylle, joka esiintyi viime kesänä Flow Festivalilla Helsingissä. Kuva: Nelli Kenttä / Yle

Kappaleen taustalla ovat amerikkalaiset biisinkirjoittajat, mutta loppusilaus on suomalaista osaamista. MDS otti mukaan lopputuotantoon luotsaamansa Fountain Productions -tuottajakollektiivin osaajia.

– Biisiä sovitettiin uudestaan soittamalla useampia instrumentteja, että saadaan dynamiikkaa ja draamankaarta.

– Otettiin siihen tuollainen power team duunaamaan sitä. Siinä olivat tähdet kohdallaan.

Suomalaisosaajat esiin yhteistyöllä

Suomalaiset musiikkituottajat ovat pikku hiljaa alkaneet menestyä maailmalla. Yksi esimerkki on Teemu Brunila, joka on tehnyt biisejä Kylie Minoguen ja Jason Derulon kaltaisille artisteille.

MDS uskoo, että hänen oma menestymisensä avaa ovia myös muille suomalaisosaajille. Kappaleita tehdään ja tuotetaan yhä enemmän suurella porukalla, ja hän uskookin yhteistyön voimaan.

– Monelle on tosi vaikea päästä tänne omineen, jos ei ole tukiverkkoja. Yksin on vaikeeta breikata, mutta yhdessä päästään eteenpäin. Yhdessä me ollaan vahvempia.

Suomalaistuottajilla on vielä paljon töitä tehtävänä ja MDS:n mielestä nyt otetaan vasta ensiaskelia. Nyt tarvittaisiin lisää tuotantoja isojen artistien levyille sekä menestystä Yhdysvaltojen singlelistalla.

– Hyvältä tää näyttää. Otetaan Ruotsi kiinni, ja voitetaan ne myös musajutussa eikä aina vaan lätkässä.

MDS eli Santeri Kauppinen aloitti tänä vuonna myös levy-yhtiö Epic Recordsin luovana johtajana. Kuva: Sony Music Finland

Unelmana luoda uusi Drake

Kiireinen MDS ei voi paljastaa, kenen kanssa tällä hetkellä tekee musiikkia. Se olisi myös hätiköityä, sillä päätökset kappaleiden julkaisusta tehdään aivan viime metreillä.

– Vielä viikko ennen julkaisua voi näyttää varmalta, mutta sitten vedetäänkin matto jalkojen alta. Ei kannata liikoja odotella ennen kuin biisi on Spotifyssa.

MDS haluaisi päästä tekemään musiikkia suurten starojen kuten Draken tai The Weekndin kanssa. Vielä suurempi unelma olisi päästä luomaan uusi tähti aivan alusta lähtien.

– Ison sensaation luominen olisi se juttu. Sitä kohti tässä mennään.

MDS aloitti tänä vuonna myös levy-yhtiö Epic Recordsin luovana johtajana. Alla olevassa YleX:n haastattelussa tuottaja kertoo, mitä uusi levy-yhtiö tuo Suomen musiikkikentälle.