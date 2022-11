Mika Aaltola on huolissaan siitä, kuinka pystyy vastaamaan kaikkiin odotuksiin

Ulkopoliittisen instituutin johtaja selkeyttää Viimeinen sana -ohjelmassa, että presidenttiehdokkuus seuraavissa vaaleissa on suljettu pois, mutta politiikka voi kiinnostaa tulevaisuudessa.

Presidenttiehdokkaaksi lähtemisellä spekulointi herätti Ulkopoliittisen instituutin johtajassa Mika Aaltolassa huolta.

– Olen huolissani siitä, kuinka kaikkiin odotuksiin voi vastata.

Aaltola puhuu häneen kohdistuvista odotuksista perjantai-illan Viimeinen sana -ohjelmassa.

– Ihmiset asettavat toiveita. Presidenttikyselyhän oli selkeästi toive.

Aaltola on aiemmin kommentoinut toivovansa, että presidenttiehdokkaita tulisi myös politiikan ulkopuolelta. Hän kuitenkin korostaa, ettei ole missään vaiheessa tarkoittanut itseään.

Aaltolan mukaan seuraavat presidentinvaalit eivät tule kyseeseen, mutta joskus myöhemmin politiikka voi kiinnostaa.

– Luulen, että tämä maailma tulee riepottelemaan vielä moneen suuntaan. Katsotaan.

”Muutakin kuin aamu-tv:n sohvalla oleva puhuva keho”

Selkeäsanainen ja aina saatavilla, näin Aaltolaa kuvailee Viimeisen sanan panelisti, Helsingin Sanomien päätoimittaja Laura Saarikoski. Toinen panelisti, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi puolestaan pitää Aaltolaa poikkeuksellisena mielipidevaikuttajana.

Aaltolalle onkin tällä hetkellä kova kysyntä mediassa, ja hän on avannut elämäänsä muun muassa parisuhdehaastatteluissa. Aaltola myös jakaa arkeaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

– Kannattaa kertoa itse asioita ja vaikuttaa siihen tarinaan, mikä on olemassa. Muuten muut kertovat sen, Aaltola toteaa.

– Sitä on oltava elävä olento ihmisten edessä. Eli en ole se Aaltolan Mika, joka on aamu-tv:n sohvalla oleva puhuva keho. Olen tunteva ihminen, jolla on elämä.

Katso perjantain Viimeinen sana Yle Areenassa.