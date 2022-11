Scoottiammattilainen Helmeri Pirinen löysi isänsä parikymppisenä Islannista – sai aikuisiällä myös neljä sisarusta ja 300 uutta sukulaista

Vastikään Argentiinasta palannut Suomen ainoa scoottiammattilainen Helmeri Pirinen iloitsee vuoden tärkeimmän scoottitapahtuman onnistumisesta. Hän oli mukana järjestämässä tapahtumaa ja tuomaroimassa kisaajia.

– Olimme järjestämässä scoottauksen maailmanmestaruuskisoja siellä. Se oli sellainen multisport-tapahtuma, jossa oli monta urheilulajia ja scoottaus oli yhtenä mukana.

Scoottaus eli temppupotkulautailu on laji, jossa potkulaudalla tehdään temppuja joko scoottiparkissa tai kaduilla.

Pirisellä on luottamustehtävä Kansainvälisen rullaurheiluliitto World Skaten rullalautailujaoston puheenjohtajana.

– Olin siellä niin sanotusti pääpiruna vastaamassa aikatauluista livestriimeihin, Pirinen kertasi kisojen kulkua Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Lajilla on Suomessa epävirallisen arvion mukaan jopa 80 000 harrastajaa ja laji on suosittua ympäri maailmaa. Nyt ammattilaisten katseet ovat kuitenkin vahvasti jo olympialaisissa.

- Tavoitteena on, että scoottaus olisi lajina olympialaisissa vuonna 2028.

Pirinen on maailmanlaajuisesti yksi ensimmäisiä lajin harrastajia ja kehittäjiä. Oman sanojensa mukaan scoottaus on ollut aina hänen elämässään mukana ja se toi myös hänet yhteen biologisen isänsä kanssa.

Erikoinen tarina sai alkunsa Pirisen Youtubessa julkaiseman scoottivideon yhteydessä vuonna 2008. Hänelle oli jätetty videon perään yksityisviesti Islannista.

– Se alkoi jotenkin niin, että minun nimi on Elisabet, ja isäni on kertonut, että minulla on jossain Suomessa veli nimeltä Helmeri Pirinen.

Lisää yllätyksiä oli vielä tulossa.

– Samalla selvisi, että minulla on myös kolme veljeä. Löysin siis isäni ja kuulin, että minulla on Islannissa jopa 300 sukulaista, mies muisteli tunteikasta hetkeä lähetyksessä.

Heti seuraavana kesänä Pirinen lensi tapaamaan uusia perheenjäseniään Islantiin.

– Se oli todella lämmin kokemus. Vaikka ei oltu koskaan aikaiseemin nähty, niin kohtaaminen oli jotenkin tosi rakkautta täynnä ja lämmin vastaanotto.

Islantilaissukulaisiin hän pitää nykyään tiiviisti yhteyttä.

Pirisen äiti ja isä olivat tavanneet aikoinaan Islannissa äidin ollessa siellä töissä.

– Olen tullut vähän niin kuin matkamuistona sieltä Suomeen äidin mukana. Isä oli täällä Suomessa mukana synnytyksessä, mutta lähti sitten omille poluilleen takaisin Islantiin.

