Markkanen takoi uransa ennätyspisteet ja siivitti Utahin voittoon, valmentaja ei näe rajoja suomalaisen menestykselle

Lauri Markkanen johdatti Utah Jazzin takaisin voittokantaan, rikkoen samalla NBA-uransa ottelukohtaisen piste-ennätyksen. Markkanen oli 38 pisteellä joukkueensa tehokkain, kun Utah voitti Phoenix Sunsin pistein 134–133.

Molemmat joukkueet olivat hyvässä vireessä, mutta ottelu eteni pääosin Jazzin johtoasemassa. Suns pysyi lähellä aivan loppuun asti.

Markkanen ratkaisi ottelun kääntöhyppyheitolla 38,5 sekuntia ennen loppusummeria, kun hän heitti tilanteeksi 134–131. Ennen iltaa Utah oli kolmen ottelun tappioputkessa.

– Tuntuu loistavalta, meidän täytyy päästä takaisin voittojen tielle, Markkanen kertoi kenttähaastattelussa (siirryt toiseen palveluun) ottelun jälkeen.

Suomalainen oli kentällä reilut 34 ja puoli minuuttia, yltäen lisäksi kuuteen levypalloon ja kolmeen koriin johtaneeseen syöttöön. Yhteensä 18 pelitilanneheitostaan Markkanen onnistui 15:ssä.

Markkasen edellinen yhden ottelun piste-ennätys oli 32 pistettä. Ottelun jälkeen Markkanen kiitti joukkuettaan tehokkuudestaan.

– Peliin sisältyi paljon hyviä pelikuvioita, paljon donkkeja. Joukkuekaverini syöttivät minulle pallon silloin, kun olin vapaana.

Ottelun jälkeen Markkasen joukkuekaveri Mike Conley korosti voiton tärkeyttä herkistyneenä. Samalla Conley kommentoi Markkasen huikeaa iltaa ja kertoi joukkueen iloitsevan hänen piste-ennätyksestään.

– On vaikea tietää, mihin kaikkeen Lauri yltää, hän on todella kova kilpailija, hän on edelleen vasta oppimassa ja aiheuttaa vastustajilla ongelmia taidoillaan.

Utahin päävalmentaja Will Hardy oli niin ikään jälleen tyytyväinen Markkasen peliotteisiin. Hän uskoi Conleyn tavoin, että Markkasen tarina on vasta alussa.

– En tiedä mitkä ovat hänen rajansa, todennäköisesti kukaan ei tiedä. Olen kuitenkin varma, ettei kukaan ole nähnyt niitä.

– Kun häntä katsoo, ei olettaisi, että hän on niin liikkuva ja ketterä. Hänen jalkatyössään kyse ei ole vain juoksunopeudesta, vaan hänen kyvystään pelata ahtaissa paikoissa ja vaihtaa paikkaa. Hän on vaikuttava niin urheilijana kuin koripalloilijana.

Ottelun jälkeen myös Utahin pelaaja Jarred Vanderbilt hehkutti Markkasta All-Star-pelaajaksi.

Hardy näkee koko Utahin joukkueen saavan energiaa Markkasesta ja hän on iloinen, että suomalainen viihtyy joukkueessa.

– Hän tekee kovasti töitä joka pelissä ja harjoituksissa, aina pieniä yksityiskohtia myöten. Hän on mahtava tyyppi ja olen todella iloinen hänestä ja siitä, että hän tuntee olonsa mukavaksi joukkueessamme. Koko joukkue saa hänestä voimaa vielä varmasti enemmän kuin minä, Hardy hehkutti.

Huomenna Utah kohtaa Portland Trail Blazersin.

