Norja avaa neljännet koronarokotukset kaikille aikuisille – Lapin infektioylilääkäri: Suomen ristiriitaiset linjaukset tuntuvat entistäkin oudommilta

Norjassa kaikki yli 18-vuotiaat voivat nyt saada neljännen rokotuksen koronaa vastaan. Norjan terveysministeriö on tiedottanut avaavansa aikuisväestölle mahdollisuuden ottaa tehosterokotteen, kuten FHI eli sikäläinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee.

Terveysministeriö perustelee linjausta sillä, että tarjoamalla rokotetta laajasti osa tartunnoista voidaan pysäyttää tänä talvena.

– Rokotukset ovat edelleen keskeisessä asemassa koronapandemian hoidossa. Covid-19-rokotteet suojaavat vakavalta sairaudelta hyvin ja pitkään, kirjoittaa Norjan terveydenhuollosta vastaava ministeri Ingvild Kjerkol tiedotteessa.

Norjan hallituksen päätös perustuu siis FHI:n eli Norjan kansanterveyslaitoksen suosituksiin.

– Merkille pantavaa on se, että Norjassa terveysviranomaisilla on asiasta yhteinen näkemys, jonka mukaan rokotuksia pyritään edistämään. Suomessa erikoista ja hämmentävää on, että THL:n linjaus on erilainen kuin sosiaali- ja terveysministeriön, sanoo infektioylilääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä.

Broaksen mukaan olisi tärkeää, että Suomessakin neljänsistä rokotuksista ja esimerkiksi sote-henkilöstön rokottamisesta saataisiin selkeä ja yhtenäinen ohjeistus.

– Nyt Suomessa – toisin kuin lähes kaikissa muissa maissa – terveysviranomaisten näkemykset ovat ristiriitaiset. Tämä haittaa työskentelyä koronaa vastaan, Broas harmittelee.

Norjan kansanterveyslaitoksen FHI:n tiedotteen mukaan 18 vuotta täyttäneille tarjottavat rokotukset tulevat kuntien järjestettäväksi. Sote-henkilöstöä ei velvoiteta ottamaan tehosterokotusta, vaan sote-työntekijä saa itse päättää, ottaako lisärokotteen.

Aiemmin Norjassa on suositeltu tehosteannosta yli 65-vuotiaille sekä riskiryhmiin kuuluville alle 65-vuotiaille.

Norjan kansanterveyslaitos julkaisi viime viikolla uuden riskiarvion Norjan koronaepidemiasta, influenssasta, RSV-tartunnasta ja hinkuyskästä. Sen mukaan uusi korona-aalto on alkamassa.

Suomessa ministeriöllä ja THL:llä on erilaiset näkemykset rokotustarpeesta

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö on jättänyt kuntien päätettäväksi koronarokotusten laajentamisen eli sen, tarjotaanko tehosterokotuksia kunnan asukkaille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen linjauksesta poiketen Lapin sairaanhoitopiiri alkoi marraskuun alussa antaa neljänsiä koronarokotuksia sote-henkilöstölle. THL ei suosita sote-henkilöstön rokottamista neljänsillä koronarokotteilla.

THL:n linja poikkeaa tässä muista EU-maista, sillä muut EU-maat tarjoavat jo sote-henkilöstölle neljänsiä rokotuksia. Kroatian osalta asia ei ole tiedossa. Euroopan komissio on jo lokakuussa suositellut neljänsiä koronarokotteita kaikille sote-työntekijöille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen linja on ollut, että laajoja uusia rokotuskierroksia ei tarvita. Sosiaali- ja terveysministeriö on vetänyt tiukempaa linjaa.

THL suosittelee neljättä rokotusta riskiryhmiin kuuluville sekä 60 vuotta täyttäneille ja syksyn tehosterokotuksia 65 vuotta täyttäneille. Suosituksen piiriin eivät kuulu alle 65-vuotiaat terveet aikuiset. THL:n mukaan heillä vakavan taudin suoja on edelleen hyvä ja vaikean taudin riski on pieni.

THL perustelee linjaustaan verkkosivuillaan ja kertoo myös esimerkiksi Ruotsin tilanteesta. Ruotsissa kansanterveyslaitos Folkhälsomyndigheten ei ole antanut varsinaista suositusta työikäisten rokotuksista, mutta kehottaa läänejä tarjoamaan 18–64-vuotiaille mahdollisuutta ottaa neljäs rokoteannos. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ei erikseen mainita.

