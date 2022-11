Tänään vietetään kansainvälistä miestenpäivää – tiesitkö nämä asiat suomalaisista miehistä?

Kansainvälisen miestenpäivän yksi tavoite on kiinnittää huomiota miesten ja poikien terveyteen. Miestenpäivää ei vietetä Suomessa virallisesti.

Suomalainen keskivertomies on 177 senttiä pitkä ja työskentelee ehkäpä tekniikan erityisasiantuntijana.

Tänään 19. marraskuuta monissa maissa vietetään kansainvälistä miestenpäivää.

Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota miesten ja poikien terveyteen, tasa-arvoon ja miesten hyviin tekoihin perhe-elämässä ja yhteiskunnassa.

Miestenpäivää ei vietetä Suomessa virallisesti ainakaan toistaiseksi. Sitä ei löydy Helsingin yliopiston almanakasta eikä myöskään YK:n kansainvälisten päivien listalta.

Vuodesta 1999 alkaen nykymuodossaan vietetyllä miestenpäivällä on lyhyempi historia kuin naistenpäivällä, jonka juuret ulottuvat 1900-luvun alkuun. Virallisesta miestenpäivästä on virinnyt puhetta jo 1960-luvulla.

Missä asuu keskivertomies?

Miestenpäivän kunniaksi Tilastokeskus koosti (siirryt toiseen palveluun) verkkosivuilleen koosteen suomalaisia miehiä koskevista tilastotiedoista. Tässä niistä muutamia:

Suomen väestöstä 49 prosenttia on miehiä. Miesten nimistä yleisin on Juhani, mutta ensimmäinen etunimi on useimmin Juha.

Suomalainen 30-vuotias keskivertomies on 177 senttiä pitkä ja painaa 87 kiloa. Hän asuu myös todennäköisesti kaupunkialueella, jossa asuu 71 prosenttia suomalaismiehistä.

Harvaan asutulla maaseudulla asuu enää viisi prosenttia miehistä.

Täysi-ikäisistä miehistä 44 prosenttia on naimisissa, 42 prosenttia naimattomia. Isiä on Suomessa lähes 1,3 miljoonaa.

Mikä on miesten yleisin ammatti?

15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste on 72,8 prosenttia.

Miesvaltaisin toimiala on Tilastokeskuksen mukaan rakentaminen, jossa työllisistä 90 prosenttia on miehiä.

Työssäkäyvien miesten yleisin yksittäinen ammatti on Tilastokeskuksen mukaan kuitenkin luonnontieteiden tai tekniikan erityisasiantuntija. Näissä tehtävissä työskentelee 123 000 miestä.

Yrittäjistä jopa 67 prosenttia on miehiä.

Kuinka moni kokee jatkuvaa yksinäisyyttä?

Suomalaismiehistä 14 prosenttia syö riittävästi kasviksia, hedelmiä ja marjoja. Liikaa punaista lihaa syö 80 prosenttia miehistä. Yli 30-vuotiaista miehistä 72 prosenttia on ylipainoisia.

Alkoholin ja tapaturmien aiheuttamat kuolemat sekä itsemurhat ovat miehillä yleisempiä kuin naisilla.

Vuonna 2000 yhdeksän prosenttia miehistä oli tuntenut itsensä yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti, Tilastokeskus ja THL kertovat (siirryt toiseen palveluun).

Samana vuonna yhdeksän prosenttia miehistä oli kokenut fyysistä, psyykkistä tai seksuaalista väkivaltaa. Valtaosa kuitenkin tunsi päivittäisen elämänsä turvalliseksi.

