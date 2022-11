Suomen kautta kulki jälleen ydinpolttoainetta – Lappeenrannan lentokentän johtaja: Lisää kuljetuksia suunnitteilla

Suomen kautta on jälleen kuljetettu ydinpolttoainetta Eurooppaan.

Lappeenrannan lentokenttä varmistaa tiedon, jonka mukaan sen alueella lastattiin tänään useampi kuin yksi lentokone ydinpolttoainerahdilla.

Viimeksi Lappeenrannan lentokentän kautta kulki ydinpolttoainetta Slovakiaan marraskuun alussa.

Silloin Säteilyturvakeskus arvioi, että kyseessä oli todennäköisesti ensimmäinen kerta, kun tuoretta ydinpolttoainetta kuljetettiin Suomen kautta lentorahtina.

Suomi turvaa Euroopan energiansaantia

Lappeenrannan lentokentällä lastattiin lauantaina iltapäivällä kaksi lentokonetta ydinpolttoainerahdilla.

Flightradar24-verkkosivuston (siirryt toiseen palveluun) kautta selviää, että kyseessä oli kaksi Swiftair -lentoyhtiön konetta. Lentokoneiden määränpäänä oli Brnon kaupunki Tšekissä.

Ydinpolttoainetta liikutellaan sauvoina. Kuva Lappeenrannan lentokentältä 5.11.2022. Kuva: Jari Tanskanen / Yle

Energiayhtiö Fortumista varmistetaan, että nyt oli kyseessä toinen kerta, kun Lappeenrannan lentokentällä kuljetetaan ydinpolttoainetta.

Fortumin tehtävä operaatiossa on tarjota asiantuntemusta ja vastata kauttakulkumaan olosuhteiden turvallisuudesta. Se ei siis ole osallisena rahtina kulkevan ydinpolttoaineen tuottamiseen tai kauppaan.

– Suomi osallistuu näillä kuljetuksilla eurooppalaisen energiansaannin turvaamiseen. Tämä operaatio on harvinainen muttei ainutlaatuinen, kertoo Fortumin mediasuhteista vastaava Mark Autio.

Lappeenrannan lentokentän toimitusjohtaja Jukka Himanen arvioi, että nyt suoritettava ydinpolttoainekuljetus ei ole laatuaan viimeinen.

– Suunnitelma on, että näitä kuljetuksia tulee jatkossakin. Tämä on meille rahtikuljetus siinä missä muutkin. Meidän tehtävämme on avata kenttä liikenteelle kun lentoyhtiö tekee avaustilauksen, Himanen sanoo.

Haastateltavat eivät kerro, mistä maasta ydinpolttoainekuljetus on tulossa.

Ydinpolttoainekuljetukset voivat Stukin mukaan tapahtua maa-, meri- tai ilmateitse. Arkistokuva. Kuva: Jari Tanskanen / Yle

Viime kerralla ydinpolttoainesauvat olivat peräisin Venäjältä. Ydinpolttoaineet eivät ole EU:n pakotteiden alaisia.

Stukesin mukaan Suomessa tehdään muutaman kerran vuodessa ydinpolttoaineen kuljetuksia. Tänään lähtenyt rahti on kuitenkin vasta toinen kerta, kun ydinpolttoainetta liikutellaan Suomen alueella lentokoneella.

Lappeenrannan lentokenttä on harvakseltaan liikennöity lentokenttä, joka sijaitsee kaupungissa. Kentältä lähtee kaksi kertaa viikossa Ryanairin matkustajalentoja, joiden lisäksi kenttä on auki tilauksesta rahtia ja yksityiskoneita.

Lue uutinen:

Lappeenrannan lentokenttä vilisi poliiseja lauantaina – syyksi paljastui venäläisen ydinpolttoaineen kuljetus Suomen kautta

Lappeenrannan lentokentällä nähty ydinpolttoaineen kuljetus olikin harvinainen tapaus – STUK: Todennäköisesti ensimmäinen lentokuljetus Suomessa