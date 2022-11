Tapio Lehtisen Silja-tytär kertoo absurdista vuorokaudestaan, kun hän odotti tietoa isänsä tilanteesta: ”Jouduimme varautumaan myös huonoihin uutisiin”

Kuva: All Over Press

Golden Globe Race -purjehduskilpailuun osallistunut Tapio Lehtinen lähetti Asteria-alukseltaan hätäsignaalin perjantaiaamuna. Lehtinen pelastautui uppoavasta aluksesta ja vietti yönsä pelastusveneessä.

Lehtinen sai apua lauantaiaamuna ensin lähimmältä kisakumppaniltaan Kirsten Neuschäferiltä, ja sen jälkeen apuun hälytetyltä rahtialukselta.

Lehtisen tytär Silja Frost kertoo Tapio Lehtinen Sailingin tiedotteessa, että kamalinta tilanteessa oli epätietoisuus hänen isänsä voinnista.

– Odotus hätäsignaalin ja ensimmäisen tekstiviestin välillä oli ahdistavaa. Kun selvästi jotain oli pahasti pielessä, vaikutti todennäköiseltä, että Asteria on saattanut upota. Oli epäselvää, mikä Tapion tilanne on, joten jouduimme kaikki varautumaan myös huonoihin uutisiin.

Lehtisen viestitettyä olevansa turvassa huoli Frostin mukaan väheni, sillä hän tiesi isänsä olevan kokenut merenkävijä.

– Helpotus olikin valtava, kun ensimmäinen viesti Tapiolta lopulta saatiin. Sen jälkeen luotettiin kyllä siihen, että kaikki järjestyy. Keli oli kuitenkin maltillinen, kisakaverit Kirsten ja Tomy ja lähin laivakin suhteellisen lähellä. Tapiolla on paljon kokemusta ja rautaiset hermot, Frost jatkaa.

Päästyään pelastusveneeseen Lehtinen seurasi sivusta, kuinka Asteria vajosi viidessä minuutissa näkymättömiin meren pinnan alle. Frost kertoo mieleenpainuvan yksityiskohdan perjantaiaamulta, jolloin oli kuullut isänsä tapaturmasta.

– Tilanteen absurdius konkretisoitui dramaattisella tavalla. Kuullessani tapahtuneesta perjantaiaamuna veljeltäni puhelimessa, lähdin kävelemään metrolle päästäkseni Tapion äidin luokse. Helsingin yliopiston tunnelissa joku soitti samaan aikaan sellolla Titanicin tunnussäveltä. Tilanne tuntui täysin hullulta, joten My Heart Will Go On sen keskellä jopa nauratti. Onneksi tässä tarinassa on onnellisempi loppu.

Tiedotteessa kerrotaan, että Lehtisen sateliittipuhelin rikkoutui tai putosi aluksen uppoamisen yhteydessä, joten puhelimitse ei lähipiiri ole saanut purjehtijaan yhteyttä. Lehtinen matkustaa parhaillaan rahtialuksen kyydissä kohti Kiinan Rizhaon satamaa.

– Odotamme vielä yhteyden saamista Darya Gayatri -alukselle kuullaksemme, mitä on tapahtunut. Saimme laivalta juuri tekstiviestin, jossa Tapio kertoi käyneensä suihkussa, saaneensa kuivat vaatteet ja lämmintä keittoa syödäkseen, Lehtisen taustatiimistä kerrotaan.