Pärssisen väkevälle esiinmarssille jatkoa – Lehkonen jälleen pisteillä, Haula avasi kauden maalitilinsä

Jääkiekkoliiga NHL:ssä pelattiin yhtä ottelua vaille täysi jääkiekkokierros, kun voittajat ratkottiin 15 kohtaamisessa. Florida Panthersin suomalaiset olivat esillä, kun joukkue taipui kotonaan tiukan ottelun päätteeksi Calgary Flamesille luvuin 4–5. Ottelussa Eetu Luostarinen laukoi joukkueensa 3–3-tasoitusmaalin kolmannen erän toisella minuutilla.

Ottelun ratkaisu syntyi voittolaukauskilpailussa, jossa Anton Lundell onnistui omalla voittolaukausvuorollaan. Voiton Calgarylle varmisti ruotsalaispuolustaja Rasmus Andersson.

Pärssinen jo rutiininomaisesti pisteille

NHL-kaukaloihin ryminällä tullut 21-vuotias Juuso Pärssinen kartutti pistetiliään maalisyötöllä, mutta suomalaishyökkääjän edustama Nashville Predators hävisi Tampa Bay Lightningille jatkoajalla 2–3.

Pärssinen pelasi neljännen NHL-ottelunsa ja nappasi viidennen (3+2) pisteensä, kun hän oli ottelun alussa mukana Filip Forsbergin 1–0-maalissa.

Pärssinen on viihtynyt itseään lähes kymmenen vuotta vanhempien Forsbergin ja Mikael Granlundin ketjussa ja osoittanut, että komennus farmiliiga AHL:stä NHL:ään oli seuralta oikea ratkaisu

– Hän näyttää NHL-pelaajalta. Näyttää siltä, että hän on tehnyt tätä kymmenen vuotta, Forsberg kehui Nashvillen verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Pärssinen ei 190-senttisenä pelaajana kaihda ahtaita paikkoja vaan on tehnyt töitä eri puolilla kaukaloa ja maaleja lähietäisyydeltä. Tampaa vastaan hän syötti kiekon laidasta keskustaan Mattias Ekholmille, joka tarjoili vetopaikan Forsbergille.

– Hän on yksi näistä klassisista suomalaisista, vastuunsa tuntevista kahden suunnan senttereistä. Heitä vastaan pelaamista vihaa, kun on ruotsalainen, mutta on aina mahtavaa, kun tuollainen on omassa joukkueessa. Hän on ollut loistava, Forsberg virnisti.

Juuso Pärssinen on saanut vahvan alun NHL-uralleen.

Lehkosella jälleen vahva ilta, Husso ja Korpisalo vastakkain

Toronto Maple Leafsin ja Buffalo Sabresin ottelu päättyi lukemiin 5–2 kotikaukalossaan pelanneen Toronton hyväksi. Buffalon maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen torjui Toronton 23 maalilaukauksesta 18.

Suomalaisonnistuminen nähtiin myös Colorado Avalanchen voittoon 4–0 päättyneessä pelissä Washington Capitalsia vastaan. Coloradossa pelaava Artturi Lehkonen iski vastustajan verkkoon joukkueensa neljännen maalin, minkä lisäksi hän sai yhden syöttöpisteen.

Lehkosen maali oli ottelun ensimmäinen ja se syntyi Mikko Rantasen alustuksen seurauksena. Rantanen jäi tilanteessa kuitenkin pisteittä, sillä kiekko vaihtoi matkalla suuntaa Capitalsin Aleksander Ovetshkinin lavasta. Maali on nähtävissä jutun päävideossa.

Columbus Blue Jacketsin ja Detroit Red Wingsin peli päättyi 6–1 Detroitin hyväksi. Detroitin maalilla pelannut Ville Husso torjui 27 maalintekoyritystä, ja Columbuksen maalissa ollut Joonas Korpisalo torjui 31 kertaa.

New Jersey otti 1–5 vierasvoiton Ottawasta ja Erik Haula avasi samalla kauden maalitilinsä. Saku Mäenalasen kotijoukkue Winnipeg Jets hävisi 0–3 Pittsburgh Penguinsille, ja Rasmus Ristolaisen Philadelphia Flyers hävisi 4–5 Montreal Canadiensille.

