Finnair peruu noin sata lentoa tänään ja huomenna matkustamohenkilökunnan ulosmarssin takia

Finnair peruu tänään noin 40 ja huomenna noin 60 lentoa. Syynä on matkustamohenkilökunnan ulosmarssi. Finnairin mukaan kyseessä on laiton lakko.

Finnair peruu yhteensä noin sata lentoa tänään sunnuntaina ja maanantaina matkustamohenkilökunnan ulosmarssin takia. Peruttavista lennoista ilmoitetaan asiakkaille henkilökohtaisesti.

Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist sanoo, että perumiset vaikuttavat noin 10 000 asiakkaaseen.

Finnairin nettisivuilla on lista perutuista lennoista (siirryt toiseen palveluun).

– Siellä on tältä päivältä noin nelisenkymmentä lentoa ja huomiselta noin 60 lentoa.

Ulosmarssi vaikuttaa kaikkiin lentoihin, joissa henkilökunnan työaika alkaisi tänään kello 15. Tilanne jatkuu maanantaina kello 15 asti.

– Toiminta palautuu normaaliksi kun ihmiset tulevat töihin. Odotetaan, että maanantaina kolmen jälkeen liikenne sujuisi varsin normaalisti, mutta tietysti joitakin vaikutuksia on. Esimerkiksi Helsingistä sunnuntaina tai maanantaina peruttujen kaukolentojen paluulentoja ei myöskään lennetä.

Finnairin mukaan lakolla ei ole vaikutuksia Norran operoimiin lentoihin, eikä lentoihin, joiden matkustamopalvelut tuottaa Finnairin kumppani. Vaikutusta ei ole myöskään lentoihin, jotka operoidaan toisen yhtiön koneilla ja miehistöllä.

Matkustajille yritetään löytää korvaavia reittejä.

– Osa tämän päivän lennoista on jo peruttu. Jos uudelleenreititys on mahdollinen, niin sellaista on tarjottu asiakkaille. Kaikissa tapauksissa se ei valitettavasti ole mahdollista.

Suomen lentoemäntä- ja stuerttiyhdistys kertoi eilen tiedotteessa protestoivansa ulosmarssilla Finnairin henkilöstöpolitiikkaa, työntekijöiden irtisanomisilla uhkailua ja huonoa johtamista. Ulosmarssi koskee muutamaa sataa työntekijää.

Finnairin mukaan kyseessä on laiton lakko.

Finnair kertoi aiemmin tällä viikolla aloittavansa muutosneuvottelut, jotka liittyvät matkustamopalvelun ulkoistamiseen Thaimaan ja Pohjois-Amerikan reiteillä. Palvelun siirtäminen alihankkijalle voisi johtaa 450 työntekijän irtisanomiseen.

Finnair hakee säästöjä tehtyään isoja tappioita koronapandemian aikana. Lisäksi yhtiön tuloskuntoa heikentää Venäjän ilmatilan sulkeminen.