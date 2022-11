”Historiallinen lumimyrsky” iski New Yorkin osavaltion länsiosiin – lunta kertynyt paikoin lähes kaksi metriä

Ihmisiä on jouduttu pelastamaan lumesta, kertoo Washington Post. Buffalossa jalkapallostadionille kertyi 195 sentin nietos.

Yhdysvaltain koillisosassa, suurten järvien alueen osavaltioissa on satanut viikonlopun aikana erittäin runsaasti lunta.

Lumivaroitukset ovat voimassa kaikissa järviseudun osavaltioissa, eli Wisconsinissa, Michiganissa, Indianassa, Ohiossa, Pennsylvaniassa ja New Yorkissa.

Lunta lähes kaksi metriä, aurauskalusto ei riitä

Yhdysvaltalaismedian perusteella tilanne on pahin New Yorkin osavaltion länsiosissa, jossa raju lumentulo alkoi torstain ja perjantain välisenä yönä.

Uutiskanavat CNN (siirryt toiseen palveluun) ja ABC (siirryt toiseen palveluun) kuvailevat alueen tilannetta ”historialliseksi lumimyrskyksi”.

Monin paikoin lunta on jo kertynyt yli kuusi jalkaa eli 180 senttiä ja lisää lumisateita on tiedossa. Teitä on suljettu ja lentoja peruttu.

Eniten lunta on kertynyt Buffalon kaupunkiin, jossa aurauskalusto ei tahdo pysyä rajun lumentulon perässä.

Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigassa pelaavan Buffalo Bills -joukkueen stadionilla mitattiin 77 tuumaa eli 195 senttiä lunta.

Buffalo Bills julkaisi Twitterissä kuvan (siirryt toiseen palveluun) stadioninsa saamasta lumipeitteestä.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu lukuisia kuvia ja videoita autojaan kinosten keskellä epätoivoisesti työntävistä ihmisistä, lumikasoissa rämpivistä koirista ja kaduista, jotka ovat kauttaaltaan lumen peittämiä.

Ihmisiä jouduttu pelastamaan lumesta

Voimakkaat lumisateet eivät ole epätavallisia suurten järvien alueella. Jäättömistä järvistä nousee kosteutta ilmaan, mikä sopivan tuulen sattuessa sataa maahan rannan lähistöllä lumena. Sama ilmiö tuo parhaillaan lunta Suomenlahdelta eteläisimpään Suomeen.

Buffalon kaupungissakin on totuttu runsaaseen lumentuloon, mutta nyt tilannetta kuvaillaan poikkeuksellisesti.

The Washington Postin (siirryt toiseen palveluun) mukaan kyseessä on mahdollisesti vakavin lumimyrsky alueella lähes kymmeneen vuoteen.

New Yorkin osavaltion kuvernööri Kathy Hochulin mukaan 280 ihmistä on jouduttu pelastamaan lumimyrskystä, Washington Post jatkaa.

Lahden mukaan ainakin kahden ihmisen kerrotaan kuolleen lumitöissä, mahdollisesti sydänkohtauksiin.

Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu (NSW) kuvailee (siirryt toiseen palveluun) nyt käynnissä olevaa sääilmiötä historiallisen voimakkaaksi.

Buffalon, Orchard Parkin ja Hamburgin alueelle on julistettu hätätila lumikaaoksen vuoksi, ABC kertoo.