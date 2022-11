Marcus Rashfordin some täyttyi rasismista, kun jalkapalloura sakkasi – vain vuotta aiemmin hän oli rakastettu hyväntekijä, jolle Boris Johnsonkin taipui

Erilaisia hankkeita on tullut liukuhihnalta ja Rashford on kiiruhtanut mukaan. Oli kyse sitten viittomakielen opettelusta kuurojen lasten vuoksi tai oman kirjakerhon perustamisesta lasten lukutaidon edistämiseksi, Rashford on asemoitunut yhdeksi eturivin urheilijoista hyväntekeväisyyden saralla.