Kalliossa tiedetään, miten nuoret saadaan kirkkoon – kirkkoherra: ”Meidät voi kutsua myös tupareihin”

Kallion seurakunnan kirkkoherra Riikka Reina kertoo, miten he ottavat nuoret huomioon.

Seurakunnilla on ollut vaikeuksia saada nuoria ehdokkaita vaaleihin. Kallion seurakunnassa Helsingissä kolmasosa seurakuntavaalien ehdokkaista oli alle 30-vuotiaita.

Monessa seurakunnassa on kamppailtu, miten saada nuoret äänestämään tai ehdolle seurakuntavaaleissa.

Sunnuntaina oli seurakuntavaalien varsinainen äänestyspäivä. Vaaleissa valittiin liki 8000 luottamushenkilöä 354 seurakuntaan koko Suomessa.

Kallion seurakunnassa on kuitenkin onnistuttu suhteellisen hyvin saamaan nuoria ehdolle seurakuntavaalehin: kirkkoherra Riikka Reinan mukaan kolmasosa heidän ehdokkaistaan oli alle 30-vuotiaita.

Miten he sen ovat tehneet?

Reinan mukaan Kallion seurakunnan ominaispiirre on, että seurakunnan alueella asuu paljon nuoria aikuisia.

Reinan mukaan he ovat yrittäneet kertoa nuorille vaaleista erityisesti sosiaalisessa mediassa. Eli siellä, missä nuoret eniten ovat.

Erityisesti Reinan mukaan nuorten kanssa pitää miettiä, miten heille puhutaan.

– Se on sellaista jokapäiväistä kysymyksen asettelua, että miten juuri näille ihmisille voidaan kertoa, että kirkko on juuri heitä varten, Reina sanoo.

Reinan mukaan kyse on paljon kielestä.

– Miten me puhumme. Millaisia ilmaisutapoja uskolla ja kirkolla on, Reina sanoo.

Papin voi kutsua tupareihin

Reinan mukaan Kalliossa on muun muassa keksitty tarjota ihmisille Pappi tupareihin -kampanjaa. Sillä on pyritty eroon kirkon pölyttyneestä maineesta.

– Tällä alueella muutetaan paljon. Me yritämme kertoa, että kaikki mikä kuuluu ihmisen elämään on ok ja haluamme olla siinä mukana, Reina kertoo.

