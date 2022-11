Max Verstappenin ylivoiman alle peittyi käsittämätön F1-fakta – George Russell vastasi kauden yhdestä kovimmasta suorituksesta

Formula ykkösten kausi päättyi sunnuntaina jälleen Red Bullin Max Verstappenin juhliin. Toinen oli Ferrarin Charles Leclerc, joka nappasi kuljettajien MM-hopean Red Bull -kuski Sergio Perezin nenän edestä.

Nelinkertainen MM-voittaja Sebastian Vettel ajoi viimeisen F1-kisansa. Hän oli koko viikonlopun juhlituin ja seuratuin kuljettaja.

Abu Dhabissa vasta sijalle 15 yltänyt Alfa Romeon Valtteri Bottas oli kuljettajien MM-sarjan kymmenes. Yle Urheilun asiantuntija Jukka Mildh niputtaa yhteen F1-kauden kauden sekä katsoo jo ensi kauteen.

Ferrarin Charles Leclerc ja Red Bull -kuskit Max Verstappen ja Sergio Perez pääsivät suihkuttelemaan päätöskisassa. Kuva: Formula 1 via Getty Images

Puheenaihe

Mildh sanoo, että yksi kauden puheenaiheista oli uudet autot. Muun muassa autojen aerodynamiikka muuttui ja käyttöön tulivat 18 tuuman vanteet. Uusien sääntöjen myötä alkukaudesta nähtiin pomppivia autoja, ja etenkin Mercedestä ongelma vaivasi pitkään.

Uusilla säännöillä haluttiin helpottaa edellä olevan auton seuraamista. Kisoissa nähtiinkin rutkasti ohituksia. Kärjen taso ei kuitenkaan laajentunut, sillä palkintokorokkeella nähtiin vain seitsemän kuljettajaa ja neljästä eri tallista.

– Ehkä siinä (säännöissä) ei onnistuttu sinänsä hyvin. Moottoriteknologia jäädytettiin vuoden 2025 loppuun asti, joten näemme jatkossa, miten kilpailu tiivistyy.

Kuluneen kauden puheenaiheista oli Max Verstappenin murskaava ylivoima. Toisen maailmanmestaruutensa napannut hollantilaiskuski voitti peräti 15 kertaa ja rikkoi kahdesti yhden kauden voittoennätyksen.

– Se on tämän hetken maailmanennätys, vaikka kisojen määrä on vuosien aikana lisääntynyt. Kyllä 15 voittoa kertoo siitä, kuka on tämän hetken ykköskuljettaja. Red Bull on tehnyt myös hienoa työtä kaiken kaikkiaan, Mildh toteaa.

Nyck de Vries lunasti ensi kaudeksi F1-ajopaikan. Kuva: XPB Images / All Over Press

Ketkä säväyttivät?

Verstappen on itse oikeutetusti tälläkin listalla. Mildhin mukaan yksi kauden teemoista oli nuorten kuljettajien vahva esiinmarssi. 24-vuotias George Russell ajoi vahvan debyyttikauden Mercedeksellä ja päihitti pisteissä tallikaverinsa Lewis Hamiltonin.

Nuori britti juhli uransa ensimmäistä voittoaan ja ylsi kahdeksan kertaa podiumille.

– Samaan aikaan Lewis Hamilton jäi ensimmäistä kertaa F1-uransa aikana ilman paalupaikkaa ja voittoa kauden aikana. Toki Mercedes oli alkukaudesta vaikea ajettava, Mildh sanoo.

Yksi säväyttäjistä oli myös Verstappenin maanmies Nyck de Vries, joka tuurasi Monzan GP:ssä Alexander Albonia Williamsilla. 27-vuotias kuljettaja loisti heti ensimmäisessä kisassaan ajamalla pisteille.

De Vriesin suoritus teki sen verran kovan vaikutuksen, että AlphaTauri kiinnitti hänet ensi kauden kuljettajakseen.

– Hän ajoi Monzassa yllättävän nopealla komennuksella ja huonolla autolla heti pisteille ensimmäisessä kisassaan. Se oli hieno onnistuminen.

Hymyilevä Daniel Ricciardo jäi tallikaverinsa Lando Norrisin varjoon. Kuva: IMAGO/HochZwei/ All Over Press

Pettymykset

Mildh listaa kauden pettymykseksi Alfa Romeon. Talli ylsi hienon alkukautensa ansiosta valmistajien MM-sarjan kuudenneksi, mutta kesästä alkaen Alfa Romeon suoritukset olivat muutamia yksittäisiä väläytyksiä lukuun ottamatta kehnoja.

– Heille kostautui auton kehittämisen tarve. Alfa Romeo ei ole kuitenkaan sellainen, joka pystyisi käyttämään koko kulukaton (140 miljoonaa dollaria) sisältämän rahamäärän. Rahan puute alkoi näkyä tallin kehityksessä.

Kuskeista Mildhin mukaan pahin pettymys oli McLarenin Daniel Ricciardo, jonka F1-ura päättyi ainakin toistaiseksi. 33-vuotias australialainen ei pystynyt sopeutumaan kahden McLaren-kautensa aikana tallin autoon.

Ricciardo jäi myös selkeästi kymmenen vuotta nuoremman tallikaverinsa Lando Norrisin jalkoihin. Kahdeksan kertaa urallaan voittanut konkari loisti F1-uransa aikana etenkin Red Bullilla vuosina 2014–2018.

– Jostain syystä hän ei sopeutunut talliin. Tuollainen huippukuljettaja voi flopata noin paljon. Toki hänenkin kohdallaan kävi se, että uuden sukupolven kuljettaja Norris oli suvereeni suorituksissaan.

Valtteri Bottaksen ensimmäisestä Alfa Romeo -kaudesta tuli lupaavasta alusta huolimatta vaikea. Kuva: Getty Images

Entä Bottas?

Alfa Romeon vaikea kausi heijastui myös paljon Valtteri Bottakseen. Suomalaisen parhaimmaksi sijoitukseksi jäi Imolan seitsemäs sija. Bottas oli tallin ykköskuski keräten 49 pistettä, kun tulokastallikaveri Zhou Guanyu haali kasaan vain kuusi pistettä.

– Hän on kuitenkin tottunut voittamaan. Sopeutuminen on myös kuljettajalle oli vaikeaa, Mildh viittaa Bottaksen Mercedes-aikoihin.

Mildh kuitenkin muistuttaa, että Bottas tietää kokeneena kuljettaja, millaiseen projektiin hän lähti.

– Tällaista tallia ei nosteta hetkessä johtoasemaan. Vaikka hänellä olisi ideoita, hän ei kuitenkaan pysty vaikuttamaan kehityksen nopeuteen.

– Kaudesta löytyi tilanteita, jotka värittivät Bottaksen kautta. Etenkin lähdöt. Oli kytkimeen liittyviä ongelmia. Jotenkin näytti siltä, että hän ei ollut ajan tasalla lähdöissä. Hän jäi alkuvaiheissa hirveästi jalkoihin.

Mitä seuraavaksi?

Formula ykkösten uusi kausi starttaa tuttuun tapaan maaliskuussa. Säännöt säilyvät pääasiassa samoina.

Vaikka kausi oli Red Bullin hallintaa, Ferrarilta nähtiin erittäin hyvää vauhtia alkukaudesta. Lisäksi Mercedeksen auto toimi loppukaudesta koko ajan paremmin. Mildh uskoo, että kyseiset kolme tallia tulevat käymään ensi kaudella kovaa kamppailua.

Moottori on kärkitaistelussa merkittävässä roolissa.

– Näillä moottoreilla ajetaan seuraavat kolme kautta. On pitänyt tehdä strategisia valintoja siitä, millaisilla moottoreilla ajetaan tänä vuonna ja millaisia riskejä moottorin kehittämisessä otetaan.

Kuljettajakokoonpanot pysyvät kärkitallien osalta samoina. Red Bullilla jatkavat Verstappen ja Perez, Ferrarilla Leclerc ja Carlos Sainz sekä Mercedeksellä Russell ja Hamilton.

– Hamilton on päässyt Mercedeksellä hyvin liikkeelle ja Russell kirittää. Mielestäni Leclerc ja Sainz ovat yksi parhaimmista kuljettajakaksikoista. He pelaavat hyvin yhteen. Red Bullilla on hyvä johtavaa kuljettaja, jonka varjossa Perez ehkä on. Perez tekee kuitenkin aseenkantajana hyvää työtä.

– Tämä edesauttaa sitä, että ensi vuoteen lähdetään näiden tallien johdossa.