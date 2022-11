Venäjän kyky iskeä ohjuksilla hiipuu, sanoo sotilasasiantuntija: "Se on väistämätöntä"

Venäjä ei voi jatkaa ohjusiskuja nykyistä tahtia, arvioi everstiluutnantti (evp.) Juhani Pihlajamaa. Vanhat varastot hupenevat, ja uusien ohjusten valmistamisessa tuotannon rajat tulevat nopeasti vastaan.

– Intensiteetti tulee laskemaan, se on väistämätöntä. Jos joidenkin uutisten mukaan Venäjä tuotti 200 ohjusta vuodessa ja nyt on ampunut 4 700, niin kyllä siinä on syöty aika paljon varastoja, Pihlajamaa sanoi Ylen aamussa maanantaina.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi sunnuntaina, että Venäjä olisi käyttänyt sodan aikana yli 4 700 ohjusta. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä ampui pelkästään viime tiistaina noin sata ohjusta, ja viranomaiset ovatkin puhuneet meneillään olevasta ohjusiskujen aallosta.

Pihlajamaan mukaan Venäjän on vaikeaa tuottaa paljon aiempaa suurempaa määrää ohjuksia, koska tuotantolinjoja ei saada nopeasti perustettua.

”Länsimaiden apu ei ole loppumassa, päinvastoin”

Sen sijaan Pihlajamaa pitää huolestuttavina tietoja, joiden perusteella iranilaisia lennokkeja alettaisiin valmistaa Venäjällä. Lennokkeja on periaatteessa helppoa pudottaa esimerkiksi ilmatorjuntakonekiväärillä tai -kanuunalla, mutta kohteet pitäisi ensin nähdä.

– Lennokeissa on se ongelma, että niitä on vaikea havaita tutkassa. Ilmatorjunta-aseistusta ei pystytä laittamaan joka paikkaan.

Tällä hetkellä Ukraina pyrkii etenemään ennen kaikkea Luhanskin alueella. Venäjä puolestaan yrittää lähinnä säilyttää nykyiset asemansa idässä, sanoo Pihlajamaa.

– Sillä ei näytä olevan voimaa siihen, että se lähtisi kovin paljoa pyrkimään eteenpäin.

Pihlajamaan mukaan aloite on pysynyt Ukrainan käsissä eikä mikään viittaa siihen, että tämä muuttuisi ainakaan lähiaikoina.

– Länsimaiden apu ei ole loppumassa, päinvastoin. Ehkä Puolaan harhautunut ohjus lisää ymmärrystä lännessä, että Ukraina tarvitsee apua.

