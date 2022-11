Puolustusvoimien itsenäisyyspäivän paraati järjestetään tauon jälkeen suurempana kuin koskaan – Poliisi ja Tulli ovat ensi kertaa mukana

Itsenäisyyspäivän paraatia juhlitaan Haminassa, josta löytyy myös Suomen suurlippu. Lipputanko on 100 metriä korkea.

Puolustusvoimien valtakunnallisen itsenäisyyspäivän paraatissa marssii tänä vuonna ennätysmäärä eri tahoja.

Ohimarssiin osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös viranomaisia ja kalustoa Poliisilta ja Tullilta.

Poliisin ja Tullin edustuksen lisäksi mukana on useita alueellisia maanpuolustusjärjestöjä.

Koronapandemia on estänyt itsenäisyyspäivän paraatien järjestämisen viime vuosina.

Viimeksi Puolustusvoimat järjesti valtakunnallisen itsenäisyyspäivän paraatinsa Tampereella vuonna 2019.

Puolustusvoimien valtakunnallinen itsenäisyyspäivän paraati järjestettiin Haminassa vuonna 1987. Arkistokuva. Kuva: Kari Saastamoinen

Laaja joukko sopii teemaan

Tämän vuoden paraatin teema on ”Turvallisuus tehdään yhdessä”. Teeman mukaisesti paikalle on kutsuttu laaja joukko toimijoita, jotka osallistuvat kansallisen turvallisuuden luomiseen.

Reserviupseerikoulun johtaja, eversti Mikael Salon mukaan paraatin tarkoituksena on nostattaa maanpuolustustahtoa. Kuva: Kari Saastamoinen / Yle

Paraatista vastaavan reserviupseerikoulun johtaja, eversti Mikael Salon mukaan maailmanpoliittinen tilanne tai Venäjän sotatoimet eivät ole vaikuttaneet paraatin järjestämiseen.

– Turvallisuus-teema on tärkeä vuoden jokaisena päivänä, mutta toki sen merkitys korostuu entisestään turvallisuustilanteen muututtua Euroopassa. Paraati on kuitenkin perinne, ja sen merkitys itsenäisyyspäivän kunnioittamisessa on varsin vakiintunut, Salo sanoo.

Paraatin tarkoitus on esitellä Puolustusvoimien kalustoa kansalaisille ja nostattaa maanpuolustustahtoa. Lisäksi sillä kunnioitetaan sotaveteraaneja ja lottia.

– Itsenäisyys ei ole itsestäänselvyys, vaan sitä pitää vaalia – joskus myös puolustaa, Salo tiivistää.

Suomalaisten maanpuolustustahto on viime keväästä lähtien kasvanut. Everstin mukaan myös paraatia seuraamaan tulevilla katsojilla on roolinsa yhteisen turvallisuuden rakentamisessa.

– Suomalaisten maanpuolustustahto on aina ollut mainion korkealla tasolla, mutta hyvä, että se on vahvistunut. Jokaisella on osansa siinä, Salo sanoo.

Yle taltioi paraatin

Puolustusvoimien valtakunnallisessa itsenäisyyspäivän paraatin ohjelmaan (siirryt toiseen palveluun) kuuluu, että yleisö pääsee seuraamaan ohimarssia ja tutustumaan Puolustusvoimien kalustoon. Tapahtuman juontaa Riku Rantala.

Paraatiin osallistuu joukkoja Maavoimista, Merivoimista, Ilmavoimista, Maanpuolustuskorkeakoulusta, Rajavartiolaitoksesta sekä veteraani- ja maanpuolustusjärjestöistä. Osallistujamäärä on yhteensä noin 1200 henkilöä. Lisäksi luvassa on muun muassa perinneratsukkoja sekä helikopterien ja hävittäjien ylilento.

Yleisradio seuraa paraatikatselmusta suorana Areenassa ja Radio Suomessa kello 11.50 alkaen. Ohimarssi esitetään suorana TV1:ssä ja Radio Suomessa kello 13.15 alkaen. Kooste paraatin parhaista paloista näytetään TV1:ssä kello 17.06.

