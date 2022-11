Haluatko miljonääriksi -voittaja Rauli Nordberg sukkuloi sujuvasti kantrista tangon kautta kaihoisaan fadoon

Rauli Nordberg selvisi tv-visailun loppukaarteeseen. Elämäntapacowboy on kiertänyt muuallakin. Lainsuojattoman haudalta löytynyt veitsi olisi lopettanut kojootin, mutta rajavartijan Colt puhui ensin.

Rauli Nordberg tuli televisiosta tutuksi syyskuussa, kun hän yhtenä harvoista ylsi 13 kysymykseen ja voitti 60 000 euroa.

Lahtelainen elämäntapacowboy iloitsi ylimääräisestä rahasta, koska vapaana taiteilijana eläkettä oli karttunut kovin vähän.

– Elintoiminnot ovat pysyneet yllä, mutta ilman voittoa olisi tehnyt tiukkaa, totesi Puoli seiskassa maanantaina vieraillut Nordberg.

72-vuotias Nordberg on saanut sarjakuvaneuvoksen arvonimen pitkästä työstään kotimaisen sarjakuvan hyväksi. Hän käsikirjoitti ja piirsi 90-luvulla Punaniska-sarjakuvaa Harri Vaalion kanssa.

1980-luvulla Nordberg myös välitti kotimaista sarjakuvaa eteenpäin.

Sarjakuvaura alkoi amerikkalaisten underground-tekijöiden fanituksesta. Esimerkiksi Robert Crumb oli tärkeä esikuva.

Rahaa sarjakuvalla oli vaikea tehdä. Niinpä Nordberg piirsi sinne, missä maksettiin. Pornosarjakuvat Ratto-lehdessä saivat lukijoita.

– Kun sitten pääsin piirtämään Taneli-perhesarjakuvaa Hesariin, alkoi nolottaa. Eikä se ole ainoa asia, josta en ole tänään niin ylpeä. Mutta kaikkea on tullut tehtyä.

Kantrista tangon kautta fadoon

Nordberg on tuottelias myös musiikin saralla. Tekijänoikeusjärjestö Teostossa on listattuna 550 Nordbergin tekemää nimikettä. Levytetty niistä on puolitoistasataa.

Nordberg hurahti aikanaan outlaw-kantriin, Willie Nelsoniin, Kris Kristofferssoniin, Waylon Jenningsiin ja kumppaneihin.

Mutta hän on sanoittanut myös uusia tangoja argentiinalaisesta aihepiiristä.

– Ehkä täytyy vaihtaa tuo titteli elämäntapacowboy Argentiinan pampalta tulevaksi elämäntapagauchoksi.

Tuorein ihastus on portugalilainen fado.

– Yksikseni kun matkustan, istun usein terasseilla. Portugalissa alkoi runosuoni sykkiä fadon hengessä. Mutta pannaan siihen fadon ympärille lainausmerkit. Muuten puristit hyökkäävät kimppuun. Tai ainakin portugalilaisten mielestä fadoa voi tehdä vain Portugalissa.

