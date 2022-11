Tässä syyt, miksi Fifa halusi antaa MM-kisat ihmisoikeuksia polkevaan Qatariin eikä perunut kisoja kritiikistä huolimatta

Jalkapallon MM-kisat alkoivat Qatarissa eilen sunnuntaina. Kisapaikkaa on kritisoitu siitä lähtien, kun kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan hallitus myönsi kisat maalle vuonna 2010.

Qatar sortaa muun muassa naisia sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä.

Lisäksi maan siirtotyöläiset ovat joutuneet niin sanotun modernin orjuuden uhreiksi. The Guardian -lehden viime vuonna julkaiseman raportin (siirryt toiseen palveluun) mukaan yli 6 500 siirtotyöläistä on kuollut MM-kisojen rakennusprojekteissa vuosien 2010–2020 välillä.

Todellisuudessa uhrien määrä on luultavasti suurempi.

Miksi kisat pelataan kaikesta huolimatta ihmisoikeuksia polkevassa maassa, jossa ei ennestään ole edes jalkapallokulttuuria?

Listasimme kolme syytä.

Juttua varten on haastateltu jalkapallon MM-kisoista väitellyt mediakulttuurin dosentti Sami Kolamo.

1. Qatar lupasi kaiken sen, mitä Fifa MM-kisoilta halusi

Hakuvaiheessa ehdokkaana ollut Qatar lupasi järjestää juuri sellaisen karnevaalihenkisen tapahtuman kuin sen aikainen Fifa halusi.

Rikas Qatarin valtio pystyi korvamerkitsemään kisoihin paljon enemmän rahaa kuin mikään muu hakijamaa.

Maa lupasi rakentaa kisoille hulppeat puitteet: moderneja stadioneita, uusia teitä ja metroyhteyksiä sekä loistavat majoitustilat.

– Muut hakijamaat jäivät siinä kakkoseksi, kertoo Sami Kolamo.

Kisat maksavat Qatarille yli 200 miljardia euroa. Valtavien investointien takia Qatarille on ollut tärkeää, että tapahtuma toteutuu.

2. Kisamaan valitsi ennen pieni kieroilusta epäilty porukka

Qatarin valitsi kisamaaksi Fifan pieni 24 hengen hallitus, jota on epäilty korruptiosta ja lahjonnasta.

Vuonna 2010 hallitus valitsi järjestäjät kaksille MM-kisoille. Silloin oletus oli, että kisat menevät Venäjälle ja Yhdysvalloille.

Se, että vuoden 2022 kisojen isännäksi valittiinkin Yhdysvaltojen sijaan Qatar, oli monille iso yllätys.

Vuosien varrella on muun muassa syytetty, että Qatar olisi lahjonut Fifaa (siirryt toiseen palveluun) ja sen neuvoston jäseniä, joilla on vaikutusvaltaa valintoihin. Pian valinnan jälkeen Fifaan alkoi kohdistua useita tutkintoja, joista iso osa liittyy MM-kisojen myöntämiseen Venäjälle ja Qatarille.

Qatar on kiistänyt kaikki lahjontasyytteet.

Merkittävänä tekijänä on pidetty myös yhden silloisen hallituksen jäsenen, ranskalaisen Michel Platinin, toimintaa.

Tutkija Sami Kolamon mukaan Ranskalla ja Qatarilla oli kauppasuhteita, mikä vaikutti siihen, että Platini kannatti Qataria MM-kisojen järjestäjäksi. Ranskalainen myös suostutteli neljä hallituksen jäsentä puolelleen.

Sittemmin Fifan hallitus on yhtä henkilöä lukuun ottamatta vaihtunut kokonaan. Vuoden 2010 hallituksesta lukuisia jäseniä on myöhemmin tuomittu korruptiosta tai epäilty siitä (siirryt toiseen palveluun) eri tapauksissa. Nykyään Fifan hallituksessa on 37 jäsentä, eikä hallitus valitse enää kisamaita yksin.

– Se on muutos vallankäytön avoimuudessa, Kolamo sanoo.

3. Kisoilla tehdään paljon rahaa

Vaikka kisoihin kohdistuukin kritiikkiä, Fifa tekee MM-kisoilla valtavat voitot lipputulojen muodossa sekä sponsorisopimuksilla. Fifan rahat tulevat siis pääosin MM-kisoista.

Kun Fifan nykyinen puheenjohtaja Gianni Infantino tuli valtaan, hän ei alkanut kyseenalaistaa Qataria MM-kisojen järjestäjänä tai ehdottanut kisojen perumista. Tutkija Sami Kolamon mukaan syy on siinä, että kisojen perumisesta olisi voinut aiheutua merkittäviä tappioita Fifalle ja mahdollisesti oikeudenkäyntejä Qatarin ja kisojen sponsorien välillä.

Kolamo arvioi, että kritiikittömyydessä on kyse myös siitä, että Infantino haluaa pysyä Fifan puheenjohtajana jatkossakin.

– Iso osa Fifan jäsenmaista on jollain tavalla korruptoituneita. Fifan äänestyksissä tulee paljon ääniä Afrikasta ja Aasiasta, joten senkin takia Infantino haluaa pitää suhteet ja verkostot hyvänä näihin maanosiin, joissa on runsaasti epädemokraattisiksi luokiteltuja maita.

Myös esimerkiksi kansallisten jalkapalloliittojen johtajat ovat pysyneet Kolamon mukaan pääosin hiljaa.

– Jos ne ihmiset, jotka päättävät asioista olisivat puhuisivat voimakkaammin, se olisi voinut lisätä painetta kisojen perumiseen.

Katso alta tiivistys Qatarin kisojen hinnasta. Jalkapallon maailmankartta -jakso kertoo parissa minuutissa, mitä Qatarissa on tapahtunut sen jälkeen, kun maa valittiin MM-kisojen järjestäjäksi.

