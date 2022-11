Taiteilijat seurasivat toimintakameralla vauvojen kiemuraista ryömintää – syntyi museoteos, jossa voi telmiä niin paljon kuin haluaa

Tilateoksessa on 40 tyynyelementtiä, joihin on ommeltu oransseja viivoja kuvaamaan vauvojen konttaussuuntia. Seinällä näkyvällä videolla näkyy porilaisia vauvoja konttaamassa.

Hämeenlinnan taidemuseo hakee uusia kävijöitä lapsiperheistä. Museossa on tilateos, jossa vauvakin voi kontata, telmiä tai vain pötkötellä.

– Suosittelen todella, että kaikki käyttäisivät tuota kaikkein pienintä vauvan ovea, sanoo Porin lastenkulttuurikeskuksen Kruunupään (siirryt toiseen palveluun) johtaja Päivi Setälä ja osoittaa seinässä olevaa pientä aukkoa.

Aikuinen joutuu menemään kontilleen, jotta pääsee pienimmästä aukosta sisään taideteokseen. Siinä pääsee hetkeksi muistelemaan, millaista oli olla pieni ja katsoa maailmaa alhaalta ylös.

Hämärä ja hiljainen tila sijaitsee Hämeenlinnan taidemuseon Lohrmann-rakennuksen alakerrassa.

Vauvojen mutkikkaat reitit olivat yllätys

Kyseessä on porilaisten taitelijoiden tekemä tilateos, nimeltään Ryömi, konti -viesti vauvuudesta (siirryt toiseen palveluun). Tila on museovieraiden käytössä vuoden päivät eikä siihen tarvitse lunastaa pääsylippua.

Lattialla lojuvien neliömäisten tyynyjen päällä perheen pienimmät saavat kontata, telmiä tai vain pötkötellä.

Suunnittelija-ohjaaja, taiteilija Sanna Pajuselle oli yllätys, miten omintakeisia reittejä vauvat kulkivat, kun heidän liikkeitään taltioitiin toimintakameralla. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Ryömi, konti -teos syntyi kun lastenkulttuurikeskuksen taiteilijat seurasivat vauvojen liikkumista toimintakameran avulla värikylpytyöpajassa. Vauvojen konttaamat reitit kopioitiin ja neulottiin lattiatyynyihin oransseilla viivoilla.

– Vauvojen liikeradat olivat yllätys. Ne eivät olleetkaan suoria. Ne kiemurtelevat, tutkailivat ja viipyilivät. Aina kun tuli joku uusi ärsyke, sitä jäätiin katselemaan ja tutkailemaan, kertoo suunnittelija-ohjaaja Sanna Pajunen Kruunupäästä.

Porilaiset nappasivat idea japanilaiselta taiteilijalta, Yanaki Yukinorilta, joka piirrellyt punaisella värillä näkyviksi muurahaisten tekemiä polkuja.

Vauvat hakevat kontaktia seinällä liikkuviin videovauvoihin

Kruunupäässä on tehty yhteistyötä vauvojen kanssa parikymmentä vuotta. Niinpä keskuksen kuusi taiteilijaa halusivat nostaa esiin pienet vauvat, sillä heille ei juuri taidenäyttelyitä ole.

Ennen Hämeenlinnaa näyttely on nähty Porissa ja Jyväskylässä.

– Tämä on kiertäväksi näyttelyksi tehty. Pyrimme kierrättämään tätä myös kansainvälisesti, Päivi Setälä paljastaa.

Tilateos avattiin Hämeenlinnan taidemuseossa lapsen oikeuksien viikolla. Teoksessa vauvat voivat itse käyttää valtaansa, sillä tällä kertaa he ovat toimijoita.

– Vauvat eivät pysty kertomaan, mitä vauvuus on. Toivoisin, että aikuiset voisivat pysähtyä vauvan äärelle ja miettiä, mitä vauvan eleet pohjimmiltaan tarkoittavat, kehottaa Sanna Pajunen.

Tilateoksen päätyseinän täyttää videoseinä, jossa oranssipukuiset vauvat konttailevat ristiin rastiin. Näyttelyssä vierailevat vauvat reagoivat myös videolla kulkeviin vauvoihin.

– Taaperoille toiset taaperot ovat aina hirveen mielenkiintoisia. Syntyy kohtaaminen, vaikka toinen on vain kuvana seinällä. Nautimme suuresti kun pääsimme tutustumaan tähän, vakuuttaa hämeenlinnalainen äiti Pinja Kauha, joka on liikkeellä yhdessä lapsensa Eldan kanssa.

Hämeenlinnalainen Mari Jussila tutustuttaa lapsiaan Elsiä (vas.) ja Topi taiteeseen pienestä pitäen. Kuva: Dani Branthin / Yle

Myös hämeenlinnalainen Mari Jussila kiitteli kokemusta. Hänellä oli mukanaan 3-vuotias Elsi ja vuoden ikäinen Topi.

– Teos oli sellainen, jossa lapset saivat mennä ja tehdä, eikä tarvinnut varoa. Lapset olivat hyvin innoissaan, sanoo Jussila.

Museo toivoo asiakkaikseen lapsiperheitä

Suomessa syntyy vauvoja yhä vähemmän. Ryömi, konti -näyttely pysäyttää huomioimaan vauvat ja heidän maailmansa.

– Vauvat on osa tätä yhteisöä yhtä lailla kuin mekin. Meillä aikuisilla on opittavaa vauvoilta, kuten vauvoillakin meiltä. Luulen, että taidemuseoissa on nyt tällainen vauvan aika, myhäilee Päivi Setälä.

Hämeenlinnan taidemuseo hakee lapsiperheistä uusia kävijäryhmiä. Museo on lähettänyt kutsun käydä museossa noin 400 paikalliselle perheelle, joille on tänä vuonna syntynyt lapsia.

– Museot saavat uusia asiakkaita ja lasten vanhemmat löytävät taidemuseoon. Perheet näkevät, miten taidemuseoissa voi hyvin olla pienenkin lapsen kanssa. Kun perheet kokevat museon houkuttelevaksi paikaksi, he löytävät tätä kautta muutkin näyttelyt, uskoo Päivi Setälä.

Äiti Mari Jussila tervehti ilolla vauvojen roolin näkymistä museoympäristössä.

– Se on hyvä merkki siitä, että kaikki ovat tervetulleita tällaisiin tapahtumiin.