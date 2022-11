Matkustaja-alus Baltic Princessiltä kadonnutta henkilöä ei ole löydetty – videomateriaali vahvistaa kiipeilyn rakenteissa

Kadonnut henkilö on videomateriaalin perusteella kiipeillyt aurinkokannen katteen päällä.

Ahvenanmerellä suoritettiin perjantaina laajoja etsintöjä mahdollisesti mereen pudonneen matkustajan löytämiseksi. Maarianhaminan merivartioston partiovene, päivystävä meripelastushelikopteri ja läheinen merivartioston vartiolaiva olivat mukana etsinnöissä.

Aktiiviset etsinnät lopetettiin tuloksettomina noin kello yhdeltätoista. Henkilö on edelleen kateissa.

Perjantaina meripelastusjohtaja Jim Kvarnström kertoi Ylelle, että silminnäkijän mukaan mereen joutunut henkilö olisi kiipeillyt laivan rakenteissa. Tieto vahvistettiin myöhemmin.

– Paikalla on kameravalvonta ja sen perusteella on pystytty vahvistamaan, että henkilö on kiipeillyt siellä, kertoo Tallink Siljan viestintäpäällikkö Marika Nöjd.

Henkilö on videomateriaalin perusteella kiipeillyt aurinkokannen katteen päällä. Nöjdin mukaan mahdollisuus kiivetä kyseiseen paikkaan on sama kuin missä tahansa muualla.

– Siinä kohtaa on disco ja aurinkokansi. Aurinkokannen päällä on osittain katetta. Siihen jos haluaa kiivetä, niin siihen pääsee kiipeämään. Ehdottomasti kiellettyjä paikkoja on laivalla useita, myös tämä aurinkokannen päällinen osa, Nöjd kertoo.

Viive hälytyksen tekemisessä

Epäilty mereen joutuminen on tapahtunut torstain ja perjantain välisenä yönä kolmen aikaan. Meripelastuskeskus sai tiedon tapahtumasta aamuseitsemältä.

Neljän tunnin viivettä selitetään epätietoisuudella.

– Valvontakameran videomateriaalia käytiin läpi ja henkilöä etsittiin laivalta. Mitään havaintoa ei saatu, eikä ystävällä ollut tietoa, että henkilö olisi todella hypännyt, liukastunut tai pudonnut, Nöjd vastaa.

Vastaavia tapauksia tapahtuu Nöjdin mukaan onneksi harvoin.

– Laivalta ei voi pudota vahingossa kukaan, vaan kyllä siihen liittyy oma laidalta hyppääminen tai liikutaan paikoissa, joissa ei ole lupaa liikkua. On myös tapauksia, että on epäily mereen hyppäämisestä, mutta henkilö on myöhemmin löytynyt laivalta.

Laivalla oli tapahtumahetkellä Turun yliopiston kauppatieteen opiskelijoiden järjestämä risteily. Kadonneen henkilöllisyys on tiedossa.

