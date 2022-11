Tampereen seudulta on tullut ilmi lukuisia katuryöstöjä syksyn aikana – rikoskomisario varoittaa nyt erityisesti pikkujoulukansaa

Rikostyyppi on alueella uusi ja poliisi on huolissaan kehityksen suunnasta. Poliisin mukaan tekijät ovat olleet pääosin 15–20-vuotiaita.

Katuryöstöt ovat yleistyneet Tampereella syksyn aikana. Asiasta kertoo Sisä-Suomen poliisi tiedotteessa.

Elokuun jälkeen Tampereen alueelta on tullut yli 20 ilmoitusta katuryöstön tyyppisistä rikoksista. Niissä on uhriksi on valikoitunut ennalta tuntematon, häntä on uhattu pahimmillaan teräseella ja saaliiksi on tavoiteltu rahaa tai muuta omaisuutta kuten matkapuhelimia, reppuja, kalliita merkkivaatteita tai -kenkiä ja kuulokkeita.

Tekijät ovat olleet pääosin 15–20-vuotiaita. Tapauksista liki puolet on marraskuulta.

Monessa tapauksessa on myös tiedossa, että tekijät ovat olleet naamioituneita kommandopipolla tai kasvojen eteen vedetyllä huivilla.

Tällaiset teot voivat hätkähdyttää. Kohteeksi joutumisen todennäköisyys on kuitenkin pieni, muistuttaa rikoskomisario Markus Antila.

– Tekomäärät ovat sen verran pieniä, että eivät nämä katuturvallisuusindeksiin yksittäisinä tekoina vielä vaikuta.

Varovasti pikkujouluissa

Antila muistuttaa silti, että varovaisuus on paikallaan, etenkin nyt pikkujoulukaudella.

– Eletään pikkujoulukautta. Ihmiset ovat viihteellä, ja ilmiö on syytä ottaa huomioon, kun esimerkiksi päihtyneenä vaeltaa kotia kohti. On valitettavaa, että näin joutuu toteamaan. Turvallisuus on kuitenkin yhteinen asia ja vaatii yhteiskunnallista keskustelua, miten ongelmaa voidaan taklata.

Poliisi on jo tavoittanut useita teoista epäiltyjä. Tapauksia tutkitaan nimikkeillä törkeä ryöstö, ryöstö, ryöstön yritys ja laiton uhkaus. Niistä laki määrää jo tuntuvat rangaistukset. Rikoshyöty on suhteessa seuraamuksiin jäänyt kovin vähäiseksi.

Eri puolilla Tamperetta

Teot ovat tapahtuneet suurimmaksi osaksi Tampereen ydinkeskustan alueella, mutta yksittäisiä ilmoituksia on myös lähiöistä kuten Tesomalta, Lielahdesta, Hervannasta ja Linnainmaalta. Tapahtuma-ajankohta on ollut yleisimmin viikonloppuyö.

Suoranaisia yhteyksiä huumausainekauppaan, katujengeihin tai järjestäytyneeseen rikollisuuteen poliisi ei ole havainnut. Pikemminkin kyse voi olla ilmiöstä, jossa haaveillaan nopeasta rahan saamisesta sekä elämästä kadulla vailla yhteiskunnan sääntöjä.

– Nuorten syrjäytyminen ja tulevaisuuden näköalattomuus voivat olla osatekijä katuryöstöissä, arvioi Antila.

Samantyyppisten katuryöstöjen yleistymisestä on tiedotettu aikaisemmin syksyllä useita kertoja eri puolilta Etelä-Suomea. Poliisi on huolissaan ilmiön yleistymisestä ja seuraa sitä tarkasti.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit kommentoida tiistaihin kello 23:een.