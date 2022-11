Vanhasta hoivakodista löytyi vanhoja asiakirjoja, mukana henkilötietoja – Jyväskylässä ilmennyt tietoturvaloukkaus koskee 150:tä henkilöä

Asiakirjoissa on sekä työntekijöiden että asiakkaiden henkilötietoja.

Puuppolan vuonna 2014 lakkautetusta hoivayksiköstä on löytynyt asiakirjoja, jotka sisältävät henkilötietoja. Jyväskylän kaupunki on tehnyt tutkintapyynnön asiasta.

Jyväskylän kaupunki on tehnyt tutkintapyynnön vanhoista asiakirjoista, joita löytyi Puuppolan lakkautetusta hoivayksiköstä. Asiakirjat koskevat noin 150:tä ihmistä.

Tapahtunut tuli ilmi, kun Jyväskylän kaupungille tehtiin ilmoitus asiasta. Sen mukaan Puuppolan vuonna 2014 lakkautetusta hoivayksiköstä on löytynyt asiakirjoja, jotka sisältävät sekä asiakastietoja että työntekijöitä koskevia henkilötietoja.

Asiakirjat ovat vuosilta 2008–2012.

Asianomaisille on viime viikolla lähetetty kirjeet siitä, kuinka toimia. Palvelujohtaja Maarit Raappana Jyväskylän kaupungilta kertoo, että suurin osa tietoturvaloukkauksen kohteena olleista on tavoitettu. Raappana kuvailee tapausta harvinaiseksi.

– Henkilökohtaisesti voin sanoa, että tunnelma on järkyttynyt, kun näin vanhoista asiakirjoista on kyse. Laajuudessaan tämä on hyvin harvinainen, hän sanoo.

Raappana korostaa, että henkilöstöä koulutetaan tietoturva-asioista koko ajan. Näin on tehty jo pitkään.

– Toivotaan, että pääsemme poliisin kanssa etenemään tutkinnan osalta.

Jyväskylän kaupunki on tehnyt asiassa tutkintapyynnön tietosuojarikoksesta. Raappana korostaa, että kaupunki tekee yhteistyötä poliisin kanssa, joka selvittää asiaa.

Poliisi tutkii parhaillaan, miten kiinteistöön on voinut jäädä useamman vuoden takaisia asiakirjoja. Raappana ei kommentoi tutkintaa tarkemmin vaan korostaa, että vastuu tiedottamisesta nyt on poliisilla.

Toistaiseksi julkisuuteen ei ole kerrottu, onko tietoja käytetty rikollisiin tarkoituksiin. Puuppolan hoivakodin kiinteistö on ollut pitkään tyhjillään. Kiinteistöön on kuitenkin kohdistunut vuosien aikana ilkivaltaa.

Kaupunki ohjeistaa vuosina 2008–2012 Puuppolan hoivakodissa työskennelleitä henkilöitä olemaan yhteydessä poliisiin, mikäli he epäilevät joutuneensa väärinkäytöksen, petoksen tai muun vastaavan kohteeksi.

Toimintaohjeita tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille voi lukea Suomi.fi-palvelusta.