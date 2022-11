Iranilaisnainen haukkui maansa hallinnon Ylen haastattelussa Qatarissa: ”Olemme vankeja” – joukkue toteutti ytimekkään toiveen MM-ottelussa

– Heidän ei pitäisi laulaa Iranin kansallislaulua. Toivomme, että he eivät tee sitä.

– Se ei ole meidän kansallislaulumme. Se on Iranin islamilaisen valtion.

Näin sanoi iranilaisnainen, Azadeh, Qatarissa Khalifa-stadionin edustalla ennen kuin Iran ja Englanti kohtasivat jalkapallon MM-kisojen B-lohkon avausottelussa.

Iranin maajoukkue noudatti toivetta. Kun televisiokamerat kuvasivat ennen ottelua kansallislaulun aikana avauskokoonpanon pelaajia, he seisoivat kivikasvoisina. Katsomosta kamera kuvasi naista, joka antoi kansallislaulun jälkeen aplodit ja kyynelehti.

Iranin pelaajat pysyivät hiljaa kansallislaulun aikana.

Azadeh kertoi Yle Urheilulle, ettei hän ole Qatarissa jalkapallon takia, vaan osoittaakseen tukensa Iranin kansalle.

– Ihmiset, joita näet tuolla taustalla islamilaisen valtion lippujen kanssa, eivät ole porukkaani. Hallinto on maksanut heille, että he tulevat tänne ja toimivat noin.

– Iran on juuri tällä hetkellä vankila. Me olemme vankeja.

Pätkän Azadehin haastattelusta näet jutun pääkuvan paikalta.

”Hallinto on brutaali”

Maan siveyspoliisin pidättämän Mahsa Aminin kuoleman jälkeen käynnistyneet mielenosoitukset jatkuvat yhä. Iranin kuohunta heijastuu myös Qatarin kisoihin.

Tukimielenosoitukset ovat levinneet ympäri maailman. Mielenosoittajat Turkissa pitelivät Mahsa Aminin kuvia. Kuva: SOPA Images / LightRocket / Getty

Kuva tukimielenosoituksesta Sydneysta, Australiasta. Kuva: Getty Images

Iranin viranomaisten mukaan 22-vuotias Amini kuoli 16. syyskuuta sairauskohtauksen seurauksena, eikä siveyspoliisin pahoinpitely liity kuolemaan. Aminin kuolema on herättänyt Iranissa poikkeuksellisen protestiaallon naisten oikeuksien puolesta. Ihmiset ovat vastustaneet hallintoa ja siveyspoliisin väkivaltaa.

Jo lokakuun alussa mielenosoituksissa oli kuollut Amnestyn mukaan 134 ihmistä. Esimerkiksi Zahedanissa syyskuun lopussa järjestetystä mielenosoituksesta Iranin viranomaiset tappoivat ainakin 66 mielenosoittajaa tai sivullista, Amnesty raportoi.

Azadeh sanoi ymmärtävänsä, että iranilaispelaajat eivät voi esittää kovin näkyviä protesteja MM-kisoissa, koska heidän Iranissa olevia perheitään voitaisiin uhkailla. Hän kuitenkin toivoi jonkinlaista tuenosoitusta, kuten kansallislaulun aikana vaikenemista.

Azadehin mukaan Qatarissa ei ole paikalla iranilaisia, joita kiinnostaisi jalkapallo. Hän on protestoimassa ja tukemassa iranilaisia, kun taas valtion lippuja heiluttelevat on hänen mukaansa maksettu paikalle.

Iranin pelaajat jättivät kansallislaulun laulamatta. Kuvassa Ehsan Hajsafi, Alireza Beiranvand ja Morteza Pouraliganji. Kuva: Getty Images

Azadeh hehkutti maansa kansalaisten rohkeutta. Hänen mukaansa käynnissä on ensimmäinen todellinen vallankumous naisten oikeuksien kannalta. Azadehin kädessä olivat sanat women, life, freedom (naiset, elämä, vapaus).

– Islamilainen hallinto on brutaali, se tappaa ihmisiä. He tappoivat 52 lasta kahden viime kuukauden aikana. 14 000 ihmistä on vankiloissa juuri nyt, Azadeh sanoi.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan noin 400 ihmistä on kuollut, kun Iranin turvallisuusjoukot ovat puuttuneet protesteihin voimakeinoin. Lähes 17 000 ihmistä on pidätetty.

Tunnetut jalkapalloilijat ovat uskaltaneet vastustaa hallintoa

Iran pelaa kuudetta kertaa MM-kisoissa. Nyt se saapui Qatariin erityisen suuren huomion saattelemana.

Yle Urheilu haastatteli ennen MM-kisoja Iranin maajoukkueessakin esiintynyttä Milad Zanidpouria, 36, joka edustaa nykyisin tamperelaista Ilves-Kissoja.

– Jos totta puhutaan, en juurikaan tiedä Iranin maajoukkueesta, koska se ei mielestäni edusta Iranin kansaa. Iranilaiset ovat osoittaneet mieltään vapauden puolesta viimeiset kaksi kuukautta. En missään nimessä ole maajoukkueen puolella.

Esimerkiksi Iranin futislegendat Ali Daei ja Ali Karimi ovat osoittaneet tukensa Iranin mielenosoituksille.

– He ovat legendoja, joiden vertaisia tuskin nähdään. He ovat uhranneet itsensä kansan vuoksi. He ovat puhuneet naisten ja vapauden puolesta. Se on suurinta, mitä he ovat voineet tehdä.

Ali Karimi pelasi Iranin maajoukkueessa 2006 MM-kisoissa ja yhteensä 127 maaottelua. Iran pidätti hänet poissaolevana, kun hän oli yksi ensimmäisistä, jotka ottivat kantaa Mahsa Aminin kuoleman jälkeen. Hän asuu tiettävästi Dubaissa. Kuva: Getty Images

Zanidpour ei ole ainoa iranilaispelaaja, jonka mielestä maajoukkueen ei pitäisi edes olla MM-kisoissa.

– Se on hallituksen, ei ihmisten, joukkue. Islamilaisen tasavallan jalkapallomaa ei mielestäni ansaitse olla mukana MM-kisoissa, se voidaan korvata vaika Ukrainalla tai Italialla, entinen Iranin maajoukkuevahti Sosha Makani sanoi NRK:lle (siirryt toiseen palveluun).

”Iranin Messi” Sardar Azmoun pelaa Bayer Leverkusenissa Lukas Hradeckyn joukkuekaverina. Hyökkääjä on kärsinyt pohjevaivoista, mutta muitakin uhkakuvia Iranin ykköstähden kisamatkalle oli. Hän on yksi tunnetuista iranilaisista, jotka ovat ottaneet rutkasti kantaa mielenosoitusten puolesta.

– Pahimmillaan minut erotetaan maajoukkueesta, mikä on pieni hinta yhdestäkin iranilaisten naisten hiussäikeestä, Azmoun kirjoitti sittemmin poistetussa Instagram-päivityksessään Sky Sportsin mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Azmoun viittasi siihen, että osana protesteja iranilaisnaiset ovat leikanneet pitkät hiuksensa lyhyiksi.

Muun muassa CNN:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) portugalilaispäävalmentaja Carlos Queiroz olisi saanut Iranin urheiluministeriltä painetta jättää Azmoun ulos joukkueesta.

Queiroz sanoi, että pelaajat ”saavat protestoida ja ilmaista itseään, kunhan eivät riko Fifan sääntöjä tai pelin henkeä”.

Ennakkojuttu Iranin maajoukkueesta ennen Englannin kohtaamista Qatarin MM-kisoissa. Toimittajana Hinni Hirvonen.

Iranilainen jalkapallotoimittaja Sina Saemian sanoi Sky Sportsille, että jalkapallon on tavallisesti huippusuosittua maassa.

– Mutta kun jotain tällaista tapahtuu, uskon, että ihmisten keskittyminen on muualla. Nyt jalkapallosta on tullut foorumi, jossa ihmiset voivat tuoda esiin huolensa ja varmistaa, että heidän äänensä kuullaan.

Iranin MM-joukkueen kapteenilta Ehsan Hajsafilta kysyttiin maansa tilanteesta sunnuntain lehdistötilaisuudessa. Hän sanoi tilaisuuden aluksi ”haluavansa välittää osanottonsa kaikille sureville perheille Iranissa”.

– Meidän täytyy hyväksyä, että tilanne maassamme ei ole hyvä ja ihmiset eivät ole iloisia. He ovat tyytymättömiä. Olemme täällä, mutta se ei tarkoita, ettemmekö voisi olla heidän äänensä tai ettemme voisi kunnioitaa heitä, kreikkalaista AEK Ateenaa seuratasolla edustava Hajsafi sanoi.

Protesteja näkyi myös stadionin sisällä Englanti-ottelun aikana. Kannattajilla on ollut muun muassa naisten oikeuksia puolustavia kylttejä ja paitoja.

Deutsche Wellen mukaan osa Persian lippuja kantaneista kannattajista ei päässyt sisään stadionille. Osa kannattajista pyrki osoittamaan tukensa Iranissa käynnissä oleville protesteille muilla luovilla tavoilla, kuten repimällä irti Iranin nykyisen lipun keskellä olevan symbolin pois.

Iranin ja Englannin välinen ottelu päättyi Englannin 6–2-voittoon. Löydät kaikki maalit tästä artikkelista, jossa Yle Urheilu seuraa MM-kisoja.