Yksi Suomen kansallismaisemista muuttuu lopullisesti – katso, miltä tulevaisuuden Helsinki voi näyttää

Kansallismaisemaan Helsingissä vaikuttava laatu- ja konseptikilpailu ratkeaa torstaina 24.11. Finalisteja on neljä.

Helsingin kaupunki kertoo torstaina, mikä ehdotus voittaa kaupungin järjestämän Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailun. Alue on monille tuttu Vanhasta kauppahallista ja ruotsinlaivoista.

Helsingin Makasiiniranta on Laivasillankadun ja meren välinen kaistale, joka alkaa Kauppatorilta ja päättyy Olympiaterminaalin eteläpuolelle. Samalle alueelle soviteltiin Guggenheim Helsinki -taidemuseota. Suunnitelma kaatui Helsingin kaupunginvaltuustossa vuonna 2016.

Nyt alueelle kaavaillaan muun rakentamisen ohessa uutta arkkitehtuuri- ja designmuseota, josta ei ole tehty vielä rakentamispäätöstä.

Alueesta tekee erityisen se, että se on osa kansallismaisemaa. Kyse on lisäksi suurelta osin valtakunnallisesti merkittävästä kulttuuriympäristöstä.

Tässä ovat ehdokkaat.

Ahti

Ahti-nimisen suunnitelman taustalla on ahvenanmaalainen pankki Ålandsbanken. Pääsuunnittelijoina on kaksi arkkitehtitoimistoa: Arkkitehdit Tommila sekä Arkkitehdit Rudanko & Kankkunen. Tommila oli mukana suunnittelemassa muun muassa Keravan asuntomessujen voittoisaa puukerrostaloa. Rudanko & Kankkunen tunnetaan useista koulu- ja päiväkotirakennuksista.

Ahdissa yhdistyvät ammattitaitoinen kaupunkisuunnittelu, arkkitehtuuri, julkiset ulkotilat, kestävä kehitys sekä monipuoliset toiminnot, tuomaristo lausui maaliskuussa 2022.

Boardwalk

Boardwalk-nimisen ehdotuksen takana on suomalainen kiinteistökehitysyhtiö Aalto Development. Suunnitteluun on valjastettu menestyksekäs arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki sekä maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä.

Lahdelma & Mahlamäki suunnitteli Trigoni-pilvenpiirtäjät, ja toimisto sai laajaa kansainvälistä huomiota Varsovaan suunnitellusta Puolan juutalaisten historian museosta. Näkymä tunnetaan muun muassa Töölönlahden puiston suunnittelusta.

Boardwalk-ehdotuksen arkkitehtuuri on tuomariston mukaan ainutlaatuista ja veistoksellisia. Ehdotuksesta oli ennakkoon käytettävissä vain havainnekuvia. Kuva: Boardwalk / Helsingin kaupunki

Makasiinipromenadi

Makasiinipromenadin taustalla ovat merkittävä pohjoismainen kiinteistöalan yritys Nrep sekä suomalainen rakennusyhtiö SRV. Nrep nousi julkisuuteen Lapinlahden sairaala-alueen ideakilpailussa. Yhtiö olisi kehittänyt aluetta sillä ehdolla, että sairaalan kylkeen olisi rakennettu hotelli. Ehdotus kaatui Helsingin kaupunginhallituksessa kesällä 2020. Helsingin silloinen pormestari Jan Vapaavuori työskentelee tätä nykyä Nrep:n neuvonantajana.

Pääsuunnittelijana on Anttinen-Oiva-arkkitehdit, joka tunnetaan Helsingin yliopiston pääkirjastosta Kaisa-talossa.

Alueen historia on otettu Makasiinipromenadissa huomioon, ja kilpailutyö toimii tuomariston mukaan arvokkaan kulttuuriympäristön harmonisena jatkumona.

Saaret

Saaret-ehdotuksen takana ovat pohjoismainen kiinteistösijoitusyhtiö Niam sekä pääomarahastoyhtiö Taaleri. Suunnittelijoina on kaksi arkkitehtitoimistoa: K2S tunnetaan Kampin puisesta kappelista. White Architects on puolestaan yksi Pohjoismaiden johtavista arkkitehtitoimistoista, joka on suunnitellut Skellefteån uuden kulttuurikeskuksen (Sara) Ruotsissa. Kohde voitti kansainvälisen lehdistön puuarkkitehtuuripalkinnon vuonna 2022.

Saaret-ehdotuksessa on ymmärretty ansiokkaasti paikan luonne. Työ vastaa hyvin kilpailun haasteisiin. Ratkaisu on tasapainoinen ja kokonaisvaltainen, tuomaristo summasi maaliskuussa 2022.

Kaupungin järjestämä kilpailu on tarkoitettu rakennus- ja kiinteistöalan yrityksille (siirryt toiseen palveluun) tai niiden muodostamille konsortioille. Samalla idealla etsittiin Keski-Pasilan pilvenpiirtäjille tekijää. Trigoni-pilvenpiirtäjähanke kaatui vuonna 2021.

Makasiinirannan kilpailu ei siis ole yleinen arkkitehtuurikilpailu, vaan arkkitehtitoimistot ovat mukana kokonaisuudessa, jota vetävät kiinteistösijoittajat ja rakennusfirmat.

