Hintojen nousu hillitsee Black Friday -hulinaa – ”Kohta ei uskalla ostaa muuta kuin kaurahiutaleita”, sanoo Anni Lehikoinen

Ostovoiman heikentymisestä huolimatta kuluttajien luottamus omaan talouteen on hiukan kohentunut vuoden loppua kohden. Lahtelaista Anni Lehikoista huolestuttaa yhä etenkin elintarvikkeiden voimakas hinnan nousu.

Black Friday ja muut marraskuun alennuskampanjat saavat taas ihmiset liikkeelle sankoin joukoin. Kuluttajien ostovoima on heikentynyt, joten rahaa kulutetaan nyt aiempaa nihkeämmin.

Lahtelainen Anni Lehikoinen tuli pesukoneostoksille Gigantin Lahden myymälään. Hän on huolestunut yleisestä hintojen noususta.

– Varsinkin elintarvikkeiden hinnat ovat ihan pilvissä, yksi jauhelihapaketti maksaa 3 euroa. Kohta ei uskalla ostaa muuta kuin kaurahiutaleita. Kaupassa pitää katsoa mitä ostaa ja valita halvimman mukaan.

Black Friday -viikolla Anni Lehikoinen sanoo tuotteiden kuitenkin olevan jonkin verran halvempia kuin muulloin.

Lahtelaisen Kari Hakamon päätöstä ostaa kannettava tietokone edelsi hintavertailu. Sen tuloksena Hakamo arvioi saaneensa ostoksensa yli 300 euroa halvemmalla.

– Netistä on tullut seurattua hintoja pitkin syksyä. Hintojahan on voitu muuttaa ennen Black Fridayta siitä, mikä on ollut todellinen lähtöhinta.

Hakamo tuumaa, että hintaerot lahtelaisissa liikkeissä ovat olleet varsin pieniä.

– Tuntuu, että nämä samat hinnat ovat melkein joka liikkeessä, muutaman kympin eroja tosin on ollut.

Kari Hakamo kertoo ostaneensa ensimmäiset joululahjat jo kesällä. Kuva: Markku Lähdetluoma / Yle

Yleinen hintojen nousu on saanut Hakamon miettimään kulutustaan.

– Kyllä sitä miettii mihin matkustetaan ja mihin ajetaan. Lisäksi seurataan ruoan hintaa eri tavalla ja kaikkea muutakin.

Kuluttajien ostovoima on heikentynyt

Kaupan liiton ekonomisti Heidi Lauttamäki kertoo, että tämä vuosi on vaikuttanut kuluttajien ostovoimaan.

– Ostovoima on heikentynyt, kun miettii, missä määrin inflaatio laukkaa ja missä määrin korot ovat nousseet.

Lauttamäki sanoo, että kuluttajien luottamus talouteen on silti hieman kohentunut loppuvuotta kohden. Esimerkiksi työttömyysuhka koetaan keskimääräistä pienemmäksi, oma rahatilanne koetaan hyväksi ja kuluttajat saavat yhä rahaa säästöön.

– Kaupan myynnin määrä on ollut negatiivinen koko tämän vuoden verrattuna viime vuoteen. Kustannusten kasvu ja hintojen nousu on kuitenkin kasvattanut liikevaihtoa, vaikka tuotteiden myynti on todellisuudessa vähentynyt.

Kampanjoiden seuraaminen on yleistynyt viidessä vuodessa selkeästi erityisesti lapsiperheillä, toteaa Lauttamäki.

– Myös joululahjojen osto keskittyy aikaisempaa enemmän marraskuulle.

Posti hiljattain tekemästä asiakaskyselystä selviää, että loppuvuoden kauppapäivät Singles’ Day, Black Friday ja Cyber Monday kasvattavat yhä suosiotaan Suomessa. Ne näkyvät myös pakettitoimituksissa.

Kauppapäivien aikana ostetaan erityisesti verkosta. Kauppapäivien suosio korostuu naisten ja nuorten keskuudessa. Erityisesti Black Friday on suosittu ja moni aloittaa silloin joululahjojen ostamisen.

Suvi Kivekäs kertoo, että kulutuksesta on karsittu pois turhuuksia hintojen nousun myötä. Kuva: Markku Lähdetluoma / Yle

Tarjouksesta katsastetaan myös joululahjoja

Lahdessa asuva Suvi Kivekäs teki kaupat televisiosta sopivaan hintaan. Hänkin oli seurannut hintoja ennakkoon ennen Black Friday -kampanjan alkua. Ostoslistalla on myös joululahjoja, mikäli tarjouksista löytyy sopivia.

– Tulin hakemaan nyt sen, minkä olin katsonut jo aikaisemmin valmiiksi.

Myös Suvi Kivekäs on todennut, että elämisen kustannukset ovat nousseet kuluvan vuoden aikana.

– Niihin pitää säästää enemmän. Rahaa jää sitten vähemmän viihdekäyttöön ja turhuuksiin. Kyllä tulevaisuus huolestuttaa hieman.

Joulukuussa lapsiperheille on luvassa ylimääräinen lapsilisä. Kivekkään perheessä lapsilisät käytetään lapsia varten vasta sitten, kun tulee todellisia tarpeita.

– Ylimääräisen lapsilisän olisi ehkä voinut porrastaa jotenkin tulojen mukaan. Antaa enemmän apua heille, jotka sitä enemmän tarvitsevat.