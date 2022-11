Opiskelija liukastui Jyväskylässä jäisellä pihalla lähes 10 vuotta sitten – vääntö miljoonakorvauksista jatkuu oikeudessa yhä

Keski-Suomen käräjäoikeudessa Jyväskylässä alkaa tänään vuosia jatkuneen vakuutuskorvauskiistan pääkäsittely.

Korvauskiistan taustalla on Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö KOASin talon pihassa Jyväskylässä maaliskuussa 2013 tapahtunut liukastuminen.

Jyväskyläläinen, tuolloin 23-vuotias opiskelija liukastui, lensi selälleen ja löi päänsä jäiseen maahan.

Nainen on vaatinut, että oikeus vahvistaa liukastumisesta johtuvan vamman tai vammat (aivovamma, niskan retkahdusvamma jälkioireineen, lievä selkäydinvamma, kipuoireyhtymä) ja muun muassa turmasta seuranneen työkyvyn aleneman.

Kantaja hakee oikeusteitse yhteensä yli kahden miljoonan euron korvauksia Pohjola Vakuutus Oy:ltä ja KOASilta.

Vastaajat kiistävät vammojen ja oireiden syy-yhteyden vahinkotapaturmaan työkyvyttömyyden osalta.

Naisen asianajajan Antti Kuikan mukaan keskeistä jutussa on, tuleeko ansionmenetyksiä korvata vai ei. Naiselle on maksettu aiemmin korvauksia kivusta, särystä ja tilapäisestä haitasta.

Kuikka toteaa, ettei nainen valmistunut liukastumisturman vuoksi kauppatieteen maisteriksi ja siksi häneltä jäi kauppatieteen maisterin ansiotasoon perustuva työura tekemättä.

Keski-Suomen käräjäoikeus antoi juttuun liittyvän välituomion kevättalvella 2022.

Käräjäoikeus totesi tuolloin, ettei yhdeksän vuotta sitten sattuneen liukastumistapaturman korvausvaatimus ole vanhentunut.

Vakuutuskorvauskiistan pääkäsittelyyn on varattu Keski-Suomen käräjäoikeudessa yhdeksän päivää. Käräjäpäiviä on paljon, sillä esimerkiksi näyttöön liittyvää lääketieteellistä aineistoa on runsaasti.