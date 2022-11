Koulujen uskonnolliset tilaisuudet yhä paikoin ohjeiden vastaisia – Porissa ei tarjottu vaihtoehtoa helluntaiseurakunnan joulutapahtumalle

Uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisessä kouluissa on edelleen puutteita.

Opetushallitus on jo pitkään ohjeistanut, että jos koulut järjestävät uskonnollisia tilaisuuksia, niille pitää olla aina ei-uskonnollinen, vastaavankaltainen vaihtoehto. Oppilas ei saa leimaantua sen takia, että ei osallistu uskonnolliseen tilaisuuteen.

Opetushallitus korostaa, että ”vapaus olla osallistumatta uskonnolliseen tilaisuuteen ja toimitukseen on riippumaton uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyydestä”.

Ohjeen sisältö (siirryt toiseen palveluun) perustuu Suomessa voimassa olevaan lainsäädäntöön. Lain vaatimukset jäävät kuitenkin edelleen ajoittain toteutumatta.

Porissa ei korvaavaa tilaisuutta

Länsiporilainen Jari Laasanen otti yhteyttä Ylen toimitukseen ja kertoi, että hänen alakouluikäisen poikansa luokka on menossa torstaina katsomaan helluntaiseurakunnan järjestämää jouluesitystä. Hänen elämänkatsomustiedossa oleva lapsensa siirretään ohjelman ajaksi toiseen koululuokkaan.

– Tuntuu isänä ja kasvattajana täysin typerältä ja epäreilulta lasta kohtaan, että hän ei saa valita. Hän joko menee sinne, mihin muut menevät, tai hän jää joukon ulkopuolelle.

Helluntailaisuus on evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumaton, Raamatun kirjaimellisuutta ja omakohtaista uskonratkaisua korostava uskonnollinen liike. Siihen kuuluu myös muita, luterilaisessa kristillisyydessä harvemmin ilmeneviä piirteitä, kuten kielilläpuhumista ja profetoimista.

Yle on nähnyt Jari Laasasen koululta saamat viestit. Laasanen korostaa, että hän ei pidä vääränä sitä, jos joku toinen haluaa oman lapsensa osallistuvan helluntaiseurakunnan järjestämään tilaisuuteen omalla ajallaan.

– Koulussa voisi juhlia joulua kauniisti ilman julistuksellista puolta tai ainakin järjestää vastaavan tapahtuman niille, jotka eivät elämänkatsomuksensa puolesta halua osallistua kristillisiin tilaisuuksiin, Laasanen sanoo.

Johtava virkamies lupaa korjata puutteet

Kouluasioista Porissa vastaava toimialajohtaja Esa Kohtamäki on yllättynyt kuullessaan, että porilaisessa koulussa ei ole noudatettu Opetushallituksen ohjetta.

– Koulut tietävät ohjeet ja säännöt. Niistä on puhuttu vuosia. Harmi, jos tällainen tilanne on muodostunut.

Kohtamäki sanoo ottavansa asian heti huomenna tiistaina esille johtoryhmänsä kanssa ja vastaavansa siitä, että ohjeita noudatetaan.

– Otan tämän heti asiakseni.

”Tämä ei ole turhaa hälyä”

Toimialajohtaja Esa Kohtamäki korostaa, että lapsille on järjestettävä vastaavaa ohjelmaa, jos nämä eivät osallistu esimerkiksi joulukuvaelmaan.

– Se ei ole vastaavaa ohjelmaa, että mennään toiseen luokkaan ja otetaan matematiikan kirja esille.

Kohtamäki kertoo, että vastaavia epäkohtia ei ole tullut esille kovin montaa kertaa viime vuosina. Hän pitää tärkeänä, että koulussa huomioidaan erilaiset vakaumukset.

– Ei tämä ole turhaa hälyä. Meillä on erilaisia arvomaailmoja ja perinteitä. Meidän on kunnioitettava niitä kaikkia eikä kenenkään arvomaailmaa pidä painaa maahan. Maailma on muuttunut siitä, kun minäkin olen kansakoulun käynyt, ja tähän on tullut selkeät ohjeet Opetushallituksesta. Niiden mukaan mennään, Kohtamäki sanoo.

