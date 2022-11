Isä käytti jalkapalloa kurinpitokeinona, jotta pojasta tulisi Aasian paras – palvottu Son Heung-Min haluttiin MM-kisoihin jopa loukkaantuneena

– Koenko olevani maani lähettiläs? Totta kai, minun on pakko olla. Kun pelaamme kolmelta iltapäivällä, Koreassa on keskiyö. Kun pelaamme Mestareiden liigaa kahdeksalta, Koreassa kello on viisi aamulla. Silti he katsovat minua televisiosta. Minun on hyvitettävä se heille. Otan siitä suuren vastuun, Son sanoi The Guardianille vuonna 2019.