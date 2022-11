Energiateollisuus Olkiluoto 3:n uudesta viivästyksestä: Epävarmuus jatkuu edelleen, mutta dramaattista muutosta ei ole tapahtunut

Teollisuuden Voima kertoi maanantaina illalla, että Olkiluoto 3:n syöttövesipumppujen vaurioiden selvitystyöt kestävät vielä viikkoja. TVO:n mukaan sähköntuotanto jatkuu aikaisintaan 11. joulukuuta 2022 ja säännöllinen sähköntuotanto näin ollen aikaisintaan tammikuun lopussa 2023. Selvitystöiden vaikutusta voimalaitoksen käyttöönottoaikatauluun ei yhtiön mukaan pystytä tässä vaiheessa arvioimaan.

Energiateollisuuden energiamarkkinoista vastaavan johtajan Pekka Salomaan mukaan ilmoitus ei juurikaan muuta suomalaisten tilannetta sähkönsaannin suhteen. Epävarmuus siitä, kuinka paljon sähköä Olkiluoto 3:sta on saatavilla säilyy edelleen, hän sanoo.

– Siinä suhteessa tilanne ei ole muuttunut dramaattisesti suuntaan tai toiseen. Tässä edelleen odotetaan lisää tietoja, hän sanoo.

Salomaan mukaan kotimaisen sähköntuotannon varmuus, kuinka paljon naapurista saadaan sähköä ja millainen talvi on, vaikuttavat talvella eniten sähkönsaatavuuteen ja siihen, paljonko sähköstä pitää maksaa. Hänen mukaansa on positiivista, että ainakin vesitilanne näyttäisi Pohjolassa hieman parantuneen.

– Tilanne paranee huomattavasti, kun Olkiluoto 3 on käytössä, se on täysin selvää. Toki merkittävää on se, että kuinka me sitä sähköä käytetään ja osataanko käyttöä välttää silloin kun tiukimmat hetket on, Salomaa pohtii sähkön riittävyyttä talvella.

Hän uskoo, että Olkiluoto 3:n tilanteesta saataneen lisätietoja lähiviikkoina.

