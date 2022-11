THL suosittaa koronarokotetta vain riskiryhmiin kuuluville alle 12-vuotiaille – jatkossa myös alle 5-vuotiaat voivat saada rokotuksen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittaa koronarokotusten laajentamista myös alle viisivuotiaiden lasten ikäryhmään. Kaikille sitä ei kuitenkaan annettaisi, vaan puolen vuoden ikäisestä aina neljään ikävuoteen asti rokotteita saisivat ne lapset, joilla on joku vakavalle koronainfektiolle altistava perussairaus.

THL suosittelee, että kunnat tarjoavat jatkossa 6 kuukauden – 4 vuoden ikäisille lapsille koronarokotusta yksilölliseen harkintaan perustuen. Tiedotteessa huomautetaan, että pienten lasten laajamittaiset koronarokotukset eivät ole nykyisessä epidemiatilanteessa tarpeellisia.

Suosituksen rokotusten laajentamisesta on THL:lle antanut Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR.

Tehohoidon tarve on ollut tässä pienten lasten ikäluokassa hyvin pieni. Tämä on kuitenkin tuonut paljon lapsia lyhyille, 1–2 päivän sairaanhoitojaksoille, Terhi Tapiainen sanoo.

– Meillä on olemassa lasten Comirnaty-koronarokotevalmiste, jota on hankittu Suomeen. Kun on arvioitu tutkimusnäyttöä ja pienten lasten tautitaakkaa, rokotetta tarjotaan jatkossa 6 kk–4-vuotiaille lapsille, joilla on joku vakavalle koronainfektiolle altistava perussairaus. Kaikille lapsille koronarokotetta ei tässä vaiheessa tarjota eikä suositella, johtuen siitä, että pienten lasten tautitaakka on aika vähäinen, kommentoi KRARin asiantuntijalääkäri, lastentautiopin professori Terhi Tapiainen Oulun yliopistosta Ylelle.

Tapiaisen mukaan tehohoidon tarve on ollut pienten lasten ikäluokassa hyvin pieni.

– Tämä on kuitenkin tuonut paljon lapsia lyhyille, 1–2 päivän sairaanhoitojaksoille. On aika tavallista, että myös muut hengitystieinfektiot tekevät niin, Tapiainen sanoo.

Myös 5–11-vuotiaiden suositusta päivitettiin: ei enää terveille

Tähän asti Suomessa koronavirusrokotetta on tarjottu kaikille 5–11-vuotiaille lapsille. THL on erityisesti suositellut koronarokotusta 5–11-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville lapsille ja niille, joiden lähipiirissä on voimakkaasti immuunipuutteisia henkilöitä.

Muille 5–11-vuotiaille THL ei enää lääketieteellisin perustein suosittele koronarokotuksia tarjottavaksi.

– Terveille 5–11-vuotiaille lapsille ei enää jatkossa suositella tarjoamaan rokotuksia, koska heillä vakavan koronataudin riski on hyvin pieni. Tähän vaikuttavat tällä hetkellä kiertävät varianttivirukset sekä aiempien koronavirustartuntojen sekä jo saatujen rokoteannosten tuoma suoja, selvittää THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek tiedotteessa.

12–17-vuotiaiden koronasuositukset säilyvät ennallaan. THL suosittaa 12–17-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville lapsille ja nuorille kolmea koronarokoteannosta. Muille 12–17-vuotiaille suositellaan kahta koronarokoteannosta.

Alle 5-vuotiaille Comirnaty-rokotetta

5–11-vuotiaille on annettu Biontech-Pfizerin Comirnaty-koronarokotetta 10 mikrogramman annoksina, 12–17-vuotiaille taas Biontech-Pfizerin Comirnaty 30 mikrogramman annos -rokotetta, Modernan Spikevax-rokotetta tai Novavaxin Nuvaxovid-rokotetta.

Kuukausi sitten Euroopan lääkevirasto (siirryt toiseen palveluun) suositti, että Comirnatyn ja Spikevaxin käyttöä laajennetaan Comirnatyn osalta 6 kk–4-vuotiaisiin sekä Spikevaxin osalta ikäryhmään 6 kuukautta–5 vuotta. Molemmilla on myyntilupa sekä aikuisille että lapsille 5. ja 6. ikävuodesta alkaen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea tiedotti.