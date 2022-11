Yli 250 000 suomalaisen vesi voi alkaa tulla osakeyhtiöltä: selvitimme, mitä se tarkoittaa Tampereella

Tampereen Vesi huolehtii liki 250 000 ihmisen vesi- ja jätevesihuollosta. Kuva on Tampereen Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolta.

Tampereen Vesi on toinen Tampereen jäljellä olevista liikelaitoksista. Vesilaitos on perustettu jo 1889. Se huolehtii vesihuollosta yli 250 000 asukkaan alueella Tampereella, Pirkkalassa ja osin Ylöjärvellä.

Nyt Tampereen Vesi halutaan yhtiöittää. Tampereen kaupunginvaltuusto päättää asiasta. Yle selvitti Tampereen kaupungin selvityksistä, mitä yhtiöittäminen merkitsee.

Kuka osakeyhtiön omistaa?

Vesimonopolia ei myydä yksityiselle yritykselle, vaan toiminta jatkuu yhtiömuodossa. Tampereen kaupunki omistaa yhtiöstä sata prosenttia. Osakeyhtiö mahdollistaa sen, että muut seudun kunnat voivat myöhemmin liittyä yhtiöön. Suomen suurimmista vesilaitoksista yli puolet on osakeyhtiöitä.

Mikä muuttuu?

Vesiputkia pitää korjata ja uusia. Jatkossa investoinneista vastaisi yhtiö, eikä niiden toteuttaminen olisi kiinni kaupungin taloustilanteesta. Yhtiö voi olla asiakkaalle joustavampi ja nopeampi, kun ei tarvitse odottaa poliitikkojen tai viranhaltijoiden päätöksiä. Yhtiömuotoisena toiminta on myös läpinäkyvämpää kuin nyt.

Mitä Tampereen kaupunki saa myynnistä?

Kaupungin myyntivoitto kaupasta olisi aiempien selvityksen mukaan noin 165 miljoonaa euroa. Tampereen Veden arvoksi on arvioitu 361 miljoonaa euroa.

Pitääkö kaupungin antaa lainaa yhtiölle?

Uusi liikelaitos ottaa Tampereen kaupungilta kaksi lainaa. Niiden arvo on 283 miljoonaa euroa. Toinen laina on 25 vuotta ja toinen 15 vuotta. Alustava korko lainoille on 4 prosenttia, eli kaupunki saa ylimääräistä lainakorkoina yli 11 miljoonaa euroa.

Saako kaupunki osinkoa uudelta yhtiöltä?

Osingonmaksuun ei selvitysten mukaan ole mahdollisuuksia ainakaan kymmeneen vuoteen. Vesilaitoksen yhtiöittämisen seurauksena kaupungilta jää noin kymmenen miljoonaa euroa vuosittain saamatta. Vastapainona vuotuiselle menetykselle saadaan iso kertaluonteinen myyntivoitto.

Mitä työntekijöille tapahtuu?

Vuonna 2021 liikelaitoksen palveluksessa oli 156 henkilöä. He siirtyisivät vanhoina työntekijöinä yhtiöön.

Nousevatko asiakasmaksut?

Asiakasmaksut nousevat joka tapauksessa. Näin käy viimeistään 2024–2026, koska Tampereen Sulkavuoreen rakentuu iso keskusjätevedenpuhdistamo. Jäteveden puhdistaminen siirtyy tälle yhtiölle. Tampereen kaupunki on linjannut, että vesimaksut nousevat korkeintaan inflaation verran. Nyt maksut ovat hieman korkeampia kuin monissa vesilaitoksissa. Jos yhtiö onnistuu tehostamaan toimintaa, hintojen korotuspainetta voidaan hillitä.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 23. marraskuuta kello 23 saakka.