Puhoksen ostarille Helsinkiin tullaan jopa Kainuusta asti, mutta pian osa siitä jyrätään – yrittäjät siirtyvät remontin ajaksi väistötiloihin

Puhoksen ostoskeskuksen yrittäjien työn jatkuminen halutaan turvata remontin aikana väistötiloilla. Ideana on pitää kauppojen ja ravintoloiden toiminta käynnissä saumattomana.

Ravintoloista leijailee huumaavia mausteisia tuoksuja alkutalven pakkaspäivään. Keskellä harmaata perjantaipäivää Puhoksella riittää väkeä. Moni asiakkaista selkeästi tuntee toisensa, ja he vaihtavat pikaisesti kuulumisia ostarin käytävillä.

Päivän katkaisee ulkona kakkoskerroksen tasanteella järjestettävä muslimien rukoushetki, johon osallistutaan tunnollisen hartaasti.

– Parasta Puhoksessa on moskeija. Ostari on tosi tärkeä paikka meille, mutta Puhos ei ole pelkkä moskeija. Täällä on myös ravintoloita ja kauppoja, joista saamme oman kulttuurimme ruokaa, kertoo Omar Abdi Mohammud.

Helsinkiläinen Omar Abdi Mohammud tulee hengailemaan ja näkemään tuttuja Puhokselle vapaapäivinään tai jos työvuorot sallivat. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Osa Puhoksesta jyrätään lähivuosina

Maahanmuuttajataustaiset asiakkaat ja yrittäjät ovat ottaneet Puhoksen ostoskeskuksen omakseen, mutta tämänhetkisten suunnitelmien mukaan osa ostarista tullaan purkamaan lähivuosina. Tarkkaa aikataulua on kuitenkin vaikea ennustaa, koska moni asia on vielä avoinna.

Ajatuksena on, että tontille nousisi myös asuintaloja ja osa Puhoksen nykyisistä liikkeistä voisi jatkaa toimintaansa näiden alakerroksissa.

Puhoksen 1960-luvulla valmistunut puoli tullaan korjaamaan ja säilyttämään, mutta osa, jossa sijaitsevat esimerkiksi Alanya Market ja Beno, aiotaan purkaa. Helsingin kaupungilla on pitkään ollut voimakas tahtotila kehittää ostoskeskuksen aluetta.

– Puhos on metroaseman kyljessä ja liikenteen solmukohdassa oleva arvokas tontti, niin se on ihan ymmärrettävää. Kaupungin puolelta on tullut painetta, että meidän täytyy olla valmiita kehittämään tonttia tehokkaammaksi, Puotinharjun Puhos Oy:n toimitusjohtaja Maria von Flittner kertoo.

Puhoksen B-osassa sijaitsee muun muassa Alanya Market ja ruokakauppa Beno. Tämän osan purkua suunnitellaan lähivuosille, ja liiketiloille mietitään väistötiloja muutostöiden ajaksi. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Ostoskeskuksen omistava Puotinharjun Puhos Oy haluaa turvata nykyisten yrittäjien toiminnan, jotta asiakaskuntaa ei hukata. Uudistaminen tehdään portaittain.

– Toimimme samalla lailla kuin Hakaniemen hallin kunnostus on tehty eli väistötilojen kautta. Ensin kunnostetaan vanhinta osaa, ja sieltä väistötiloihin siirtyy toimijoita blokki kerrallaan. On tärkeää, että Puhoksen yritystoiminta voi jatkua saumattomasti, von Flittner sanoo.

Puhoksen vanhimman osan yhteydestä löytyy aukio, joka on tarkoitus avata valoisammaksi tulevaisuudessa. Muutostöiden tarkkaa aikataulua on vielä mahdotonta sanoa, mutta remontti alkanee parin vuoden sisällä. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Yrittäjäpariskunta haluaa jäädä asiakkaiden luokse Puhokselle

Hawsin Mohammadi perusti miehensä Azad Palanin kanssa päivittäistavarakauppa Nari Marketin Puhokselle pari vuotta sitten. Alku oli heidän mukaansa hankala, mutta nyt liikevaihto kasvaa ja bisnes sujuu hyvin.

Myymälä oli aluksi kooltaan noin puolet nykyisestä, mutta myöhemmin Nari Market laajensi vierestä lopettaneen liikkeen tiloihin.

– Puhos on kyllä aika vanha ja vaatii kunnon rempan, Mohammadi toteaa.

Mohammadi on tuore äiti ja on ollut muutaman kuukauden ikäisen vauvan kanssa myös hieman kotona, mutta pariskunta on työskennellyt lujasti kauppansa eteen. Vapaapäiviä ei ole juurikaan kertynyt.

– Emme stressaa vielä Puhoksen tulevaisuudesta, teemme yleensä nopeita päätöksiä ja sopeudumme. Aikaa on vielä pari vuotta. Meillä ei ole mitään hätää, pariskunta sanoo.

Pariskunta Hawsin Mohammadi ja Azad Palani ovat muutaman kuukauden ikäisen lapsen tuoreet vanhemmat ja Nari Marketin yrittäjät. Viimeiset pari vuotta he ovat tehneet töitä käytännössä ilman vapaapäiviä. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Pariskunta haluaisi jäädä Puhokselle myös jatkossa, koska asiakkaatkin ovat siellä. Ihmiset ovat tottuneet asioimaan ostarilla ja vakioasiakkaat pistäytyvät liikkeessä jopa useita kertoja päivässä.

– Olemme miettineet, mitä käy kun isoimmat ruokakaupat Alanya Market ja Beno joutuvat muuttamaan. Kaikki toivovat, että Puhos pysyisi nykyisenlaisena mahdollisimman pitkään, Mohammadi ja Palani toteavat.

Puhoksen maine tunnetaan ympäri Suomea

Puhos on ihmisille tärkeä paikka, jossa vietetään pidempiäkin ajanjaksoja kerrallaan. Samalla kun asiakkaat vierailevat jossain Puhoksen kahviloista tai ravintoloista, käydään myös ostamassa jotain.

– Puhoksessa on liikkeitä, jotka eivät varmaankaan pärjäisi yksin kaukana toisistaan. On hyvä, että toimijoita on paljon samassa paikassa, Azad Palani pohtii.

”Käyn täällä muutaman kerran vuodessa asioimassa, vaikka matka autolla on pitkä”, kertoo kajaanilainen Hasan Jumaa. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Osa asiakkaista matkustaa Puhokselle jopa satojen kilometrien päästä. Kävijöitä on esimerkiksi Joensuusta, Jyväskylästä, Vaasasta ja Kuopiosta. He käyvät Azad Palanin mukaan kaikki ruokakaupat läpi, koska tulevat pitkän matkan takaa.

– Eri kielillä asioivat ihmiset saavat mahdollisesti palvelua omalla kielellään, koska Puhoksen työntekijät ovat todella kielitaitoisia. Jos Puhosta ei olisi, työntekijöiden olisi vaikea työllistyä, Mohammadi ja Palani summaavat itä-helsinkiläisen ostarin merkitystä.

