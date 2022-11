Sähkönjakeluyhtiö Caruna nostaa siirtomaksujaan kustannusten nousun vuoksi

Sähkönjakeluyhtiö Caruna nostaa siirtomaksujaan ensi vuoden alusta.

Caruna Oy:n verolliset hinnat nousevat keskimäärin 3,9 prosenttia ja Caruna Espoon 2,9 prosenttia.

– Korotusten syynä ovat lisääntyneet kustannukset keskeisissä komponenteissa. Näitä ovat rakennuskustannukset ja siellä esimerkiksi alumiini, kupari ja teräs. Meihin vaikuttaa myös korkojen, sähkön häviöhankintojen sekä operatiivisten kustannusten nousu. Fingridin kantaverkkomaksujen alennus ei riittänyt tätä kustannuspainetta poistamaan, sanoo toimitusjohtaja Jyrki Tammivuori Carunasta.

Kerrostaloasujan hinta nousee keskimäärin 0,47 euroa Caruna Espoo Oy:ssä ja 1,08 euroa kuukaudessa Caruna Oy:ssä, kun vuosikulutus on 2 000 kWh. Sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvan hinta nousee keskimäärin 1,94 euroa Caruna Espoo Oy:ssä ja 4,63 euroa kuukaudessa Caruna Oy:ssä, kun vuosikulutus on 18 000 kWh.

Caruna arvioi, että inflaatiosta ja kustannusnoususta johtuen hintoja joudutaan korottomaan vielä kerran kutakuin samansuuruisesti vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla.

Caruna Oy:n toiminta-alue on Keski-Uusimaa, Koillismaa, Länsi-Uusimaa, Lounais-Suomi, Pohjanmaa ja Satakunta. Asiakkaita on 484 000. Caruna Espoon toiminta-alue on Espoo, Joensuu, Kauniainen ja Kirkkonummi. Asiakkaita on 230 000.

Haja-asutusalueilla paljolti toimiva Caruna Oy on kuulunut kalliimpien jakeluyhtiöiden joukkoon. Kaupungeissa toimiva Caruna Espoo puolestaan halvimpien joukkoon.

