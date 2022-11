Tällainen on kunta, jossa perhe saa vauvasta 4 000 euroa, varhaiskasvatus ei maksa mitään ja opiskelijat asuvat ilmaiseksi

Virtolaisen äidin Anni Nikkasen perheeseen kuuluu avopuolison lisäksi neljä lasta. Pian perheen nuorimmaisen, viisivuotiaan Nelli Ylä-Soinimäen varhaiskasvatus muuttuu maksuttomaksi, kun Virtain kaupunki ottaa käyttöön yhden uusista etuuksista.

Ensi tammikuusta alkaen Pohjois-Pirkanmaalla sijaitsevalla, noin 6 500 asukkaan Virroilla ei peritä varhaiskasvatuksesta lasten huoltajilta asiakasmaksua. Muutos kattaa päivähoidon sekä muun varhaiskasvatuksen.

Nikkasen perhe saa nauttia etuudesta vielä tulevan kevään ajan. Nelli siirtyy esikouluun ensi syksynä, mikä puolestaan on perusopetuslain mukaan maksutonta itsessään.

Anni Nikkanen on tyytyväinen Virtain kaupungin peruspalveluihin, kaupunkia ympäröivään luontoon ja harrastusmahdollisuuksiin. Lasten mielestä vain uimahalli puuttuu. Nikkasen sylissä perheen nuorimmainen, Nelli Ylä-Soinimäki. Kuva: Anni Nikkanen

Vaikka Anni Nikkanen ei etuudesta ehdi pitkään nauttimaan, hän kokee maksuttoman päivähoidon virtolaisten lapsiperheiden taloudelle erittäin tärkeäksi.

Vertailun vuoksi esimerkiksi Tampereella pienin lapsikohtainen maksu varhaiskasvatuksesta on 28 euroa ja kallein 295 euroa. Maksun määrään vaikuttavat huoltajien bruttotulot, perheen koko, päivähoitoon osallistuvien lasten sekä palvelun tarpeen määrä.

Nikkasen mielestä lapsiperheiden tukeminen on myös kaupungin väkiluvun kasvamisen kannalta tärkeää.

– Kyllä se varmasti suuri houkutus ja kannustus on, että saadaan tänne lisää lapsiperheitä sekä myös heidät jäämään tänne, hän sanoo.

Virtolainen Anni Nikkanen kertoo haastattelussa, mikä tekee hänen kotikaupungistaan hyvän paikan asua.

Kaupunki tukee opiskelijoita, lapsiperheitä sekä uudisasukkaita

Virtain kaupungin elinvoimapaketti on ollut käytössä reilut kaksi vuotta. Se sisältää vauvarahan, maksuttoman asumisen opiskelijoille, vuokrahuojennuksen uusille työntekijöille sekä korkeakoulutuen.

Kaupungin maksama vauvaraha on tuoreille vanhemmille 4 000 euron suuruinen. Korkeakoulutuki on 400 euron stipendi Virroilla asuvalle korkeakoululaiselle.

Kaupungin tarjoamassa opiskelija-asunnossa asuvalle opiskelijalle tulee asumisesta vain sähkö- ja vesimaksut.

Virtain Tredulla autoalaa ensimmäistä vuotta opiskeleva Vihtori Luomajärvi muutti kaupunkiin Ylöjärven Kurusta rauhallisen opiskeluympäristön perässä.

Valmiiksi kalustetun yksiön asumiskustannuksiin hän on varsin tyytyväinen.

– Se on se tasainen neljäkymppiä kuussa minulta, Luomajärvi tuumaa.

Virrat on houkutellut opiskelijoita ilmaisella asumisella. Virtain Tredun toimipiste on samassa rakennuksessa lukion kanssa. Kuva heinäkuulta. Kuva: Jouni Tanninen / Yle

Tredun Virtain toimipisteessä on tarjolla neljä koulutusalaa: ajoneuvoala, liiketoiminta, sosiaali- ja terveysala ja kasvatus- ja ohjausala. Tällä hetkellä opiskelijoita on noin 70.

Uusien opiskelijoiden houkuttelulle on selvä tarve. Tampereen kaupungin tuoreessa tiedotteessa todetaan (siirryt toiseen palveluun), että Virtain Tredun toimipisteen toteutuneet opiskelijavuodet ovat viime vuosien aikana pienentyneet selvästi, ja toiminnan kannattavuus on ollut tappiollista. Tähän kerrotaan olevan vaikutusta myös väestönkehityksellä: Virtain väestö on supistunut ikärakenteen ja muuttotappioiden takia.

Lisää: Ammattiopisto Tredu aikoo pysyä Virroilla, mutta uudet tilat tarvitaan – myös lukio joutunee muuttamaan

Maksuton varhaiskasvatus on harvinainen herkku

Kuntaliiton hyvinvointi ja sivistys -yksikön kehittämispäällikkö Jarkko Lahtisen mukaan Suomessa on toistaiseksi 12 kuntaa, jotka eivät peri asiakasmaksuja varhaiskasvatuksesta.

Ensi vuonna Salla ja Virrat lukeutuvat tähän joukkoon mukaan. Etua tarjoavat kunnat ovat Lahtisen mukaan pääosin pieniä. Suurin niistä on Kurikka, jonka väkiluku on noin 20 000.

Vauvarahaa puolestaan on maksanut tänä vuonna 58 kuntaa. Keskimäärin vauvarahan määrä on tänä vuonna ollut 500 euroa.

Myös vauvarahaa maksavat ovat tyypillisesti pienempiä kuntia: maksajien joukossa ovat muun muassa Tervola, Hyrynsalmi ja Miehikkälä.

Elinvoimapaketin pyrkimyksenä kääntää väkiluku pysyvään kasvuun

Virtain kaupunginjohtaja Henna Viitanen arvioi, että käytöstä olevista toimista kaikista houkuttelevin on uusille työntekijöille neljän kuukauden ajan tarjottava 50 prosentin vuokrahuojennus kaupungin asunnoista.

– Olemme saaneet yrityksiltä positiivista palautetta, että he ovat hyödyntäneet tätä etua, Viitanen sanoo.

Vuokrahuojennusta suunnitellaan laajennettavan ensi vuodeksi vielä kahdella kuukaudella.

Toimenpiteitä on kehitetty yhdessä paikallisten yrittäjien sekä yritysjärjestön kanssa. Tarkoituksena on löytää ratkaisuja työvoimapulaan.

– Jotta saataisiin oikeasti pidettyä niitä nykyisiä työntekijöitä ja asukkaita, mutta myös houkuteltua uusia ihmisiä tänne Virroille.

Kaupunginjohtaja Henna Viitasen mukaan Virroilla on työpaikkoja avoinna etenkin teollisuudessa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kuva: Valtteri Kujansuu

Elinvoimapaketin pyrkimyksenä on kääntää Virtain väkiluku pysyvästi kasvuun. Nyt tilanne näyttää Viitasen mukaan hyvältä.

Kahtena viime vuotena nettomuutto on ollut Virroilla plussan puolella, vaikka pienemmillä paikkakunnilla trendi on usein viime vuosina ollut kaupungistumisen takia päinvastainen.

– Viime vuonna kokonaisnettomuutto oli plus 44 (henkilöä), mikä on hieno asia, Viitanen sanoo.

Mikä vaikutus juuri elinvoimapaketin osasilla on muuttovoittoon?

Sitä on Viitasen mukaan vaikea arvioida. Hän katsoo kokonaisuutta: on hyvä, että on erilaisia kannustimia ja houkuttimia, mutta kyse on lopulta myös arkisista asioista.

– Työpaikat, arjen sujuvuus, vapaa-ajan palvelut vaikuttavat siihen, mihin perheet ja ihmiset haluavat sijoittua, hän luettelee.

Kaupunginjohtaja Henna Viitanen kertoo haastattelussa, mitä Virrat tekee houkutellakseen uusia asukkaita.

