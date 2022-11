Suomen tyytyväisimmät tehostetun palveluasumisen asiakkaat löytyvät Muoniosta Lapista – tässä koko top 10

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos kysyi kotihoidon ja palveluasumisen asiakastyytyväisyyttä yli 2 800 vanhuspalveluyksiköltä ja kyselyyn vastasi 42 000 asiakasta. Ympärivuorokautisen palveluasumisen parhaat asiakasarviot sai Muonion kunnan ylläpitämä palvelutalo Marjapaikka.

Muonion kunnan vt. tehostetun palveluasumisen vastaava Kristiina Vettenniemen mukaan tämä on hieno kiitos hoitajille.

– Tämä on pieni paikkakunta, jossa työyhteisössä on kiva olla. Hoitajat ja asukkaat tuntevat hyvin toisensa pitkältä ajalta. Palvelukeskus Marjapaikassa on 15 asukasta.

Kristiina Vettenniemen mukaan hoitotyössä pyritään antamaan aikaa ikäihmisille, vaikka hoitotyössä on kiire.

– Niin kiire ei saa olla, että ei ehdi hetkeksi pysähtymään ja juttelemaan.

Vaikka Muoniossa on kyselyn perusteella asiat hyvällä tolalla, niin myös siellä on pula hoitajista.

– Tällä hetkellä on kaksi lähihoitajan ja yksi sairaanhoitajan paikka avoinna.

Myös Muonion toinen tehostetun palveluasumisen yksikkö Metsäniitty pärjäsi kyselyssä. Se oli Lapin alueella toisena Marjapaikan jälkeen. Ympärivuorokautiseen palveluasumiseen seuraavaksi tyytyväisimmät asiakkaat löytyivät Sastamalasta ja Helsingistä.

TOP 10: Tehostettu palveluasuminen Avaa (Yksikkö, palveluntuottaja, sijainti, vastaukset) 1 Palvelukeskus Marjapaikka, Muonion kunta, Muonio, 13 2 Tupahoiva, Tupahoiva Oy, Sastamala, 13 3 Mariankoti ryhmäkoti 4, Helsingin Seniorisäätiö, Helsinki, 12 4 Mariahemmet, Föreningen för Mariahemmet r.f., Pietarsaari, 10 5 Attendo Kalmari, Attendo Hoivakoti, Misteli Oy, Saarijärvi, 14 6 Attendo Haga, Attendo Oy, Uusikaarlepyy, 11 7 Kaukolankoti, Laitilan kaupunki, Laitila, 17 8 Folkhälsanhuset i Vanda, Folkhälsan Välfärd Ab, Vantaa, 11 9 Leporannan palvelutalo, Härmän vanhustentukisäätiö, Kauhava, 14 10 Palvelutalo Onnela, Loviisan kaupunki, Loviisa, 17

Myös kotihoito oli arvioitavana

Kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen tyytyväisimmät löytyvät THL:n kyselyn mukaan Ylivieskasta, jossa osuuskunta Kototuotteen tuottama Kototuote nousi kyselyn kärkeen. Kaksi seuraavaa sijaa olivat Viitasaarella ja Kruunupyyssä.

On huomionarvoista, että jokaiselta Suomen hyvinvointialueelta kyselyyn valittiin kolme kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen yksikköä sekä kolme ympärivuorokautisen eli tehostetun palveluasumisen yksikköä. Tulokset on julkistettu niiden yksiköiden osalta, jotka antoivat suostumuksensa nimensä julkaisuun. Yksiköt pistetytettiin kyselyssä erilaisten väittämisen perusteella, joissa mitattiin muun muassa avunsaannin sujuvuutta ja hoidon laatua.

Mukana tuloksissa on vain sellaisia kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen yksiköitä, joista saatiin vähintään 20 asiakasvastausta, ja ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköistä ehtona oli saada vähintään 10 asiakasvastausta.

Tavallisella palveluasumisella tarkoitetaan sellaista palveluasumista, jossa henkilökunta on paikalla aamu- ja iltavuorossa, mutta yöaikaan asiakkaat saavat tarvittaessa apua turvapuhelimella. Tehostetulla palveluasumisella puolestaan tarkoitetaan palveluasumista, jossa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.

TOP 10: Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Avaa 1 Kototuote, Osuuskunta Kototuote, Ylivieska, 24 2 Wiitalinna, Viitasaaren kaupunki, Viitasaari 22 3 Kotihoito Kruunupyy, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä SOITE, Kruunupyy, 61 4 Kotihoito Ikaalinen, Ikaalisten kaupunki, Ikaalinen, 33 5 Koskelan palvelutalon kotihoito, Oulun Palvelusäätiö sr, Oulu, 20 6 Hennan hoiva ja apu, Hennan hoiva ja kotiapu, Kemi, 32 7 Geriwell Oy, GeriWell Oy, Mikkeli, 22 8 Kotihoito Kummatti, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Raahe, 29 9 Kotihoito Alahärmä, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Kauhava, 60 10 Buketten Hemservice i byarna, Korsnäsin kunta, Korsnäs, 31

Kyselyn mukaan vanhusten yleisin ongelma on yksinäisyys

Parannettavaakin kyselyn perusteella löytyy. Tyytymättömyyttä vanhuspalveluissa aiheuttaa hoitajien ajan riittämättömyys. Useampi kuin joka kymmenes asiakas piti hoitajilta saatua aikaa riittämättömänä.

Asiakkaiden yleisin ongelma on kuitenkin yksinäisyys. Viidesosa vastanneista kärsii yksinäisyydestä usein tai koko ajan. Osa asiakkaista kertoi kokevansa yksinäisyyttä ajoittain, kun taas jotkut kokivat pohjatonta yksinäisyyttä.

– Moni asiakas ymmärtää hoitajien kiireen ja avovastausten perusteella iäkkäät ovat valmiita odottamaan palvelua, jos toinen asiakas on kiireellisemmän avun tarpeessa. Monet kuitenkin odottavat hoitajien tapaamista, läsnäoloa ja keskustelua heidän kanssaan. Vanhuspalveluissa kannattaisi lisätä vapaaehtoistyön ja järjestöjen toimintaa yksinäisyyden lievittämiseksi, sanoo THL:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen keväällä tehty kysely oli pilottitutkimus. THL toteuttaa Vuodesta 2024 alkaen asiakastyytyväisyyskyselyn kahden vuoden välein.

