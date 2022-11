Elinkeinoministeri Mika Lintilä: Uskon siihen, että Olkiluoto kolmonen saadaan talvella käyttöön

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) toivoo, että Olkiluodon työmaalle annetaan työrauha. Suomessa ydinvoimaa rakennetaan Lintilän mukaan turvallisuus edellä.

Teollisuuden Voima kertoi maanantaina illalla, että Olkiluoto 3:n käyttöönotto viivästyy jälleen kerran. Voimalan vaurioiden selvitystyöt kestävät vielä viikkoja. TVO:n mukaan säännöllinen sähköntuotanto alkaa aikaisintaan tammikuun lopussa 2023.

Toivoa Lintilän mukaan kuitenkin on.

– On hyvin mahdollista, että alle kolmen viikon jatkuu koekäyttö, jolloin sähköä tuotetaan, ja se tulee helpottamaan energiantarvetta.

Lintilä uskoo, että Olkiluoto kolmonen saadaan käyttöön tänä talvena. Sähkön hinta tulee joka tapauksessa pysymään korkealla ja sähkökatkoihinkin joudutaan varautumaan. Jos käynnistys viivästyy, muut toimet korostuvat.

– Silloin varmasti korostuu säästämisen merkitys ja se, millainen talvi tulee olemaan meillä, Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa. Vaikka aika on vaikea ja näkymä on harmaa, sieltä (Olkiluodosta) tullaan sähköä saamaan ennen kuin kaupallinen tuotanto aloitetaan, Lintilä sanoo.

Suomi saa sähköä myös naapurimaista, Ruotsista ja Norjasta.

– Eihän tilanne poikkea normaalisti muuten kuin siinä, että meillä ei ole enää linjaa Venäjälle. Ei tämä mikään dramaattinen muutos ole.

Lintilän mukaan kiertävät sähkökatkot ovat mahdollisia ensi talvena, mikäli tuotanto ei riitä ja sähköstä tulee poikkeuksellisen kova kysyntä.

Sähköä naapurimaista

Energiateollisuuden energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa on arvioinut, että TVO:n myöhästymisilmoitus ei juuri muuta suomalaisten sähkönsaantia. Salomaan mukaan tilanteeseen vaikuttaa se, kuinka paljon naapurista saadaan sähköä ja millainen talvi on.

Salomaa pitää positiivisena, että vesitilanne Pohjolassa näyttää hieman parantuneen.

– Tilanne paranee huomattavasti, kun Olkiluoto 3 on käytössä, se on täysin selvää. Toki merkittävää on se, että kuinka me sitä sähköä käytetään ja osataanko käyttöä välttää silloin kun tiukimmat hetket on, Salomaa pohtii sähkön riittävyyttä talvella.

Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä totesi Ylen Radio Suomen päivässä, että nyt on tärkeää huolehtia nykyisen järjestelmän kunnossapidosta ja sähkön tuontiyhteyksistä.

Leskelän mukaan tilanne on hieman parantunut siitä, miltä se syksyllä näytti. Esimeriksi vesivarastoja on saatu täytettyä. Nyt näyttää, että myös Ruotsista on sähköä saatavissa.

Lisää aiheesta:

Olkiluoto 3 viivästyy taas – käyttöön aikaisintaan tammikuun lopulla

Tässä on Olkiluodon vaurioitunut osa, joka voi aiheuttaa suomalaisten sähkölaskuun nousupaineita ja murheita sähkön saatavuuteen

Sähkön hinta on taas huippulukemissa, vaikka Olkiluoto 3 pyörii ensimmäistä kertaa täydellä teholla – tästä syystä hinta ei laske