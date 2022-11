Koronatartuntoja on nyt paljon – iäkkään mummon tai riskiryhmään kuuluvan ystävän uskaltaa silti jouluna tavata, kunhan muistaa tutut asiat

Helsingissä sijaitsevan Esperi Hoivakoti Pakaasin seinälle on kiinnitetty vierailijoita varten ohjeet mahdollisimman turvalliseen tervehdyskäyntiin.

Koronavirusta on yhä runsaasti liikkeellä, mutta suositusten mukaan otetut rokotukset suojaavat hyvin vakavalta tautimuodolta.

Sairaalahoitoon joutuu siis entistä harvempi tartunnan saanut. Suuri osa sairaalahoitoon joutuvista on iäkkäitä tai muuten hauraita ihmisiä.

Heille onkin lisäsuojan saamisen takia tarjottu koronan tehosterokotuksia.

– Syksyn aikana on jaettu viimeisimpiä tehosterokotteita yli 65-vuotiaille. Eli siellä on ainakin kaikilla vanhuksilla ollut mahdollisuus saada tehosterokotteet ja lisäksi influenssarokotteet, sanoo tutkimusprofessori Hannu Kiviranta THL:stä.

Joulun lähestyessä moni miettii, kannattaako tässä koronatilanteessa vierailla iäkkäiden sukulaisten tai ystävien luona.

Kyllä kannattaa, sanoo filosofian tohtori, osallisuusjohtaja Anu Jansson Vanhustyön keskusliitosta.

– Läheisten ihmisten tapaaminen ja merkityksellinen kanssakäyminen tuo ylipäänsä sisältöä iäkkäiden ihmisten elämään. Ihan jo se, että juodaan kahvit yhdessä tai kuunnellaan vaikka musiikkia tai ihmetellään tapahtumia, on tärkeää.

Hoivakoti Pakaasin sisäänkäynnin yhteydessä vierailijoille on tarjolla käsidesiä ja kasvomaskeja. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Tutkimuksissa on todettu, että yhteys muihin ihmisiin kohentaa iäkkäiden terveyttä ja parantaa muistia. Ihminen tarvitsee toisista ihmisistä ikään kuin peilin omille kokemuksilleen ja ajatuksilleen, Anu Jansson pohtii.

Vanhetessa sosiaaliset suhteet usein vähentyvät, jolloin omaisten ja ystävien tapaaminen voi olla entistäkin tärkeämpää.

Varsinkin hoivakodissa asuville, joiden oma liikkuminen voi olla vähäistä, toiset ihmiset tuovat ulottuville myös tuulahduksen ulkomaailmasta.

– Vierailut virkistävät mieltä ja auttavat pitämään iäkästä ihmistä toimintakykyisenä, sanoo THL:n tutkimusprofessori Hannu Kiviranta.

Ohjeet turvallisempaan vierailuun

Miten tervehdyskäynneistä sitten tehdään mahdollisimman turvallisia koronan huomioon ottaen?

Nyrkkisääntö on sama kuin ennenkin: sairaana tai edes hengitystieoireisena vierailulle ei mennä. Harkinta on paikallaan myös silloin, jos tietää altistuneensa koronatartunnalle.

– Jos omassa lähipiirissä on joku koronaan sairastunut ja tietää altistuneensa tälle henkilölle, kannattaa miettiä, olisiko fyysisen vierailun sijaan hyvä ottaa vaikka puhelimitse yhteyttä, Kiviranta sanoo.

Käsien huolellinen pesu ja hyvä yskimishygienia ovat yhä tärkeitä riippumatta siitä, vieraillaanko iäkkään ihmisen kotona tai hoitokodissa. Kasvomaskin käyttö voi myös olla järkevää, jos haluaa pienentää mahdollista tartuntariskiä entisestään.

Eri alueilla ja hoitoyksiköissä voi olla toisistaan eroavia vierailuja koskevia ohjeita. Voimassaolevat ohjeet kannattaa varmistaa suoraan hoitopaikasta.

Tapaamiset ilahduttavat myös vierailijaa

Juhlapyhät ja kalenterivuoden tapahtumat rytmittävät vuodenkiertoa. Niihin liittyy monella paljon lämpimiä muistoja.

– Joulunajan vierailu on varmaan kaikille hoitokodissa oleville sukulaisille erittäin tärkeä ja mieltä virkistävä asia. En jättäisi menemättä, jos on itse terve, kannustaa Kiviranta.

Vanhustyön keskusliiton Anu Jansson muistuttaa, että ihmiset ovat vanhoinakin yksilöitä. Kaikille joulu ei ole tärkeä, mutta vierailu voi silti olla mieluisa kaikille osapuolille.

– Monesti ajatellaan, että tässä nyt tehdään iäkkäille ihmisille hyvää, kun vieraillaan. On hyvä muistaa, että kanssakäyminen on aina vastavuoroista. Iäkkäillä on valtava elämänkokemus ja paljon annettavaa nuoremmille.

