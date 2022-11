Lihavuustutkija Janne Hukkanenkin ajattelee ruokaa. Hänen mielestään Suomessa ja länsimaissa on meneillään lihavuusepidemia, jonka suurin aiheuttaja on se, että ruokaympäristö on viimeisten vuosikymmenten aikana alkanut houkutella liialliseen energiansaantiin.