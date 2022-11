Valtatien varteen nousi miljoonien eurojen urheilupyhättö – ennen ensimmäistäkään kilpailua firma on saneerauksessa ja taakkana jättivelat

Talven ensimmäiset lumihiutaleet kiitävät pitkin Iitin Kymi Ringin pääsuoraa. Kuitenkin jo ennen marraskuun ensimmäisiä pakkasia Suomen suurimmalle moottoriradalle on tullut lunta tupaan.

Kymi Ringin vuosi on ollut täynnä huonoja uutisia.

Iitin MotoGP-kisa jouduttiin perumaan toukokuussa 2022 jo kolmannen kerran peräkkäin.

Kisan peruutuksen syynä oli, että rata ei täyttänyt kansainvälisen moottoripyöräliiton turvallisuuskriteereitä. Radalla oli kesken muun muassa rengasvallit.

Kesällä varmistui tieto siitä, että MotoGP-kisaa ei ajeta Kymi Ringillä myöskään vuonna 2023.

Bradley Smith ajoi MotoGP:n virallisten testien nopeimman ajan 1.47,540 vuonna 2019. Testiajot käynnistyivät kaatosateessa. Tapahtuma on ollut ainoa kerta, kun MotoGP-pyörät ovat esiintyneet Iitissä. Kuva: Pyry Sarkiola

Kymi Ringin taloudellinen tukijalka ovat olleet juurikin kansainväliset MotoGP- ja motocross-tapahtumat. Tähän mennessä radalla ei ole kuitenkaan päästy järjestämään ainuttakaan kansainvälistä kisaa.

Ratayhtiö Kymiring oy:n tulot ovat koostuneet tähän mennessä moottoriradan vuokrauksesta muun muassa automerkkien mainoskuvauksia varten.

Tulot ovat olleet maltillisia: vuonna 2021 yhtiön liikevaihto oli noin 300 000 euroa. Tänä vuonna liikevaihdon suuruudeksi on ennustettu 160 000 euroa.

Kymi Ringin talousvaikeudet etenivät seuraavalle asteelle kesäkuussa 2022, kun urakoitsijat Macra oy ja Maanrakennus Pekka Rautiainen ky hakivat ratayhtiötä konkurssiin. Heinäkuussa puolestaan itse Kymiring oy hakeutui yrityssaneeraukseen. Viime viikolla ratayhtiö jätti Päijät-Hämeen käräjäoikeudelle saneerausohjelmaehdotuksensa, jonka pohjalta se alkaa selvittää yli 20 miljoonan euron velkataakkaansa.

Kymiringillä on 36 varikkopilttuuta. Kuva: Antro Valo / Yle

Uskottavuus palautettava

Tämän vuoden negatiivisten uutisten vyörystä johtuen moni moottoriurheilufani ja paikallinen yrittäjä on turhautunut ja menettänyt uskonsa siihen, että Iitissä koskaan ajettaisiin kansainvälisiä kisoja.

Iitin kunnanjohto on pettynyt MotoGP-kisojen peruuntumiseen.

– Emme ole kunnassa kokeneet, että olisimme kuntana kokeneet maihehaittaa, mutta on se ollut kiusallista. Emme ole voineet ottaa markkinoinnissa sellaista hyötyä, mitä tällaisesta isosta tapahtumasta paikkakunnalle tulisi, sanoo Iitin kunnanjohtaja Jarkko Salonen.

Reilun 6 500 asukkaan Iitin kunta on yksi ratayhtiön omistajista, mutta se on tuonut esille halunsa luopua nykyisestä 9,48 prosentin omistusosuudesta. Seuraavaksi Iitissä kaivataan radalle uskottavuuden palauttamista.

– Ensisijaisen tärkeää on saada rata-alue siihen kuntoon, että kun lähdetään seuraavan kerran puhumaan MotoGP:n järjestämisestä, niin ei jää kyseenalaiseksi, että saadaanko rata valmiiksi, Salonen toteaa.

Iitin kunnanjohtaja Jarkko Salonen uskoo, että Iitissä vielä ajetaan MotoGP-kisa. Kuva: Antti-Jussi Korhonen

Radan ympäryskaupungit Lahti ja Kouvola ovat odottaneet kolmena viime kesänä tuhansia moottoriurheiluvieraita alueelle, toisin on käynyt. Kaupungit eivät kuitenkaan koe, että epäonnistuneesta projektista olisi tullut kolaus niiden maineelle**.**

– Radan tämän hetkiset ongelmat eivät ole näkyneet kaupungin maineessa, Lahden kaupungin konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen sanoo.

Lahden kaupunki on kietoutunut Kymi Ringiin tapahtumajärjestäjäyhtiö Lahti Eventsin kautta. Lahti Events on Lahden kaupungin kokonaan omistaman Koko Lahti oy:n tytäryhtiö. Lahti Eventsin oli määrä järjestää Iitin radalla vuosittain MotoGP-viikonloppu sekä motocrossin kansainväliset kisat.

Lue lisää: Lahti Events rämpii syvällä Kymiringin romahduksen takia – kaupungin tapahtumayhtiö uhkaa kaatua veronmaksajien syliin

Nyt Lahden kaupunki on ajamassa Lahti Eventsin toimintaa alas, ja on yksi ratayhtiön velkojista. Perittävä summa on kaksi miljoonaa euroa. Lahti Eventsin toimitusjohtaja Emilia Mäki kertoi kesällä Iltalehdelle (siirryt toiseen palveluun), että Kymiring oy:n velka yhtiölle on merkittävästi suurempi kuin kaksi miljoonaa euroa.

Lahden kaupunginjohdossa ollaan tyytyväisiä kahden miljoonan euron summaan.

– Summa on riittävä, Mäkinen sanoo.

Lue lisää: Dorna Sports hakee Kymiringin tapahtumayhtiötä konkurssiin

Kymi Ringin varikko kuvattuna joulukuussa 2020. Kuva: Antti-Jussi Korhonen

Nyt lisärahaa tai varikko myyntiin

Kymiring oy:n velkataakka on tällä hetkellä reilut 22 miljoonaa euroa. Suurimpia velkojia ovat Nordea Bank oyj, A. Ahlström Kiinteistöt oy, WS Finance oy ja Lahti Events.

Ratayhtiön seuraava askel on kerätä kokoon 3 miljoonan euron lisäraha. Rahakäytetään alkupääomana velkasaanerausohjelmassa. Mikäli rahaa ei saada kokoon tammikuun loppuun mennessä ratayhtiö joutuu aloittamaan omaisuutensa realisoinnin. Tämä tarkoittaa muun muassa varikkorakennuksen myymistä.

Mutta uskovatko lähiseutujen johtajat siihen, että ajetaanko Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson rajalla vielä joskus MotoGP-kisa?

– Kyllä minä siihen uskon. Ei välttämättä vielä ensimmäisinä vuosina, mutta muutaman vuoden kuluessa fasiliteetit ovat sellaiset. Kiinnostus saada kisa Suomeen on yhä olemassa, Iitin kunnanjohtaja Jarkko Salonen toteaa.

– Se ei ole minun uskostani kiinni. Tietenkin toivon, että heillä riittää taloudelliset resurssit ja osaaminen siihen, että näitä kansainvälisiä moottoriurheilutapahtumia alueelle saadaan, Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka sanoo.

– Se on omistajista kiinni millaiseen kuntoon he aikovat radan laittaa, Lahden kaupungin konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen sanoo.

Lue lisää: Miljoonavelkainen moottoriurheilurata Päijät-Hämeessä ei kelpaa Moto-GP:lle, mutta ministeriöltä ei sille enää heru rahaa viimeistelyyn