Kylmät ilmat tulivat jäädyttäjien avuksi – Tampereen Koulukadulla saatiin ”kylmät päälle” viikko sitten, ja pian pääsee luistelemaan

Jäädytystöihin päästiin Tampereella tavallista myöhemmin, mutta nyt työ on jo hyvässä vauhdissa. Kävimme tutustumassa Koulukadun kentän jäädytykseen. Video: toimittaja ja kuvaaja Juha Kokkala / Yle

Ilmojen kylmenemisen myötä alkoi Tampereella tekojäiden jäädyttäminen.

Koulukadun kentällä laitettiin kylmät päälle viikko sitten. Pohjatyöt aloitettiin päivätöinä. Innokkaimmat kiekkoilijat ovat jo käyneet kaukalon reunalla touhua katselemassa.

– Maanantaista lähtien jäätä on laitettu kuntoon aamu- ja iltavuoroissa, kertoo liikuntapaikkojen hoitaja Jukka Pohjola Tampereen kaupungilta.

Liikuntapaikkojen hoitaja Jukka Pohjola kertoo talvilajien harrastajien odottavan jo tekojäiden avautumista. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Enen kuin jäälle pääsee luistimet jalassa, tekojää tarvitsee useita kerroksia vettä.

Parhaillaan rakennetaan vaihtoaitioita kahdelle eri kaukalolle. Paikoilleen laitetaan lisäksi kaukaloiden välinen suojaverkko sekä päätyverkot.

Sorsapuistossa työt aloitettiin pohjatöiden tekemisellä maanantaina. Siellä jäälle päästään hieman myöhemmin kuin Koulukadun kentällä.

Energiansäästö myöhästytti jäädytyksen aloittamista

Jäädytystöihin päästiin Koulukadun kentällä ja Sorsapuistossa tänä vuonna hieman myöhemmin kuin normaalisti. Aloitusajankohtaan vaikutti Tampereen kaupungin linjaus energian säästämisestä.

Normaalitilanteessa jäädytys on aloitettu, kun vuorokauden keskilämpötila tippuu plus viiteen asteeseen tai sen alle. Energian säästämisen myötä raja tiputettiin plus kahteen asteeseen.

Lisää aiheesta: Harrastajat joutuvat vielä odottamaan tekojäälle pääsyä – jäädyttämisen lämpötilarajaa on laskettu, kun Tampere suitsii energiankäyttöä

Jää kestää muutaman asteen plussakelit

Koulukadun kentän jäädytyslaitteisto on kohtalaisen uusi.

Kun tekojää tehdään huolella, se kestää sään lämpenemisen jopa viiteen plusasteeseen asti.

– Jos tulee vesisadetta, se on kaikkein pahin tilanne. Toivotaan, että tämä tästä talveksi kääntyy, Pohjola sanoo.

Koulukadun kenttää jäädytetään nyt kahdessa vuorossa. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollilla luonnehtii, että Suomessa voidaan nyt puhua talven alkamisesta.

– Tämän hetkisten ennusteiden mukaan, pakkaset jatkuvat joulukuun alkupäiville asti. Sen pidemmälle ei voi vielä ennustaa.

Lunta ei ennusteissa vielä kuitenkaan suuremmin näy. Säätyyppi jatkuu siis edelleen viime päivien kaltaisena.

Jylhä-Ollilan mukaan tekojäiden tai tykkilumien sulamisesta ei tarvitse nyt olla huolissaan.

– Tekojää kestää kyllä useammankin plusasteen ilman suurempia huolia.

Tekojää valmistuu kuluvan viikon aikana

Pohjola ei ala veikkaamaan jään tarkkaa valmistumisajankohtaa, sillä aikatauluun täytyy jättää joustavuutta. Tavoite on, että kuluvan viikon aikana ensimmäiset luistelijat pääsevät jäälle.

Jäädytystä tehdään nyt nastakengät jalassa. Kuka saa kunniatehtävän päästä ensimmäisenä jäälle?

– Jos Koulukadun kentällä tuttu näky eli näyttelijä Aimo ”Ami” Räsänen saataisiin ensiviillot tekemään, niin kausi voitaisiin meidän puolesta aloittaa, Pohjola kertoo.

Aiotko suunnata luistelemaan heti, kun kentät valmistuvat? Voit keskustella aiheesta 23. marraskuuta kello 23 saakka.