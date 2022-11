Suomen ykköskuusi tulee Turun tuomiokirkolle Loimaan Mellilästä – suora lähetys kuusen noudosta kello 9.30

Noin tunnin ajomatkan takaa Turkuun haettava kuusi on paikoillaan alkuiltapäivästä. Kuusen lahjoittajat eivät tunnustaudu jouluihmisiksi, omat jouluvalotkin sytytetään vasta aaton kynnyksellä.

Tänä vuonna Turun tuomiokirkon edustalla tulee komeilemaan Loimaan Mellilästä kaadettu kuusi. Tai paremminkin nostettu, sillä varsinaisesti sitä ei kaadeta, vaan sahauksen jälkeen keskiviikkoaamuna se lasketaan varovasti lavetille lepäämään kuljetusta varten.

Pirkko ja Jouko Tuomola luopuvat talonsa pihalla komeilevasta noin 25-metrisestä kaunottaresta. Se saapuu tuomiokirkon edustalle keskiviikkona iltapäivällä aikaisintaan kello 13.30.

Voit seurata kuusen hakumatkaa suorana lähetyksenä Yle Areenassa kello 9.30 alkaen. Toimittajana Mellilässä on Minna Rosvall ja kuvaajana Kimmo Gustafsson.

Tuomiokirkon uusimmassa kuusessa on paljon käpyjä. Kuva: Kimmo Gustafsson / Yle

Idean kuusen lahjoittamisesta sai Tuomoloiden kummityttö Katariina Väljälä. Hän otti kuvia kuusesta jo pari vuotta sitten.

Pirkko Tuomola kertoo, että periaatteessa puu on vaarassa kaatua myrskyssä.

– Toisaalta se on jo tullut matkansa päähän. Kuusi on vähän tiellämme, kun menemme pellolle, kertoo Tuomola.

Osa pariskunnan pelloista miehen kotitilalla on vähän kauempana, ja osa lähellä pariskunnan taloa.

Molemmilla on maanviljelyksen lisäksi toinen ammatti. Jouko Tuomola on automaalari ja Pirkko Tuomola on hieroja.

Jouko Tuomola seisoo kuusen äärellä. Kuva: Kimmo Gustafsson / Yle

Kuusta saapuvat katsomaan myös pariskunnan lapset ja ainakin yksi lapsenlapsi.

– Emme ole oikeastaan edes jouluihmisiä. Mies antaa laittaa jouluvalotkin pihalle yleensä vasta jouluviikolla. Tänä vuonna käydään kyllä Turussa katsomassa omaa kuustamme tuomiokirkon edustalla, vaikka yleensä Turun kuusta ei ole käyty katsomassa, lupaa Pirkko Tuomola.

Kuusen yli 700 lamppua sytytetään lauantaina kello 16 maissa. Joulukausi alkaa Turussa todenteolla muutoinkin lauantaina, muun muassa Joulukadun valot syttyvät kello 18.

Viime vuonna joulukuusi saapui Turun tuomiokirkon eteen Säkylästä. Kuva: Minna Rosvall / Yle

