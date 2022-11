Tampereen kauppahallille etsitään väistötilaa – edessä 121-vuotiaan rakennuksen historian isoin remontti

Kauppahalli valmistui vuonna 1901. Hjalmar Åbergin piirtämä jugend-rakennus on säilynyt lähes alkuperäisessä asussaan. Rakennuksen suojelupäätös on vuodelta 1973, joten se on Tampereen ensimmäinen rakennussuojelulailla suojeltu kohde.

Kuva: Timo Turpeinen / Yle