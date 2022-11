Tätä tarkoittaa harmonisointi hyvinvointialueilla: omaishoitajan kuukausipalkkio voi pudota jopa 500 eurolla

Sosiaali- ja terveyspuolen maksuissa on eroja kunnittain. Kun ne yhtenäistetään, asukkaissa on voittajia ja häviäjiä. Sastamalassa omaishoitaja voi menettää lähes kolmasosan kuukausipalkkiostaan.

Kun Marketta Koivurannalla todettiin Alzheimerin tauti kaksitoista vuotta sitten, myös hänen aviomiehensä Kari Koivurannan elämä mullistui. Ensimmäiset vuodet menivät kohtuullisen hyvin, mutta kun koronapandemia sulki pariskunnan kotiin, Marketan kunto romahti.

Nyt elämä palailee uomiinsa, mutta ei enää samanlaisena kuin ennen.

– Viikonloppuna Marketta oli hoitopaikassa ja itse olin omaishoitajan vapaalla. Siellä oli tyttärelleni ihmetelty, että miten minä jaksan.

Kari Koivurannan mukaan pienetkin asiat antavat elämässä iloa.

– Esimerkiksi se, kuinka hienoa Marketasta oli tulla takaisin kotiin.

”Me omaishoitajat emme tee tätä siksi, että tarvitsisimme arvostusta”

Vaikka Kari Koivuranta on huolehtinut vaimostaan koko sairauden ajan, virallisesti hän on ollut omaishoitaja kolmisen vuotta.

Se tarkoittaa muun muassa sitä, että kotikaupunki Sastamala maksaa hänelle vaimonsa ympärivuorokautisesta hoidosta 524 euroa kuukaudessa. Lisäksi hän saa kuukaudessa kolme vapaapäivää.

Ensi vuonna Koivurannan palkkio saattaa kuitenkin pudota, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Tässä yhteydessä sosiaali- ja terveyspuolen maksut ja palkkiot yhtenäistetään niin, että tasa-arvo toteutuu koko alueella.

Sastamalassa omaishoitajan palkkio on kotihoidon vaativuuden mukaan nyt 524–1 745 euroa kuukaudessa, mutta tulevalla hyvinvointialueella korvaukset ovat 423–1 200 euroa. Vaikka palkkioita nostetaan vuoden alussa elinkustannusindeksin mukaan, Sastamalassa ne pienenevät 100–500 eurolla nykyisestä.

Hieman pienempiä pudotuksia tulee Valkeakoskella, jossa tuki on tällä hetkellä 423–1 475, ja Punkalaitumella, jossa maksetaan 504–1 681 euroa kuukaudessa.

Esimerkiksi Tampereella, Orivedellä, Lempäälässä ja Kuhmoisissa palkkiot ovat jo nyt samansuuruiset kuin hyvinvointialueella. Alin palkkio 423 euroa on myös lain määrittämä omaishoitajan minimikorvaus.

Kari Koivuranta käy kerran viikossa pelaamassa beachvolleytä. Se on hänen viikottainen oma hetkensä. ”Omaishoidon palkkio on niin pieni, ettei se riitä Marketan hoitajan palkkaan treenien ajaksi.” Kuva: Marjut Suomi / Yle

Eläkkeellä olevalle Kari Koivurannalle taloudellinen menetys ei ole valtava. Hän on harmissaan erityisesti niiden puolesta, joiden työ on luokiteltu vaativampaan luokkaan ja joiden palkkio putoaa eniten.

– Me omaishoitajat emme tee tätä työtä siksi, että tarvitsisimme arvostusta. Mutta kun tällaisia päätöksiä tehdään, tulee tunne, että eikö meillä ole mitään arvoa. Korkeimman palkkion kriteerit ovat tiukat, ja sitä saa vain muutama omaishoitaja. He ovat kyllä sen ansainneet.

Yhä useampi sastamalalainen saa omaishoidon tukea

Viime vuonna omaishoidon tukea sai Pirkanmaalla 4 200 ihmistä.

Sitä, kuinka monen tuki ensi vuonna laskee ja kuinka monen nousee, on mahdotonta arvioida, sanoo palvelulinjajohtaja Päivi Tryyki Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

– Tämä muutos ei ole ihan selkeä. Jatkossa Pirkanmaalla on kolme palkkioluokkaa, kun nyt kunnilla on käytössä kahdesta neljään luokkaa ja kuntien välillä on suuria eroja. Nykyiseen verrattuna saman kunnan alueella saattaa joku palkkioluokka pienentyä ja toinen suurentua.

Omaisen hoitaminen vaatii jatkuvaa läsnäoloa. Kari Koivuranta pelkää, että hyvinvointialueella myös omaishoitajan tärkeät vapaapäivät voivat vähentyä. Kuva: Marjut Suomi

Muutoksen yhteydessä myös omaishoidon kriteerit yhtenäistetään. Tryykin mukaan hyvinvointialueen kriteerit eivät ole esimerkiksi Sastamalaa kireämmät – pikemminkin päinvastoin.

– Jatkossa todennäköisesti nykyistä useampi sastamalalainen saa omaishoidon tukea. On myös mahdollista, että tapahtuu siirtoja alimmasta palkkioluokasta pykälää korkeampaan.

Korkein palkkioluokka ei tarkoitettu pysyväksi

Päivi Tryyki tuntee hyvin Sastamalan tilanteen. Hän siirtyi hyvinvointialueelle kaupungin sosiaali- ja terveysjohtajan paikalta.

Tryykin mukaan korkeinta palkkioluokkaa ei Sastamalassa ole tarkoitettu pysyväksi palkkioksi. Sitä on ollut tarkoitus maksaa siirtymävaiheessa, erityisen vaativassa ja raskashoitoisessa tilanteessa.

– Esimerkiksi kun omaishoitaja jää pois töistä ja hoitaa saattohoitovaiheessa olevaa tai vaikeasti sairastunutta tai vammautunutta omaistaan.

Korkeinta palkkiota saavissa on muun muassa monisairaita tai vaikeavammaisia lapsiaan hoitavia äitejä, jotka ovat esittäneet huolensa muun muassa Alueviestissä (siirryt toiseen palveluun).

– Sastamalassa on ollut erityisen hyvät omaishoidon tuen palvelut ja palkkiot, ja varmasti tilanne kirpaisee. Tasavertaisuus isossa kuvassa ei tietysti yksilö- ja perhetasolla mukavalta tunnu, tämä on näiden muutosten ikävä puoli, Päivi Tryyki sanoo.

”Tässä kokonaisuudessa harmonisointi oli pakko tehdä näin”

Palautetta muutoksesta on kantautunut myös Sastamalan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Jari Anderssonin (kok.) korviin.

Pirkanmaan aluehallituksen ja -valtuuston jäsenenä hän muistuttaa päätösten taustalla olevista asioista.

Jari Andersson muistuttaa, että kenenkään tuki ei muutu ennen kuin palvelutarpeen arviointi on tehty. ”Jos näyttää siltä, että joku ei pärjää, meillä on erilaisia tukitoimia.” Kuva: Marjut Suomi / Yle

– Hyvinvointialueen budjetissa on vielä 63,5 miljoonan alijäämä. Tässä kokonaisuudessa harmonisointi oli pakko tehdä näin. Merkittävä määrä etuuden saajia kuitenkin hyötyy tästä koko Pirkanmaan alueella.

Andersson arvelee, että alijäämätilanteessa muitakin tiukennuksia tulee.

– Mutta sen jälkeen, kun päästään toteuttamaan rakenteellisia järjestelyjä, meillä on mahdollisuus tarkastella uudelleen esimerkiksi näitä tukia.

