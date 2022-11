”Vanhemmat ovat viestein tukeneet päiväkotia”, sanoo lapsia tuoleihin sitoneen kajaanilaispäiväkodin johtaja

Lasten turvavaljaiden käyttö kajaanilaisessa päiväkodissa nousi laajaan keskusteluun Ylen MOT:n jutun myötä. Jutun kuvissa näkyy pieniä lapsia, jotka juhlivat syntymäpäiviä sidottuna valjailla tuoleihinsa.

Uutisoinnin pohjalta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto teki selvityspyynnön Kajaanin varhaiskasvatukselle. Selvityspyyntö kohdistuu yhden päiväkodin toimintaan.

Nyt Kajaanin kaupunki tekee selvityksen kaikkien päiväkotiensa käytännöistä, kertoo sivistysjohtaja Mari Lyyra.

– Selvitetään koko varhaiskasvatuksen käytännöt turvavaljaiden käytöstä, jotta on kokonaiskäsitys ja voidaan tarvittaessa muuttaa toimintatapoja, mikäli havaitaan tarvetta muuttaa niitä.

Lyyran tiedossa ei ole, että valjaita olisi käytetty muualla kuin yhdessä päiväkodissa, mutta asiaan halutaan saada varmuus.

Esille nousseen päiväkodin tapauksessa on Lyyran mukaan kyse siitä, että valjaita on käytetty turvaamistarkoituksessa eli lapsen turvallisuuden takia. On haluttu estää lapsen putoaminen tuolilta.

– Turvavaljaiden käytöstä on sovittu huoltajien kanssa. Uskoisin, että turvavaljaiden käyttö on pääsääntöisesti kirjattu varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Lyyran mukaan päätös valjaiden käytöstä tehdään yksilökohtaisesti. Se ei ole yleinen käytäntö, joka koskisi kaikkia ryhmän lapsia tai kaikkia tilanteita.

– Lapset voivat tarvita kasvussa ja kehityksessä monenlaista tukea.

Vanhempi: toiminta on läpinäkyvää

Ylen tietojen mukaan valjaita on käytetty ruokaillessa ja yhteisessä tekemisessä, kuten eläinpäivänä ja synttäreillä, mutta ei läheskään kaikessa ohjatussa toiminnassa.

Vanhemman mukaan päiväkodin toiminta on ollut läpinäkyvää ja avointa. Mahdollisesta henkilöstövajeesta ja sijaisista on kerrottu lapsia viedessä ja hakiessa. Jos ryhmästä on puuttunut hoitaja, isompien lapsien ryhmästä on ollut hoitaja auttamassa.

Lapsen varhaiskasvatuskeskustelussa valjaiden käyttö on otettu puheeksi. Vanhemmat pyysivät, että valjaiden käyttö lopetetaan, jotta se ei haittaa lapsen kehitystä, sen jälkeen valjaita ei enää käytetty ruokailussa. Vanhemman mukaan päiväkodin varhaiskasvattajat ovat olleet lapsille mieluisia ja lapset menevät päiväkotiin ja lähtevät sieltä pois hyvällä mielellä.

Päiväkodin johtaja kommentoi asiaa ensimmäistä kertaa tänään. Hän sanoi, että viestintä kulkee kaupungin varhaiskasvatuksen kautta, mutta muutaman sanan hän suostuu vaihtamaan vanhempien reaktioista.

Keväällä tehdyn laadunarvioinnin mukaan vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä toimintaan.

– Vanhemmat ovat viestein tukeneet päiväkotia tässä, johtaja kertoo.

Kaupunki on keskustellut monen tahon kanssa

Kajaanin varhaiskasvatusjohtajan Mika Tiihosen mukaan päiväkodissa on ollut avoin tiedotuslinja ja kuvia on julkaistu sosiaaliseen mediaan.

– Meidän tietojemme mukaan huoltajat ovat hyvin tietoisia päiväkodin käytännöstä ja heillä on myös mahdollisuus niistä keskustella. Joidenkin lasten asioissa on hyvinkin tarkkaan mietitty se, että turvavaljaita on syytä käyttää.

Kajaanin varhaiskasvatusjohtaja Mika Tiihonen kommentoi valjaiden käyttämistä.

Kajaanin sivistysjohtajan Mari Lyyran mukaan turvavaljaiden käytöstä päiväkodissa on keskusteltu aluehallintoviraston kanssa jo aiemmin.

– Avi on siinä yhteydessä todennut, että he eivät näe meidän toiminnassamme mitään moitittavaa tai selvitettävää, mutta eilen, kun asia on noussut julkisuuteen, avi on kuitenkin päätynyt siihen ratkaisuun, että koska asia on noussut näin suuresti julkisuuteen, niin tämä asia on syytä selvittää.

Avi korjasi eilen aiemmin Ylelle antamaansa vastausta.

Mari Lyyran mukaan keskusteluja on käyty myös OAJ:n, Kuntaliiton ja lapsiasiainvaltuutetun kanssa.

Kuntaliiton kehittämispäälikkö Jarkko Lahtinen muistaa muutaman viikon takaisen keskustelun. Asiasta keskusteltiin Kajaanin kaupungin kanssa Lahtisen mukaan yleisellä tasolla.

– Silloin varmaan olen todennut jotakin siihen suuntaan, että jos turvallisuussyistä on syytä turvavaljaita joissakin tilanteissa käyttää, niin sinällään ei voi suoraan sanoa, että se pitäisi aina kieltää tai olla aina sallittua. Tapauskohtaisen harkinnan perusteella käyttö on turvallisuussyistä erittäin pienillä lapsilla joskus ihan perusteltua.

Tiedot turvavaljaiden käytöstä kajaanilaisessa päiväkodissa ovat Lahtisella MOT:n tekemän jutun varassa.

– Muistikuvani mukaan emme käyneet näin yksityiskohtaista keskustelua. Ei minulla ole sen tarkempaa käsitystä Kajaanin toimintatavasta syvällisesti kuin tuon jutun perusteella, mitä siitä voi muodostaa.

OAJ:n koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen kertoo jutelleensa Kajaanin sivistystoimenjohtajan kanssa muun muassa siitä, että työnantajalla pitää olla ohjeet siihen, kuinka toimitaan turvallisesti ja mitä laki edellyttää turvallisuuden takaamiseksi.

– Nyt kun tällainen hässäkkä on noussut, niin olemme keskustelleet, miten toimitaan, jotta henkilöstö voi hyvin ja jaksaa, ja miten tästä otetaan opiksi. Tässäkin on epäselvää, että miksi näin on toimittu, se pitää selvittää.

Lapsiasiavaltuutettu toivoo jäitä hattuun

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen on saanut palautetta valjaiden käytön puolesta ja vastaan. Hän kannustaa suhtautumaan käynnissä olevaan keskusteluun maltilla.

– Vetoaisin ihmisiin, että terveen järjen käyttö on ihan sallittua ja suotavaa lasten kasvatuksessa. Me emme voi jokaista asiaa säännellä lainsäädännössä. Kasvattajilla ja ammattilaisilla pitäisi olla kosketus siihen, minkälaiset käytännöt loukkavaat lapsen itsemääräämisoikeutta ja minkälaiset ovat välttämättömiä lapsen turvallisuuden takaamiseksi.

Hän toteaa, että keskustelunaihe on hankala ja moni myös kipuilee aiheen kanssa.

– Vertaistuki ja terve järki auttavat, ja tilanteen miettiminen lapsen näkökulmasta: onko vaaran minimointi oikeassa suhteessa toimenpiteeseen – se olisi tärkeä huomioida: missä suhteessa riski ja ehkäisevä toimi ovat keskenään.

Professori näkee asiassa vanhojen käytäntöjen kyseenalaistamista

Kun Oulun yliopiston kasvatustieteiden professori Hanna Järvenoja luki uutista päiväkodin käytännöstä käyttää valjaita lasten pitämiseksi aloillaan, mieleen tulivat ajat pienten kaksosten äitinä. Silloin valjaat olivat tarpeen turvallisuuden takaamiseksi.

– He olivat hyvin vilkkaita ja jouduin käyttämään samaa keinoa alkuvaiheessa, kun harjoittelimme syöttötuolissa syömistä. Kun laitoin lusikan toisen suuhun, oli toinen jo pää edellä menossa alas.

Valjaiden käyttö voi siis olla tietyissä tilanteissa perusteltua, mutta jos se on arjessa automaattista ja rutiininomaista, pitäisi Järvenojan mukaan pohtia myös muita keinoja. Kysymys on paitsi resursseista myös ammattitaidosta.

– Ammattitaito on nimenomaan sitä, että arkea ei kohdata vain ratkaistavina ongelmatilanteina, vaan myös potentiaalisina oppimisen tilanteina.

Aiheesta on syntynyt vilkas keskustelu, jossa mielipiteet vaihtelevat laidasta laitaan. Keskustelun vastakkainasettelu ei yllätä Järvenojaa. Käytäntöjen nouseminen puheenaiheeksi voi kuitenkin johtaa vanhojen käytäntöjen kyseenalaistamiseen, ja sitä hän tervehtii lämmöllä.

– Jos ei kyseenalaisteta vakiintuneita toimintatapoja, ja keskitytään vain arjen haasteiden ratkaisemiseen aikuisen näkökulmasta, niin silloin tällaiset case-tyyppiset tapaukset voivat olla tärkeitä keskustelunavaajia.

Voit keskustalla aiheesta 23. marraskuuta kello 23:een saakka.

Enemmän aiheesta:

Lapset juhlivat synttäreitä penkkiin sidottuina – kymmenet somekuvat kertovat päiväkodin käytännöstä, joka yllättää lapsiasiavaltuutetunkin

Aluehallintovirasto haluaa selvityksen, miksi lapset sidottiin penkkeihin päiväkodissa Kajaanissa

Päiväkoteihin ei löydy pätevää henkilökuntaa – ”Vaikeinta on varhaiskasvatuksen opettajien saaminen”, sanoo palvelujohtaja