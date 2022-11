Lämmintä vettä on vaarallista käyttää sähkökatkon aikana kaukolämpökodeissa, voi olla jopa sata-asteista

Lämmintä vettä on vaarallista käyttää sähkökatkon aikana kaukolämpökiinteistöissä. Kuvituskuva.

Tampereen sähkölaitos varoittaa, että kuuma vesi on riski myös hanoille ja putkille.

Lämpimän veden käyttöön sisältyy todellisia riskejä sähkökatkon aikana, jos talossa on kaukolämpö.

Tampereen sähkölaitos varoittaa asiasta keskiviikkona. Tulevana talvena on varauduttu sähköpulasta johtuviin suunniteltuihin sähkökatkoihin.

Niitä voi olla myös alueilla, joissa on kaukolämpöverkosto, eli tyypillisesti keskusta-alueilla.

Asiasta varoittaa tiedotteessa Tampereen sähkölaitoksen energiayksikön johtaja Paavo Knaapi.

Hanasta voi tulla polttavaa vettä

Ensimmäinen ja vakava syy riskiin on kaukolämpöveden kuumuus. Kovimmilla pakkasilla rakennukseen tuleva kaukolämpövesi on 110–115-asteista. Lokakuussa se on noin 80-asteista, kesällä 70-asteista.

Sähkökatko vaikuttaa asuntojen keskuslämmityksen säätölaitteeseen ja kiertovesipumppu pysähtyy.

Normaalitilanteessa säätölaite avaa ja sulkee venttiiliä kulutuksen mukaan niin, että käyttövesi talon runkovesijohdossa pysyy 58-asteisena. Sähkökatkon alkaessa venttiili pysähtyy siihen asentoon, missä se sattui olemaan katkon alkaessa.

Hanasta tuleva lämmin vesi voi olla siksi erittäin kuumaa.

Säätölaite ei toimi

Veden lämpötila voi olla aluksi normaali, mutta muuttua kuumaksi. Tämä siksi, että uutta lämmintä käyttövettä muodostuu lämmönvaihtimessa sitä mukaa kun vettä juoksutetaan hanoista. Tämän veden lämpötilaa ei voi tietää, kun säätölaite ei toimi.

– Pysähtyneen venttiilin asennosta riippuen vesi on joko kylmää, kuumaa tai jotakin siltä väliltä. Pahimmillaan suihkun tai keittiön hanasta tuleva lämmin vesi voi olla jopa 100-asteista, Knaapi sanoo tiedotteessa.

Jos lämmin käyttövesi kuumenee liikaa, termostaattihanat eivät ehkä pysty sekoittamaan kylmää ja lämmintä vettä oikeassa suhteessa. Vipuhanasta voi ottaa vettä, mutta vain siten, että hana avataan vivun ollessa äärioikealle käännettynä eli tulee pelkkää kylmää vettä.

Putket ja hanat eivät välttämättä kestä

Kuuma vesi tuo haasteita myös käyttövesiputkistoille ja hanoille. Putkistot on yleensä rakennettu kestämään jatkuvaa kulutusta 70–80-asteisella vedellä ja hetkellistä kulutusta 90−95-asteisella vedellä. Tästäkin syystä on tärkeää, että kuumaa käyttövettä ei päästetä putkistoihin sähkökatkon aikana.