Yhä useampi nuori tyttö kohtaa tuntemattomien aikuisten seksuaalista väkivaltaa – määrät isoja, vaikka ehdottelua ei edes laskettu

Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan tapaukset ovat yhä vakavampia ja määrä on yleistynyt.

Tytöt kokevat entistä enemmän seksuaaliväkivaltaa. Tämä selviää tuoreesta Tampereen yliopiston lapsiuhritutkimuksesta.

Kahdeksan prosenttia yhdeksäsluokkalaisista tytöistä kertoi nyt seksuaaliväkivallan kokemuksista, kun vuonna 2013 kokemuksia lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta oli viidellä prosentilla lapsiuhritutkimukseen vastanneista.

Myös kuudesluokkalaiset tytöt kertoivat aiheesta, vaikka määrät ovat pienempiä. Tämä näkyy selvästi myös poliisin tilastoissa.

Poliisin tietoon on tullut tämän vuoden tammi-maaliskuussa lasten seksuaalisen hyväksikäytön tapauksia 760, mikä on 73 prosenttia enemmän kuin tammi-maaliskuussa 2021.

Poikien kohdalla tutkimuksessa havaittujen kokemusten määrä oli niin pieni, etteivät tutkijat pysty tekemään muutoksesta selkeitä johtopäätöksiä.

Fyysinen kontakti tai paljastelua

Lapsiin kohdistuvaksi seksuaaliväkivallaksi määriteltiin tutkimuksessa ne kokemukset, joissa toinen osapuoli oli aikuinen tai vastaajaa vähintään viisi vuotta vanhempi henkilö. Seksuaalisen kanssakäymisen tuli sisältää fyysinen kontakti tai sukupuolielimien paljastaminen. Pyyntöjä ja ehdotuksia tehdä jotakin seksuaalista ei laskettu mukaan tässä tarkastelussa.

Lisäksi seksuaaliväkivaltana huomioitiin pakottamista, kiristämistä, uhkailua ja väkivaltaa sisältäneet seksuaalisen kanssakäymisen kokemukset riippumatta toisen osapuolen iästä.

Usein tuntemattomia, yhä vakavampaa

Tuntemattomien osuus toisena osapuolena on yleistynyt ja on jo puolet tyttöjen tapauksista. Pojilla osuus on vähentynyt.

Myös pakottaminen ja väkivalta on lisääntynyt.

– On merkille pantavaa, että nuoriin kohdistuvan seksuaaliväkivallan kokonaiskuva vaikuttaa muuttuneen vakavammaksi. Määrien kasvamisen lisäksi tuntemattomien tekijöiden osuus on kasvanut ja samanaikaisesti pakottaminen ja väkivalta lisääntyneet. Kaikkiaan nämä muutokset ovat huolestuttavia, toteaa THL:n johtava asiantuntija, oikeuspsykologian dosentti Taina Laajasalo tiedotteessa.

Kyselyyn vastasi 6 825 kuudennen ja yhdeksännen luokan oppilasta.

