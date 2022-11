Kemissä urheillaan jäätävissä olosuhteissa myös sisätiloissa – ensi kesänä purkuun menevä kaupungin ainoa liikuntahalli vetelee viimeisiään

50-vuotias Tervahalli on tarkoitus purkaa ensi kesänä ja rakentaa paikelle tavaratalo. Kaupunki on päättänyt, ettei hallin kunnossapitoon uhrata ylimääräistä rahaa.

Kemin Tervahallin kylmyydestä sataa palautetta kaupungille hallin käyttäjiltä. Esimerkiksi suihku- ja pukukoppitiloista on mitattu vähän päälle kymmenen asteen lämpötiloja.

Kylmyyteen on syynä kahden tuloilmakoneen rikkoutuminen. Ne eivät lämmitä halliin tulevaa tuloilmaa, vaan pakkasilla sisälle on tullut jääkylmää ilmaa.

– Poistoilmapuhaltamissa, jotka nyt repivät tuota kylmää ilmaa ulkoa, ei ole tehonsäätöä vaan ne ovat joko päällä tai pois. Pienennämme ainakin väliaíkaisesti poistopuhaltimien tehoa sammuttamalla kaiken ylimääräisen, kertoo Kemin kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immonen.

Immonen kertoo, että hallin käyttäjille on lähetetty sähköpostia tilanteesta.

50-vuotias halli odottaa purkulupaa

Vuonna 1973 rakennetulle Tervahallille on haettu purkulupaa ensi kesälle. Hallin paikalle on tarkoitus rakentaa Bilteman tavaratalo.

Rakennuksen tekniikka on vanhaa ja Kaisa-Mari Immosen mukaan Kemin kaupungin johtoryhmässä on päätetty, että halliin ei tehdä enää tuhansien eurojen korjauksia.

Särkyneet koneet ovat alkuperäisiä Tervahallin rakentamisajalta ja niihin on vaikea löytää varaosia.

Toinen tuloilmakone saatiin kuntoon

Kemin kunnossapitopäällikkö Risto Verronen kertoo, että toinen rikkimenneistä tuloilmakoneista saatiin korjattua tiistaina. Verronen mukaan toista konetta ei todennäköisesti saada kuntoon.

– Muutama vuosi sitten, kun rakennuksen ulkovaippaa korjattiin, oli tarkoitus toisessa vaiheessa parantaa rakennuksen tekniikkaa, mutta siihen ei saatu silloin rahoitusta, kertoo Risto Verronen.

Verrosen mukaan tällä hetkellä ainoa vaihtoehto lämpötilan nostamiseksi on pienentää poistoilman määrää. Se taas saattaa aiheuttaa tukaluutta, jos paikalla on paljon väkeä.

”Kuin ulkona harjoittelisi”

Kemin Innon voimistelujaoston puheenjohtaja Kirsti Lamminpää-Vesenne kertoo, että heillä on yksi kilpailujoukkue harjoitellut tiistaisin Tervahallilla.

– Jos siellä on noin kylmä, niin sehän on aivan kuin harjoittelisi ulkona. Kaikki on kohta kipeänä. Toinen asia on, että vuorot jää käyttämättä, jos olosuhteet ovat tuollaiset.

Kemin Innon kilpailujoukkueet harjoittelevat myös Syväkankaan koululla, jossa löytyy tarkoitukseen sopiva matto. Harrasteryhmät harjoittelevat myös Kivikon koululla.

– Kukaan ei ole vielä valittanut ainakaan kouluista, siellä on lämmintä riittänyt. Meillä on joulunäytös Tervahallilla 18.12. Saa nähdä, miten onnistuu, toteaa Lamminpää-Vesenne.