Voiko omakotitalon yhden huoneen tai yläkerran jättää kylmäksi sähkön hinnan takia? Energianeuvoja ei suosittele

Laskenko huonelämpötilaa asteella alemmas vai laitanko osan talosta kokonaan kylmilleen? Kuinka äärimmilleen säästäminen pitäisi viedä?

Näitä kysymyksiä pohtii nyt moni omakotitalossa asuva.

Lämpötilan reilua alentamista suositellaan tiloissa, joita ei aktiivisesti käytetä. Esimerkiksi varaston suositeltava lämpötila on 12 astetta ja autotallin viisi.

Hyvin usein lämpötilat ovat tätä korkeampia, varsinkin uudemmissa taloissa.

– Ennen oli ihan normaalia, että esimerkiksi kuistit olivat kylmiä ja eteistilatkin saattoivat olla muita tiloja viileämpiä. Nykyään on aika yleistä, että talo on lämmitetty jokaista nurkkaa myöten, sanoo energiatehokkuuden asiantuntija Päivi Suur-Uski Motivasta.

Motiva Oy on valtion omistama yhtiö, jonka tehtävänä on opastaa ja vauhdittaa kestävää kehitystä yhteiskunnassa. Se tarjoaa myös maksutonta energianeuvontaa kuluttajille.

Kosteus kasvaa, kun lämpö laskee eikä ilma vaihdu

Se, voiko vaikkapa kokonaisesta asuinkerroksesta vääntää patterin nollille aivan kokonaan, on aina tapauskohtaista.

Päivi Suur-Uskin mukaan on mahdoton antaa yleispätevää ohjetta siihen, voiko osan talosta jättää kylmilleen. Siihen vaikuttavat talon rakenteet, lämmitysjärjestelmä ja vesiputkien sijainti.

– Mahdollinen kosteuden kerääntyminen rakenteisiin ja vesijärjestelmien jäätyminen on otettava aina huomioon, hän listaa.

Yleispätevää ohjetta siihen, voiko osan talosta jättää kylmilleen, ei voi antaa. Talon rakenteet pitää tuntea hyvin ja vaihtoehtona on syytä pohtia reilua lämmönalennusta. Kuvassa omakotitaloja Tampereen Käpylässä. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Samoilla linjoilla on myös Ekokumppaneiden energianeuvoja Rami Kotilainen.

Sähkön hinta ja mahdolliset sähkökatkot ovat saaneet ihmiset miettimään, kuinka pitkälle säästämisessä täytyy mennä. Se näkyy myös Kotilaisen puhelimen soimisena.

– Pakkasen puolelle lämpötilaa ei tietenkään tarvitse missään tiloissa päästää. Puhutaan ennemminkin peruslämmöstä, hän toteaa.

Kotilainen ei pysty suoralta kädeltä suosittelemaan minkään kodin tilan kylmäksi jättämistä, ellei talon rakenteita tunne tarkalleen.

Vesiputkien sijainti, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto vaikuttavat siihen, mitä on turvallista tehdä.

– Suhteellinen kosteus pääsee kasvamaan tilassa, jossa lämpötila laskee eikä ilma vaihdu riittävästi. Minkäänlaista kosteuskuormaa ei tällaiseen viilennettyyn tilaan saisi tulla, eli esimerkiksi pyykkiä ei siellä kannata kuivata.

Peruslämpö pakkasen sijaan

Jos ei väännä lämpöä kokonaan kiinni, mitä sitten voi tehdä?

Valtakunnallinen astetta alemmas -kampanja kannustaa kaikkia pohtimaan omaa energiankulutustaan ja muun muassa laskemaan asuinhuoneiston lämpötilaa yhden asteen alemmas. Karkeasti arvioiden tämä tuo vuositasolla noin viiden prosentin säästön energiankulutukseen.

Päivi Suur-Uskin mukaan säästötalkoisiin pitäisi lähteä mukaan sillä ajatuksella, että mitään kylmässä kärvistelyä tässä ei haeta.

– Olen sanonut, että olohuone on se, mistä lämpöä viimeisenä nipistetään. Lämpötilan lasku pitäisikin aloittaa sieltä, missä ei juuri oleilla.

Ekokumppaneiden energianeuvoja Rami Kotilainen kehottaa aloittamaan sähkönsäästön arjen pienistä asioista. Esimerkiksi suihkussakäynnin energiankulutus on mahdollista puolittaa, kun veden lämpötilan laskee kahdella asteella ja suihkussa käytettyä aikaa vähentää reilusti. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Hän muistuttaa, että yleisohje on aina ollutkin se, ettei pääsääntöisesti tyhjillään olevia tiloja lämmitettäisi turhaan.

Vaikka kylmän tilan uudelleenlämmitys tekee sähköpiikin kulutukseen, on lyhytaikainenkin lämpötilan alentaminen ollut järkevää.

– Tässä aikajänne ratkaisee. Kun tila on ollut pidempään kylmillään, on säästöä joka tapauksessa kertynyt huomattavasti.

Rami Kotilainen suosittelee yösähkön käyttöä. Esimerkiksi lämminvesivaraaja kannattaa laittaa pöhisemään yöaikaan.

Jos esimerkiksi kylmillään olleen vierashuoneen haluaa viikonlopuksi käyttöön, kannattaa senkin lämmitys tehdä yöllä.

– Silloin sähkö on edullisimmillaan eikä tehopiikki osu siihen aikaan kun kulutus on muutenkin korkeimmillaan. Tämä siis riippumatta siitä, millainen sähkösopimus on.

Mieti, mutta älä kärvistele

Energia-asioista ei Rami Kotilaisen mukaan kannata uniaan menettää. Äärimmäisyyksiin ei myöskään ole syytä mennä: missään ääritilanteessa emme tällä hetkellä ole.

– Mutta nyt on hyvä aika miettiä ja tarkastella niitä omia tottumuksiaan ja asioita, joissa voisi helpostikin säästää.

Kotilaisen mukaan kurjuuden maksimointia ei tarvitse harrastaa.

– Tarkoitus ei ole palella pahoilla mielin kylmässä ja pimeässä.

